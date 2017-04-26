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Чужой: Завет | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Короткометражка "Перекрёсток" New :: 26.04.17 ссылка на ролик

Отрывок, соединяющий фильмы «Прометей» и «Завет», но не будет частью последнего.

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Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
» Франчайзы » Чужие
О фильме "Чужой: Завет":

История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».

Режиссёр: Ридли Скотт.

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Чужой: Завет:

Чужой: Завет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 11
трейлеры: 11

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