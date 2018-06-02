Новинки июня: «Мир Юрского периода 2», «Суперсемейка 2», «8 подруг Оушена» и другие сиквелы

Роман КОРНЕЕВ , 2 июня 2018

Сезон летних блокбастеров, начатый у нас с переменным успехом, грозит в этом году перерасти в окончательно оформившийся кризис кинопроката, насыщенность программы заокеанскими блокбастерами в этом году невысокая, в основном они представлены сиквелами разной степени ненужности, в то время как второстепенные релизы не ожидали внезапной пустоты, и потому ничего особо заметного представить не успели, что же касается отечественных релизов, они сообразили по итогам прошлого августа, что это время буквально создано для заработка, и потому наше кино, против обыкновения, этим летом представлено очень широко (ещё два года назад за три месяца могло быть полтора релиза). Впрочем, обо всём по порядку.

7 июня летний сезон запоздало открывается продолжением франшизы об оживших динозаврах «Мир Юрского периода 2». Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт снова будут разыгрывать мучительный романс на фоне извержения вулкана и спасения от него особо ценных динозавров. В последний момент из подоспевших к самой премьере трейлеров внезапно выяснилось, что тут ещё и сами динозавры станут жертвой нехороших дельцов, а в итоге вообще появляются нотки «Планеты обезьян». Кому всё это нужно — пока непонятно, но на фоне невероятного успеха предыдущего фильма и общей усталости от двух комиксов подряд может и вновь прокатить.

Конкурировать с ящеротазовыми на этот раз выпало любопытному хоррор-релизу «Реинкарнация», натурально, про то, как умершая бабуля решила не подвергать свою семью горечи утраты. Муа-ха-ха.

А вот и обещанные отечественные релизы: в прокат выходит главный отечественный арт-хит этого года «Лето» Кирилла Серебренникова по мотивам биографии Виктора Цоя и его коллег по группе «Кино», рядом же заявлена прошлогодняя костюмная гардемарин-драма «Первые» о том, как в треуголках покоряли полярные широты.

14 июня засилье российского кино будет продолжено — в широкий прокат выходит отечественный хоррор «Фото на память». Про, натурально, опасные фотки.

И лишь немного шире расписан внезапный сиквел стародавней пиксаровской анимашки «Суперсемейка 2». Которая пока выглядит как некая смесь феминизма, короткометражки «Атака Джек-Джека» и некоторых элементов «Головоломки».

Ну, а кому этого мало, вот вам стимпанк с Франко и Йовович с незамысловатым названием «Мир будущего» и биографическая мелодрама с Бардемом и Крус «Эскобар» про любовь Паблито и журналистки.

21 июня к началу ВОВ приурочена очередная отечественная военная драма «Прощаться не будем», но главной премьерой будет не она, а заокеанский феминистский спин-офф «Друзей Оушена», получивший незамысловатое название «8 подруг Оушена». Считаем вслух: Кейт Бланшетт, Оливия Манн, Дакота Фэннинг, Сандра Буллок, Энн Хэтуэй, Сара Полсон, Хелена Бонэм Картер, Кэти Холмс. Сходится. Зачем всё это нужно? Низачем. Ещё ни один женский римейк или спин-офф не взлетел, в отличие от, например, афроамериканских заходов. Может, хоть на этот раз взлетит?

Ну и завершает список премьер недели отечественная комедия Марюса Вайсберга, в прошлом году как раз открывшего череду летних успехов российского кино, на этот раз он снял вольный римейк «Супер-Майка» под ничего не говорящим названием «Ночная смена». Но тоже про мужской стриптиз для народа.

В конце концов 28 июня вообще остаётся без заметных релизов. То есть, если судить по количеству копий, тут сплошь блокбастеры, но на деле это всё исключительно среднепрокатники в поисках нашей копеечки. Загибайте пальцы: выживальческая мелодрама с Шейлин Вудли «Во власти стихии», женская комедия «Книжный клуб», ненужный сиквел боевика Сильвестра Сталлоне «План побега 2», Джереми Реннер в комедии «Ты водишь» плюс несколько проходных мультфильмов.

Из всего этого хоть сколько-нибудь любопытным выглядит только опять же ненужный, но бодрый сиквел экшн-триллера про УБН «Убийца 2. Против всех». Эмили Блант проект покинула, но там остались Джош Бролин и Бенисио дель Торо, оба в кои-то веки не в диснеевском комиксе.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до июля, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.



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