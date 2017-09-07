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Удача Логана

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Проклятие Содерберга

Роман КОРНЕЕВ, 7 сентября 2017
Рецензия

Фильмы у Стивена Содерберга делятся ровно пополам (причём как правило банально следуют один за другим в режиме зебры). Половина хороших, половина проходных. Это всё, чем они отличаются. Не жанром, не качеством материала, не актёрами, не бюджетом. Тупо, результатом. Такое ощущение, что Содербергов два. Один — знаток выстраивания кадра, создания драйва, выписывания сюжета. Другой — его брат-близнец-неудачник, и перед каждым новым фильмом они бросают монетку, кому в этот раз снимать, и монетка выпадает так и эдак с педантичностью метронома. Причём узнать результат нельзя иначе как посмотрев очередное творение. Трейлеры тебе не скажут ничего. Даже половина просмотра ничего не скажет. Только выходя из зала ты выдыхаешь... и понимаешь что на этот раз монетка выпала не тому Содербергу.

Да, «Удача Логана», что называется, «не торт». И поди ж ты пойми сходу, что не так. И актёры харизматичные, и персонажи интересные, и раскрыты неплохо, и музычка, как всегда у Содерберга, приятная, и картинка хороша, и находки есть — вроде безумного Крейга в роли Джо Бабаха, и трейлер внушал, и жанр Содербергу знакомый досконально, см. «Друзья Оушена». По сути, Содерберг может лекции читать, как выстраивать историю про ограбление, чтобы в кадре всё звенело. Но нет.

Удача Логана

Для начала, невозможно затянутая вводная. Она такая длинная, что по пути два раза успеваешь забыть, что мы немножко грабим. В кадре маячит пресловутый список, но он как бы сам по себе, а драка в баре сама по себе, а колено, рука, простите, кисть и Проклятие Логанов — сами по себе. И этот неспешный темпоритм просыпается лишь однажды, когда в кадре впервые появляется Крейг, одна проблема — этот кадр почти целиком был в трейлере и новизну давно утратил, как и другие ударные кадры, другая — ровно минуту спустя фильм благополучно возвращается к своей изначальной велеречивости. Каждая, буквально каждая словесная или же визуальная находка так отчаянно суётся зрителю под нос, вот, вот, смотри, как я щас остро пошутил! От этого фильм ещё больше теряет темп, а местами становится просто неловко за автора, так он старается. Поскольку да, милота, но скучно же!

Будь перед нами иная инди-комедия, а лучше — эпизод сериала «Девчонки», было бы очень ок. Но это звёздная, ёжкин, комедия про ограбление банка! Даже в самые опасные моменты за героев не переживаешь, и над шутками не смеёшься, а рука эта, простите, кисть, под конец просто задалбывает. Плюс нашего зрителя отдельно раздражает вставной американский патриотизм, с флагами, сниманием шапок и пением «америка, америка» в кадре. Вялый ритм плюс нарастающее недоумение равно скука. Что, уже всё? Что, вот в этом и был хитрый план? А деньги зачем было возвращать?

В общем, к тому моменту, когда начинаются хоть какие-нибудь перевёртыши, а за ними следуют многочисленные и такие же велеречивые объяснялки, зритель давно и крепко спит. Ему пофиг на Проклятье Логанов, ему пофиг на детектившу Суонк, ему абсолютно пофиг на то, поймают эту кучку недоумков или же нет. Потому что этот фитиль отсырел ещё вначале истории, и бабаха не будет.

Удача Логана


 
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Название фильма: Удача Логана
Оригинальное название: Logan Lucky
Прокат в России фильма "Удача Логана": 7 сентября 2017 года
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» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Комедии » Грабим
О фильме "Удача Логана":

Два брата пытаются провернуть ограбление во время гонок «Наскар».

В ролях: Дэниел Крэйг, Чаннинг Татум, Адам Драйвер, Хилари Суонк.

Режиссёр: Стивен Содерберг.

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Удача Логана:

Удача Логана
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 23
трейлеры: 5

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