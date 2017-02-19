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5 лучших роликов недели: Мила Йовович и Макконахи, клип Найшуллера и реклама Nike

Киноблог » Ссылка дня » 19 февраля 2017, 15:27:04
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5 лучших роликов недели: Мила Йовович и Макконахи, клип Найшуллера и реклама Nike

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Реклама Nike про стереотипы о женщинах:


Илья Найшуллер снял весьма эффектный клип для «Ленинграда»:


Фэшн-короткомеражка Vogue c Милой Йовович:


Мэттью Макконахи со страстью рассказывает байки про своего отца:


Круглый стол с сценаристами — Том Форд, Педро Альмодовар, Кеннет Лонерган и другие.


На этом всё.


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