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Ветреная река: Мёртвые дочери

Никита КОМАРОВ , 5 августа 2017

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Один год дал нам «Сикарио», другой — «Любой ценой», и вот Тэйлор Шеридан уже подводит к концу то, что сам успел окрестить своей «фронтирной трилогией», на этот раз лично раздавая указания из режиссёрского кресла. Период энергичной работы сразу над несколькими сценариями, случившийся из побуждений как творческих, так и прагматических (нужно что-то продавать, если люди с деньгами всё-таки придут), теперь привёл к тому, что человек, который буквально только что был открытием, уже стал вполне узнаваемым автором. Или, если грубо, брендом.

Взять как минимум два из трёх написанных им на данный момент взрослых среднебюджетных триллера, и даже помимо строгой привязки к конкретному месту и сцен внезапного, безжалостного насилия, их непременно объединят перенёсшие трагедию в семье отцы, попавшие в чужую для себя обстановку женщины из ФБР, натянутые отношения между белыми и индейцами, общее стремление к социальному высказыванию через жанр. В «Ветреной реке» всё это переносится с иссушенных просторов Мексики и Техаса на территорию заснеженной индейской резервации, по которой босиком бежит в открывающей сцене 18-летняя девушка, прежде чем остановиться навсегда.

Шеридан рассказывает, что приберёг именно этот сценарий для личной постановки, поскольку считает его самым для себя важным, и результат не позволяет в этом усомниться — но при этом является наименее амбициозным из всего, пока что созданного его автором. Сюжетно это стандартный детектив, населённый типажами, которых актёры не получают хорошей возможности превратить в живых людей. Если «Сикарио» нашёл свой драматический двигатель, поместив сильную женщину в ситуацию, где её сила мало что значила, то здесь персонаж Реннера знает и умеет всё, что от него требуется (даже посоветует, как правильно скорбеть), и ни разу не оказывается в ситуации, которую не контролирует, а героиня Олсен, поверхностно более схожая с той, которую сыграла Эмили Блант, до конца остаётся второстепенной, и испытания, выпадающие на её долю — куда больше физические, чем морально-психологические.

Их окружают все обычные подозреваемые — невозмутимый шеф полиции, потерявшие всё родители, недружелюбные местные, которые настолько не хотят говорить, что сразу начинают стрелять. И если «Любой ценой» во многом был так хорош потому, что ловко сделал всех своих главных героев протагонистами, то «Река» отворачивается от сложностей, распределяя ключевых персонажей на хороших и плохих. Говоря более конкретно, это стандартный детектив из тех, в которых невинные девушки погибают, не успев начать жить, от рук мужиков-волков, а другие мужики мстят за них и с выражением стоицизма на небритом лице глядят куда-то вдаль, рефлексируя о жестокости мира.

Стоило ли сомневаться, что герою Реннера не позволено захотеть помочь в расследовании просто так — у него обязательно должна найтись мотивация в виде трагической предыстории, фактически идентичной той, которую переживает по ходу фильма другая семья? Точно не после тяжеловесного диалога, в котором он сообщает, что охотится на хищников, и слышит в ответ просьбу поймать ещё одного. Позднее Шеридан находит менее натянутые способы говорить о мире, который показывает — каждый раз, когда здесь кто-нибудь достаёт огнестрел, это имеет должный вес, и неудивительно, что в лучшей сцене фильма их достают все; маскировочная куртка Реннера, в нужные моменты делающая его практически невидимым, ненавязчиво формулирует собой то, что лучшие шансы в этом мире у тех, кто умеет адаптироваться.

Но подобные моменты — скорее исключение, и они не спасают от ощущения, что таким материалом серьёзные авторы должны в лучшем случае прокашливаться и впервые давать о себе знать, а не продолжать уже цветущую карьеру. Режиссура предельно уверенна, но не возводит написанное на бумаге на более высокий уровень, как это было у Вильнёва и Дэвида Маккензи, которые сняли доставшиеся им сценарии как хоррор и залихватский нео-вестерн соответственно. Оба они тем самым делали более эффектными и/или приемлемыми вбитые в текст шеридановские указания на ту или иную социальную несправедливость. Сам же автор, в постановке не выходящий за рамки приличного, но не выдающегося эпизода какого-нибудь криминально-детективного сериала, не сдерживается и выносит корень всей «Ветреной реки» прямо в текст, появляющийся на экране на прощание — и это уже не высказывание, это дидактизм.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/08/05/windriver.shtml

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