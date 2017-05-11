«Судья Дредд» отправляется на телевидение

Не дождутся фанаты «Судьи Дредда 3D» с Карлом Урбаном в главной роли сиквела, хотя со времени выхода фильма в 2012 году разговоры о продолжении не прекращались. Но, возможно, их порадует новость о том, что брутальный герой комиксов Джона Вагнера перекочует на маленький экран.

Проект уже получил название — «Судья Дредд: Мега-сити 1» ("Judge Dredd: Mega-City One") и обзавёлся постером. Его производство идёт под руководством компаний IM Global Television и Rebellion и исполнительных продюсеров: Марка Стерна, Стюарта Форда, Джейсона Кингсли и Криса Кингсли. Последние двое работали и на полнометражной картине с Урбаном.

Напомним, что события «Судьи Дредда» разворачиваются в антиутопическом будущем, в охваченном преступностью городе Мега-сити 1. Заглавный герой является лучшим Судьёй, который наряду с другими Судьями находит преступников, выносит им приговор прямо на месте и там же его осуществляет. В 1995 году состоялась первая экранизация комиксов, главную роль в которой исполнил Сильвестр Сталлоне.

Пока неясно, будет ли сериал прямым продолжением «Судьи Дредда 3D» или это будет абсолютно новый проект. Имена сценаристов, режиссёров, актёров и каналов пока не упоминаются.

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