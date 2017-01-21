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Три икса: Мировое господство:

Три икса: Мировое господство: Бунтари и клоуны

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 21 января 2017
Статьи » Рецензия Экшн
 
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Три икса: Мировое господство

Первые «Три икса» сейчас выглядят ещё более дурацкими, чем раньше, но они замечательно схватили время. Пролог проходил на концерте «Раммштайн», в массовке тусовался Тони Хоук, а Ксандер Кейдж был молодым экстремалом, наказывавшим политиков за то, что те выступали против рэпа и видеоигр. В целом это выглядело как попытка сделать «Бонда» для тех, кто играет в шутеры и катается на скейте — и не более того.

В то же время «Три икса» были в каком-то смысле провидческими: уже тогда Самюэль Джексон играл Ника Фьюри, Денни Трехо брался за мачете. а концепт предвосхищал «Отряд самоубийц».

Из «Мирового господства» хотели уже сделать не столько «Бонда», сколько «Форсаж», но в итоге замкнули круг и повторили «Отряд». Параллелей пугающе много. От титров и до сценария во всех смыслах. Ксандер возвращается из мёртвых и собирает команду плохих ребят, чтобы сделать доброе дело — вернуть правительству важный артефакт, который украли другие плохие ребята.

Три икса: Мировое господство

Как и там, у многих героев нет никакого смысла находиться в фильме. Им создали яркие образы, но не придумали, чем занять. Одному дали покачать музыку три минуты, второму написали забавный эпизод с лодкой — и словно этого достаточно, чтобы тащить их через весь сюжет. Типа прикольная мебель автоматически сделает фильм смешнее. Так вот, ничего подобного.

Почти то же самое со снайпершей и местной версией Кью. Они тоже просто сотрясают воздух, пока интернациональный любовный четырёхугольник Дизель-Йен-Коллет-Падуконе конфликтует между собой. Но для этой пары хотя бы написали достаточно сцен и диалогов.

С другой стороны, фильму это не сильно вредит. В отличие от «Самоубийц», он ни секунды не относится к себе серьёзно. Первый час на экране только и мелькают мускулы Дизеля и миллиард полуголых моделей, привезённых на съёмки прямо с показа нижнего белья и лёгких бикини. Дизель буквально купается в них — и не он один. Камера пытается захватить любое сексуальное тело — даже если оно будет фоном для стакана.

Три икса: Мировое господство

Перед этим ещё идёт пролог, где Самюэль Джексон пытается завербовать в свою секретную программу футболиста Неймара, потому что тот умеет забивать мячи, и оказывается взорван упавшим на него спутником. А спустя два часа он уже откровенно пародирует своего Ника Фьюри, прикрывая один глаз тёмной линзой. Круг замкнулся. Не хватило только возвращения Мачете. Хотя появился Айс Кьюб — с дико серьёзной рожей, от которой возможна истерика. Он потом ещё прикатывает Dodge Charger — тот самый, что в своё время Роб Коэн ради шутки прикатил в «Три икса» из «Форсажа».

Весь этот фан-сервис пополам с самоиронией не то чтобы стоят на первом месте, но постоянно о себе напоминают. И не то чтобы получается всегда смешно (по большей части — нет), но это помогает фильму не крутиться вокруг личности Дизеля и быть ближе к людям. Тем более, что Дизель на самом деле человек простой и не обладает тем раздутым эго, как принято сегодня считать. Он лишь эксплуатирует образ, который, по его мнению, ждут, и вообще живёт ровно по тому совету, который произносят в финале «Господства».

Но что интереснее, это как полностью исчезла риторика про видеоигры и в целом любые субкультуры, а на смену простому сюжету о русскоязычных террористах пришла сноуденовская тема гражданина против своего правительства. Учитывая нынешние настроения в медийном пространстве США, мы ещё не раз увидим подобные истории. Независимо от бюджета картин. То есть, странная и парадоксальная штука получается — не снижая инфантильности, голливудские блокбастеры на глазах становятся немного взрослее, чем мы привыкли о них думать.

Три икса: Мировое господство

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Три икса: Мировое господство:

Три икса: Мировое господство
постеры фильма: 13
кадры из фильма: 57
трейлеры: 11

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