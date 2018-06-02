  Поиск на Кинокадре     
Афиша Оскар-2018 Новинки кино 2018 Трейлеры Кадры Отзывы Блог Новости
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Лучшие Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Выбор редакции: маст си

Новинки июня: «Мир Юрского периода 2», «Суперсемейка 2», «8 подруг Оушена» и другие сиквелы

Роман КОРНЕЕВ, 2 июня 2018
Статьи » Рецензия Премьеры

Новинки июня: Мир Юрского периода 2

Сезон летних блокбастеров, начатый у нас с переменным успехом, грозит в этом году перерасти в окончательно оформившийся кризис кинопроката, насыщенность программы заокеанскими блокбастерами в этом году невысокая, в основном они представлены сиквелами разной степени ненужности, в то время как второстепенные релизы не ожидали внезапной пустоты, и потому ничего особо заметного представить не успели, что же касается отечественных релизов, они сообразили по итогам прошлого августа, что это время буквально создано для заработка, и потому наше кино, против обыкновения, этим летом представлено очень широко (ещё два года назад за три месяца могло быть полтора релиза). Впрочем, обо всём по порядку.

7 июня летний сезон запоздало открывается продолжением франшизы об оживших динозаврах «Мир Юрского периода 2». Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт снова будут разыгрывать мучительный романс на фоне извержения вулкана и спасения от него особо ценных динозавров. В последний момент из подоспевших к самой премьере трейлеров внезапно выяснилось, что тут ещё и сами динозавры станут жертвой нехороших дельцов, а в итоге вообще появляются нотки «Планеты обезьян». Кому всё это нужно — пока непонятно, но на фоне невероятного успеха предыдущего фильма и общей усталости от двух комиксов подряд может и вновь прокатить.

Конкурировать с ящеротазовыми на этот раз выпало любопытному хоррор-релизу «Реинкарнация», натурально, про то, как умершая бабуля решила не подвергать свою семью горечи утраты. Муа-ха-ха.

А вот и обещанные отечественные релизы: в прокат выходит главный отечественный арт-хит этого года «Лето» Кирилла Серебренникова по мотивам биографии Виктора Цоя и его коллег по группе «Кино», рядом же заявлена прошлогодняя костюмная гардемарин-драма «Первые» о том, как в треуголках покоряли полярные широты.

14 июня засилье российского кино будет продолжено — в широкий прокат выходит отечественный хоррор «Фото на память». Про, натурально, опасные фотки.

И лишь немного шире расписан внезапный сиквел стародавней пиксаровской анимашки «Суперсемейка 2». Которая пока выглядит как некая смесь феминизма, короткометражки «Атака Джек-Джека» и некоторых элементов «Головоломки».

Ну, а кому этого мало, вот вам стимпанк с Франко и Йовович с незамысловатым названием «Мир будущего» и биографическая мелодрама с Бардемом и Крус «Эскобар» про любовь Паблито и журналистки.

21 июня к началу ВОВ приурочена очередная отечественная военная драма «Прощаться не будем», но главной премьерой будет не она, а заокеанский феминистский спин-офф «Друзей Оушена», получивший незамысловатое название «8 подруг Оушена». Считаем вслух: Кейт Бланшетт, Оливия Манн, Дакота Фэннинг, Сандра Буллок, Энн Хэтуэй, Сара Полсон, Хелена Бонэм Картер, Кэти Холмс. Сходится. Зачем всё это нужно? Низачем. Ещё ни один женский римейк или спин-офф не взлетел, в отличие от, например, афроамериканских заходов. Может, хоть на этот раз взлетит?

Ну и завершает список премьер недели отечественная комедия Марюса Вайсберга, в прошлом году как раз открывшего череду летних успехов российского кино, на этот раз он снял вольный римейк «Супер-Майка» под ничего не говорящим названием «Ночная смена». Но тоже про мужской стриптиз для народа.

В конце концов 28 июня вообще остаётся без заметных релизов. То есть, если судить по количеству копий, тут сплошь блокбастеры, но на деле это всё исключительно среднепрокатники в поисках нашей копеечки. Загибайте пальцы: выживальческая мелодрама с Шейлин Вудли «Во власти стихии», женская комедия «Книжный клуб», ненужный сиквел боевика Сильвестра Сталлоне «План побега 2», Джереми Реннер в комедии «Ты водишь» плюс несколько проходных мультфильмов.

Из всего этого хоть сколько-нибудь любопытным выглядит только опять же ненужный, но бодрый сиквел экшн-триллера про УБН «Убийца 2. Против всех». Эмили Блант проект покинула, но там остались Джош Бролин и Бенисио дель Торо, оба в кои-то веки не в диснеевском комиксе.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до июля, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.


Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/06/02/premier.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Суперсемейка 2Мир Юрского периода 2Миссия невыполнима 6: ПоследствияМауглиЧерновикХан Соло: Звездные войны. ИсторииВеном8 подруг Оушена

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ПРЕМЬЕРЫ"

Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
Сезон летних блокбастеров в этом году у нас случился без фальстарта — никаких апрельских тяжеловесов, а главный апрельский релиз был искусственно передвинут минкультом на 3 мая, перегрев и без того жаркий месяц

Новинки апреля: «Гоголь. Вий», «Рэмпэйдж», «Тренер»
С некоторых пор апрель воспринимается как последняя попытка мединского кино перед началом длительного периода царствования голливудских летних блокбастеров оторвать свой кусок бокс-офисного пирога

Новинки марта: «Излом времени», «Лара Крофт», «Первому игроку приготовиться»
Вся мартовская сетка заполнена тысячеэкранниками посконного разлива, из которых, впрочем, кому-то нужен лишь один, остальные призваны исключительно выполнять план по валу
Также на Кинокадре :

«Черновик»:
Российское кино как хождение по кругу
«Притяжение», «Танцы насмерть», «Черновик» и прочий трэш являются тем верхом, на который сейчас способен наш коммерческий кинематограф. Ожидать в ближайшем будущем прорыва в этом направлении не приходится

Хан Соло: Звездные войны. Истории:
«Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке
Отвечает ли этот фильм на вопрос откуда есть пошёл Хан Соло? Пожалуй, что нет. Отвечает ли он положительно на вопрос, можно ли и дальше снимать такие фильмы? Пожалуй, что да

451 градус по Фаренгейту:
Пепелище
Фильм с нуля изобретает сюжетный элемент, закрепляющий его на территории тривиального антиутопического боевика, все люди в нём окончательно делятся на агентов власти и героическое немытое сопротивление

«Конченая»:
Неоновый ад
Не всё потеряно потому, что в центре от начала до конца находится Марго Робби, всё ещё в той стадии карьеры, где огонь в её глазах не способно потушить даже такое безнадёжное окружение

«Дэдпул 2»:
Если хочешь жить, иди со мной
Берём слёзовыжимательную романтическую историю («помните, «Дэдпул» — это семейное кино!») с килотоннами милоты, помещаем её в мир наёмных убийц в мире «людей-икс» в мире перемещений во времен

«Атланта»:
Неудобные вопросы
В отличие от формально серьёзного голливудского кино, «Атланта» говорит про актуальные вещи — проблемы мира, где всё стало с приставкой «пост». Где фейковость стала осознанным и массовым выбором
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Обновления

Новости кино:
Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов в размере 500 миллионов рублей
Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов за прошлый год, который составили более 500 миллионов рублей...
5 лучших роликов недели: Вес Андерсон, Козловский, «Веном» и клипы
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Закон о детях, Children Act new
постеров: 1, кадров: 7
» Трейлер

Мята, Peppermint new
постеров: 1
» Трейлер

1 июня, пятница
Тайка Вайтити нашёл исполнителя главной роли в фильме о воображаемом Гитлере
В Праге начались съёмки сатирической комедии Тайки Вайтити «Кролик Джоджо»...
Трейлеры, кадры, постеры:

22-я миля, Mile 22
» Русский трейлер
» Трейлер

Суперсемейка 2
Суперсемейка 2, Incredibles 2
Прокат в России: 14 июня 2018 года
» Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик
» Отрывок

Великий уравнитель 2, Equalizer 2
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Отель "Артемида", Hotel Artemis
» Low-fi промо-ролик
» Отрывок

Убийца 2. Против всех, Sicario 2: Day of the Soldado
постеров: 4, кадров: +10
» Трейлер 3

31 мая, четверг
Александр Пэйн снимет драму по сценарию Джеймса Айвори
Александр Пэйн займется режиссурой картины «Завещание судьи». Сценарий драмы по мотивам статьи Рут Правер Джхабвалы напишет Джеймс Айвори...
Анджелина Джоли сыграет мать Питера Пэна и Алисы из Страны чудес
Анджелина Джоли и Дэвид Ойелово планируют сняться в фэнтези-драме "Come Away", которая станет дебютом в игровой режиссуре Бренды Чепмен...
Трейлеры, кадры, постеры:

На берегу, On Chesil Beach new
постеров: 2, кадров: 11
» Трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Как разговаривать с девушками на вечеринках
Здесь начинают бороться неловкая комедия положений, вымученная лавстори и безжизненное, анекдотичное подобие винтажного стартрека

Черновик
«Притяжение», «Танцы насмерть» и «Черновик» являются тем верхом, на который способен наш коммерческий кинематограф

Хан Соло: Звездные войны. Истории
На какое-то мгновение даже веришь, что Хан Соло может умереть, а Чубакка страшен в гневе

Дэдпул 2
Берём слёзовыжимательную романтическую историю с килотоннами милоты, помещаем её в мир наёмных убийц и «людей-икс»

Мстители: Война бесконечности
Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным юмором и приправлено колоритными эпизодами
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 9%
кадры, постеры 3.4%
блоги, бокс-офис 2%
новости 4.1%
упрощённые сценарии 4.1%
афиша 3%
другое 3.1%



Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Хан Соло: Звёздный войны», рецензия . «Дэдпул 2», рецензия . «Черновик», рецензия . «Чистокровные», отзыв . «451 по Фарегнейту», рецензия . «Тёмные преступления», отзыв . «Конченая», рецензия . «Красный воробей», рецензия . «Мстители: Война бесконечности», рецензия . Каннский кинофестиваль, фото . «Как разговаривать с девушками», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Черновик", "Хан Соло: Звездные войны. Истории", "Красный воробей", "Дэдпул 2", "Как разговаривать с девушками на вечеринках", "Два хвоста", "Псы под прикрытием", "Садко"
Новинки кино 2018: "Лето", "Мир Юрского периода 2", "Суперсемейка 2", "8 подруг Оушена", "Убийца 2. Против всех", "Человек-Муравей и Оса", "Монстры на каникулах 3", "Небоскрёб", "Талли"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   