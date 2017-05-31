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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Киноблог » Вести с полей » 31 мая 2017, 14:51:04
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Адам Вингард назначен режиссёром «Годзиллы против Конга»

Годзилла против Конга

Режиссёр Адам Вингард возглавит съёмки фильма «Годзилла против Конга» ("Godzilla vs. Kong") для кинокомпаний Legendary Entertainment и Warner Bros. В 2015 году компании анонсировали расширение вселенной животных-монстров, которые станут героями в экосистеме других гигантских существ, классических и новых. Во всех историях важное место будет отведено проекту «Монарх».

Сценарий «Годзиллы против Конга» пишет группа сценаристов, которую возглавляет Терри Россио, бывший в свою очередь соавтором «Годзиллы» 1998 года Роланда Эммериха. Также среди участников проекта — сценаристы Патрик Маккей и Джон ди Пэйн («Стартрек 4», «Стартрек: Бесконечность»), Линдси Бир, Кэт Васко, Т.С. Ноулин («Бегущий в лабиринте») и Майкл Стражински.

Откроет задуманную трилогию картина Майкла Доэрти «Годзилла: Король монстров», главные роли в которой играют: Вера Фармига, Кайл Чандлер и Милли Бобби Браун. В прокате фильм стартует 22 марта 2019 года. Релиз «Годзиллы против Конга» назначен на 22 мая 2010 года.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/31/5202.shtml?0
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