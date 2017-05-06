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Киноблог » Вести с полей » 06 мая 2017, 15:12:43
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Криса Пайна и Мишель Уильямс пригласили в шпионский триллер

Мишель Уильямс, Крис Пайн

Крис Пайн и Мишель Уильямс договариваются об участии в шпионском экшен-триллере «Все старые ножи» ("All the Old Knives"). Режиссёр картины — Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»). Ранее к проекту присматривались актёры Кейт Уинслет и Идрис Эльба и режиссёр Нил Бёргер.

События разворачиваются в прибрежном калифорнийском городке Кармель, где собрались поужинать и повспоминать былое бывшие любовники — экс-агент ЦРУ Силия Харрисон, вот уже пятый год заботящаяся о семейном гнёздышке, и действующий сотрудник Венского отделения конторы Генри Пелхэм. Ему не даёт покоя одна совместная провалившаяся миссия с угоном иорданского лайнера королевских авиалиний, все пассажиры которого, включая пилотов и стюардесс, оказались мертвы. Они начинают подозревать друг друга в том, что другой явился на ужин не случайно и что один из них не доживёт до десерта.

Фильм снимается по одноимённому роману Олена Стейнхауэра, он же выступает автором сценария. Пайн и Уильямс претендуют на ведущие роли агентов ЦРУ.

Продюсируют картину: Стив Шварц от компании Chockstone Pictures, Ник Векслер и Роджер Шварц. Съёмки начнутся в конце года.


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