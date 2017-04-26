Отрывок, соединяющий фильмы «Прометей» и «Завет», но не будет частью последнего.

Размещение: YouTube

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Название фильма: Чужой: Завет

Оригинальное название: Alien: Covenant

О фильме "Чужой: Завет":

История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».

Режиссёр: Ридли Скотт.