|
Криса Пайна и Мишель Уильямс пригласили в шпионский триллер
Крис Пайн и Мишель Уильямс договариваются об участии в шпионском экшен-триллере «Все старые ножи» ("All the Old Knives"). Режиссёр картины — Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»). Ранее к проекту присматривались актёры Кейт Уинслет и Идрис Эльба и режиссёр Нил Бёргер.
События разворачиваются в прибрежном калифорнийском городке Кармель, где собрались поужинать и повспоминать былое бывшие любовники — экс-агент ЦРУ Силия Харрисон, вот уже пятый год заботящаяся о семейном гнёздышке, и действующий сотрудник Венского отделения конторы Генри Пелхэм. Ему не даёт покоя одна совместная провалившаяся миссия с угоном иорданского лайнера королевских авиалиний, все пассажиры которого, включая пилотов и стюардесс, оказались мертвы. Они начинают подозревать друг друга в том, что другой явился на ужин не случайно и что один из них не доживёт до десерта.
Фильм снимается по одноимённому роману Олена Стейнхауэра, он же выступает автором сценария. Пайн и Уильямс претендуют на ведущие роли агентов ЦРУ.
Продюсируют картину: Стив Шварц от компании Chockstone Pictures, Ник Векслер и Роджер Шварц. Съёмки начнутся в конце года.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/06/5174.shtml?0
Раздел Вести с полей
Николай Костер-Валдау, Кристина Хендрикс, Брайан де Пальма, Джефф Голдблюм, Дэнни де Вито и Шайя Лабуф | 04/05
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда» » Ссылка дня » 30/04
Ролики россыпью: «Звёздные войны: Последние джедаи», «Трансформеры 5» и «Телохранитель киллера» » Ссылка дня » 24/04
|
Крис Пайн и Мишель Уильямс договариваются об участии в шпионском экшен-триллере «Все старые ножи». Режиссёр картины — Джеймс Марш...
Уилл Феррелл и Джейсон Момоа подписались на съёмки в комедии для кинокомпании Paramount...
Чужой: Завет, Alien: Covenant
Прокат в России: 18 мая 2017 года
Меч короля Артура, King Arthur: Legend of the Sword
Прокат в России: 11 мая 2017 года
5 мая, пятница
Телеканал HBO решил не расставаться с миром Вестероса и приступил к разработке четырёх спин-оффов «Игры престолов»...
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
» Тизер 2
» Трейлер
4 мая, четверг
Кристина Хендрикс и Николай Костер-Валдау получили главные роли в триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино»...
Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют главные роли в музыкальной комедии для Amazon Studios...
Шиа Лабуф подписался на главную роль в независимом проекте "Peanut Butter Falcon"...
Стражи галактики 2: Звёздный папа
Прочь: Чёрная комедия
Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
Затерянный город Z: Чем дальше в лес
Перестрелка: Бэнг-Бэнг
|
|
|
|
|
«Стражи Галактики 2», рецензия «Форсаж 8», отзыв «Затерянный город Z», рецензия «Перестрелка», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв Сериал «Девчонки», финал, отзыв «Пустота», отзыв «Призрак в доспехах», рецензия «Наваждение», рецензия «Уйти красиво», рецензия «Время первых», рецензия «Объезд», отзыв «Прочь», отзыв