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Марго Робби сыграет в триллере «Страна грёз»
Марго Робби сыграет ведущую роль в остросюжетном триллере «Страна грёз» ("Dreamland"). Сценарий к фильму написал Николаас Цварт («Ривердэйл»), режиссёр — Майлз-Джорис Пейрафит («Как есть»).
Действие происходит в Америке в 1930-х годов. В центре сюжета — 15-летний Юджин Эванс, семейную ферму которого вот-вот отберут за долги. Паренёк решает поймать скрывающуюся от правосудия грабительницу банков и получить обещанное за её голову вознаграждение, которое решит все проблемы. Юджину удаётся в своих поисках обойти не только полицию, но даже ФБР. Однако преступница оказывается совсем не той, кем её пытаются выставить власти.
Марго Робби сыграет беглую преступницу и выступит продюсером фильма вместе с Томом Акерли, Джози Макнамарой из Lucky Chap Entertainment, Брайаном Кавана-Джонсом и Райаном Кэхиллом из Automatik. Финансирует проект Брэд Фейнштейн через компанию Romulus Entertainment.
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