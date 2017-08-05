  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Ветреная река:

Ветреная река: Мёртвые дочери

Никита КОМАРОВ, 5 августа 2017
Статьи » Рецензия Детектив
 
Поставьте фильму оценку!

Один год дал нам «Сикарио», другой — «Любой ценой», и вот Тэйлор Шеридан уже подводит к концу то, что сам успел окрестить своей «фронтирной трилогией», на этот раз лично раздавая указания из режиссёрского кресла. Период энергичной работы сразу над несколькими сценариями, случившийся из побуждений как творческих, так и прагматических (нужно что-то продавать, если люди с деньгами всё-таки придут), теперь привёл к тому, что человек, который буквально только что был открытием, уже стал вполне узнаваемым автором. Или, если грубо, брендом.

Взять как минимум два из трёх написанных им на данный момент взрослых среднебюджетных триллера, и даже помимо строгой привязки к конкретному месту и сцен внезапного, безжалостного насилия, их непременно объединят перенёсшие трагедию в семье отцы, попавшие в чужую для себя обстановку женщины из ФБР, натянутые отношения между белыми и индейцами, общее стремление к социальному высказыванию через жанр. В «Ветреной реке» всё это переносится с иссушенных просторов Мексики и Техаса на территорию заснеженной индейской резервации, по которой босиком бежит в открывающей сцене 18-летняя девушка, прежде чем остановиться навсегда.

Шеридан рассказывает, что приберёг именно этот сценарий для личной постановки, поскольку считает его самым для себя важным, и результат не позволяет в этом усомниться — но при этом является наименее амбициозным из всего, пока что созданного его автором. Сюжетно это стандартный детектив, населённый типажами, которых актёры не получают хорошей возможности превратить в живых людей. Если «Сикарио» нашёл свой драматический двигатель, поместив сильную женщину в ситуацию, где её сила мало что значила, то здесь персонаж Реннера знает и умеет всё, что от него требуется (даже посоветует, как правильно скорбеть), и ни разу не оказывается в ситуации, которую не контролирует, а героиня Олсен, поверхностно более схожая с той, которую сыграла Эмили Блант, до конца остаётся второстепенной, и испытания, выпадающие на её долю — куда больше физические, чем морально-психологические.

Ветреная река

Их окружают все обычные подозреваемые — невозмутимый шеф полиции, потерявшие всё родители, недружелюбные местные, которые настолько не хотят говорить, что сразу начинают стрелять. И если «Любой ценой» во многом был так хорош потому, что ловко сделал всех своих главных героев протагонистами, то «Река» отворачивается от сложностей, распределяя ключевых персонажей на хороших и плохих. Говоря более конкретно, это стандартный детектив из тех, в которых невинные девушки погибают, не успев начать жить, от рук мужиков-волков, а другие мужики мстят за них и с выражением стоицизма на небритом лице глядят куда-то вдаль, рефлексируя о жестокости мира.

Стоило ли сомневаться, что герою Реннера не позволено захотеть помочь в расследовании просто так — у него обязательно должна найтись мотивация в виде трагической предыстории, фактически идентичной той, которую переживает по ходу фильма другая семья? Точно не после тяжеловесного диалога, в котором он сообщает, что охотится на хищников, и слышит в ответ просьбу поймать ещё одного. Позднее Шеридан находит менее натянутые способы говорить о мире, который показывает — каждый раз, когда здесь кто-нибудь достаёт огнестрел, это имеет должный вес, и неудивительно, что в лучшей сцене фильма их достают все; маскировочная куртка Реннера, в нужные моменты делающая его практически невидимым, ненавязчиво формулирует собой то, что лучшие шансы в этом мире у тех, кто умеет адаптироваться.

Но подобные моменты — скорее исключение, и они не спасают от ощущения, что таким материалом серьёзные авторы должны в лучшем случае прокашливаться и впервые давать о себе знать, а не продолжать уже цветущую карьеру. Режиссура предельно уверенна, но не возводит написанное на бумаге на более высокий уровень, как это было у Вильнёва и Дэвида Маккензи, которые сняли доставшиеся им сценарии как хоррор и залихватский нео-вестерн соответственно. Оба они тем самым делали более эффектными и/или приемлемыми вбитые в текст шеридановские указания на ту или иную социальную несправедливость. Сам же автор, в постановке не выходящий за рамки приличного, но не выдающегося эпизода какого-нибудь криминально-детективного сериала, не сдерживается и выносит корень всей «Ветреной реки» прямо в текст, появляющийся на экране на прощание — и это уже не высказывание, это дидактизм.

Ветреная река

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/08/05/windriver.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Ветреная река: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Тёмная башняБегущий по лезвию 2049Малыш на драйвеУдача ЛоганаПервому игроку приготовитьсяЛего Фильм: НиндзягоТор 3: РагнарёкЛига Справедливости

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ДЕТЕКТИВ"

Девушка в поезде:
Иллюзия и штопор
По сути, на экране – неприкаянный сюжет, который и хотел бы обрести свой жанр, но его просьба так и не была никем расслышана, потому что все прислушивались к голосу Рэйчел, звучащему из-за кадра

«Расплата»:
А я Бэтмен
Фильм бы назвать боевиковой версией «Человека дождя», но ведёт он себя и выглядит он больше как доведённая до крайности версия «Бэтмена», где все либо аутисты, либо неудачники

«Инферно»:
Старики и дети
Дэн Браун всегда кидал в кучу все возможные приёмы — лишь бы твисты шли пулемётной очередью. Итоговая же мораль неожиданно делает «Инферно» немного лучше предыдущих фильмов, придавая ему даже небольшую, но ценность
Также на Кинокадре :

«Тёмная башня»:
Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Новинки августа: «Тёмная башня», «Валериан», «Малыш на драйве»
Если в июле прокат фактически впал в спячку, даже формально имея по блокбастеру в неделю, то август уже не может похвастаться и этим — всего два заокеанских тяжеловеса, плюс ещё два зачем-то перенесли с июня и июля

Роковое искушение:
Девственницы-убийцы
Это римейк, который ничего не делает лучше, чем его предшественник, а некоторые важные вещи либо делает на порядок хуже, либо отказывается делать вообще. Что, впрочем, в данном случае есть одно и то же

Взрывная блондинка:
Обмани другого
Литч, второй и по техническим причинам внетитровый режиссёр первого «Уика», пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону

«Дюнкерк»:
Люди и цифры
Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать. Главный драматический приём – поместить в фокус конкретных персонажей и переживаемый ими кризис, а затем отступить назад или в сторону

Планета обезьян: Война:
Ревенант
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания. И в нём столько длиннот, будто он должен был премьероваться в Каннах
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ветреная река:

Ветреная река
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 9
трейлеры: 4

Похожие фильмы

"Гангстер"
"Иллюзия обмана"


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса, Annabelle: Creation
» Отрывок 2
» Отрывок

Оно приходит ночью, It Comes at Night
» Русский ролик о съёмках
» Русский трейлер 3

4 августа, пятница
Съёмки телесериала по «Тёмной башне» начнутся в 2018 году
Как нам и обещали, работа над сериалом по «Тёмной башне» началась параллельно с производством фильма...
Working Title анонсировала производство «Агента Джонни Инглиша 3»
Кинокомпания Working Title официально объявила о начале производства шпионской комедии «Агент Джонни Инглиш 3»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Жажда смерти, Death Wish new
постеров: 1
» Трейлер

Нарко, Narcos
» Трейлер 2, сезон 3

Телохранитель киллера, Hitman's Bodyguard
» Трейлер 4

Прощай, Кристофер Робин, Goodbye Christopher Robin
» Трейлер 2

Лучшие комментарии:
Тёмная башня : Верная рука - друг индейцев | Jubal Harshaw
Люблю смотреть экранизации Стивена Кинга по одной простой причине - их много и бывают даже очень ничего... далее

3 августа, четверг
Хейли Этвелл сыграет в фильме Марка Форстера «Кристофер Робин»
Хейли Этвелл составит экранную пару с Эваном Макгрегором в фэнтезийной драме режиссёра Марка Форстера «Кристофер Робин»...
Телеканал Starz займётся разработкой «Дивергента»
Год назад было объявлено, что заключительный четвёртый фильм франшизы под общим названием «Дивергент» отправится на телевидение...
Эриксон Кор готовится к съёмкам триллера по сценарию Дэмиана Шазелла
Эриксон Кор возглавит съёмки остросюжетного триллера «Притязание» по сценарию Дэмиана Шазелла из Чёрного списка...
Трейлеры, кадры, постеры:

Зови меня своим именем, Call Me by Your Name new
постеров: 2, кадров: 5
» Трейлер

Сначала они убили моего отца, First They Killed My Father new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

2 августа, среда
Йен Макшейн получил важную роль в перезапуске «Хеллбоя»
В перезапуске «Хеллбоя: Восхождении Кровавой королевы» появился второй участник актёрского ансамбля — Йен Макшейн...
Трейлеры, кадры, постеры:

Тёмная башня
Тёмная башня, Dark Tower
Жанр: нипаканону
Прокат в России: 3 августа 2017 года
кадров: +37

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее

Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Ветреная река: Мёртвые дочери
Фильм в постановке не выходит за рамки приличного, но не выдающегося эпизода какого-нибудь криминально-детективного сериала

Новинки августа: «Тёмная башня», «Валериан», «Малыш на драйве»
На август пришлось всего два заокеанских тяжеловеса, плюс ещё два зачем-то перенесли с июня и июля

Взрывная блондинка: Обмани другого
Режиссёр пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону

Роковое искушение: Девственницы-убийцы
Это римейк, который ничего не делает лучше, а некоторые важные вещи делает на порядок хуже

Матрица времени: Девочки
По итогам расследования сообразив, что подростков не исправишь за один день, автор решительно уходит в экзистенциальную драму

Дюнкерк: Люди и цифры
Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать

Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Лишние сюрпризы зрителю не сдались, все хотят, чтобы дракоши поскорее начали жечь синеглазиков, а Дени и Джон поцеловались

Планета обезьян: Война: Ревенант
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.3%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.7%
псевдодокументальное кино 4.9%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Тёмная башня», рецензия . «Дюнкерк», рецензия . «Взрывная блондинка», рецензия . «Планета обезьян: Война», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Матрица времени», отзыв . ММКФ 2017, фоторепортаж . «Роковое искушение», рецензия . «Ветреная река», рецензия . «Игра престолов», 7 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Тёмная башня", "Дюнкерк", "Ветреная река", "Взрывная блондинка", "Бигфут Младший", "Гадкий я 3", "Похищение", "Роковое искушение"
Новинки кино 2017: "Валериан и Город Тысячи Планет", "Телохранитель киллера", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Удача Логана", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Бегущий по лезвию 2049"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   