Брэд Питт планирует сниматься в научной фантастике «К звёздам»

Брэд Питт присмотрел для себя ведущую роль в амбициозном научно-фантастическом эпик-фильме «К звёздам» ("Ad Astra"). Он также выступит продюсером через свою компанию Plan B. Режиссёр картины — Джеймс Грэй («Затерянный город Z», «Хозяева ночи», «Роковая страсть»), он же писал сценарий вместе с Итаном Россом.

Главный герой истории — слегка аутичный космический инженер Рой Макбрайд, предпринявший смелое путешествие в космос, чтобы найти своего отца, который более 20 лет назад покинул Землю в надежде обнаружить жизнь на планете Нептун. Миссия закончилась неудачей, и следы старшего Макбрайда затерялись.

Съёмки планируется начать в мае при поддержке кинокомпании New Regency.

Питт и Грэй ранее уже пытались работать вместе, включая последнюю картину режиссёра «Затерянный город Z», роль в которой впоследствии отошла Чарли Ханнаму.

Что касается другого проекта Брэда Питта — многострадального сиквела «Войны миров Z», то его релиз не просто на время задержали, как сообщалось ещё в прошлом году, а заморозили на неопределённое время. Говорят, что сценарий хотят полностью переписать, и режиссёр Дэвид Финчер по-прежнему проявляет к нему большой интерес.

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