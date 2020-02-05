Новинки февраля: «Хищные птицы», «Джентльмены», «Лёд 2» и «Пушки Акимбо»

Роман КОРНЕЕВ , 5 февраля 2020

Февраль в российском прокате по традиции месяц достаточно спокойный, со своими локальными рекордами, но в целом прокатчики не рвутся размещать свои релизы именно здесь. Как правило, общий недобор премьер заполняется второстепенными оскаровскими номинантами, но в этом году «Оскар» вручается раньше обычного, 9 февраля, потому все заметные премьеры уже состоялись. Также, с некоторых пор единственный праздник 23 февраля перестал быть точкой притяжения даже отечественных релизов (видимо, Минкульт разочаровался в его патриотическом флёре, сосредоточившись в этом смысле на 4 ноября и 9 мая), однако вокруг него по инерции что-то такое выпускается, тем более что в этом году лишний выходной не был перенесён на майские.

В остальном интересным для кассы днём остался неофициальный День святого Валентина, к которому обычно приурочены романтические (или просто заточенные на женскую аудиторию) релизы. Впрочем, главный женский релиз выходит раньше, в первый уикенд месяца, 6 февраля стартуют «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — спин-офф безуспешного по причине плохого сценария, но всё равно харизматичного антигеройского комикса из вселенной DC «Отряд самоубийц». Героиня Марго Робби собирает женский отряд, который противостоит коварным мужским шовинистическим негодяям, которые хотят заполучить ценный бриллиант.

Кроме того, выходят пожарная семейная комедия «Игры с огнём», костюмная драма Романа Полански «Офицер и шпион», экологический ЖЗЛ «Тёмные воды», а также пара ноунэйм-мультфильмов.

Далее, 13 февраля наступает время того самого валентинофильма (точнее, его старт зачем-то показательно отложен на 14 число) — сиквел успешной отечественной мелодрамы на коньках «Лёд 2». Александр Петров в роли молодого папаши-хоккеиста, Жора Крыжовников в режиссёрском кресле, что ещё нужно для коммерческого фильма?

А вот для киноманов куда больший интерес представляет собой очередное возвращение Гая Ритчи в жанр британской криминальной комедии. Речь идёт о фильме «Джентльмены» с невероятным актёрским составом — Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант — ценители британских гангстерских киноразборок всячески рекомендуют. Что касается других джентльменов, то «Кингсман: Начало», запланированный ранее на февраль, в последний момент перенесён «Диснеем» на сентябрь, что для фильма очень плохой знак.

Ну, а закрывает тему женского кино на неделе «Скандал» с опять-таки Марго Робби, только уже в ЖЗЛ-драме о борьбе с токсичной (то есть сексистской и женоненавистнической) атмосферой на телеканалe Fox News. Плюс тут же выходит фантастика с Николасом Кейджем «Цвет из иных миров».

Перед лишним выходным нас, соответственно, ждёт наплыв премьер. Лишь одна из них, впрочем, носит тематический характер. Изо всех релизов, стартующих 20 февраля, только патриотический байопик «Калашников» режиссёра Константина Буслова («Бабло») вписывается в концепцию, остальные премьеры скорее похожи на список фильмов, которые хотели бы выйти в марте, поближе к каникулам, да грехи не пускают. Судите сами: «Соник в кино» с блохастым Соником и комикующим Джимом Керри (впрочем, у них широкие превью с 13 февраля), «Зов предков» с компьютерной собачкой и скучающим Харрисоном Фордом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с целым кораблём компьютерного зверья и потерянным Дауни-младшим, который, кажется, так и не понял, как ему теперь жить без роли Железного человека.

Ну и наконец 27 февраля в заведомо слабый уикенд единственным киноманским релизом оказывается фриковатый, но забавный трэш с Дэниелом Рэдклифом «Пушки Акимбо», но широкий прокат тут достанется отечественному ужастику «Яга. Кошмар тёмного леса», а также трём очередным ЖЗЛ-драмам «Подлинная история банды Келли» с Расселом Кроу, «Просто помиловать» с Бри Ларсон и «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до марта, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2020 года.



Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2020/02/05/premier.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.