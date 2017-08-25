  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Малыш на драйве:

Малыш на драйве: Райт без Райта

Роман КОРНЕЕВ, 25 августа 2017
Статьи » Рецензия Экшн
 
Поставьте фильму оценку!

Малыш на драйве

Пока Эдгар Райт с Ником Фростом и Саймоном Пеггом, выбравшись с британского телевидения в британское кино, снимали свои чисто английские фильмы про типа мёртвых зомбей и типа крутых легавых, процесс этот смотрелся в должной степени оригинально, и в ещё более должной степени аутентично. Персонажи их фильмов всё время заглядывали в паб и в стиле Дживса и Вустера смешно пучили глаза. А какие там при этом для себя задачи решал режиссёр — дело десятое. Однако Райту явно хотелось больше своеобразия, да и больше денег. Так появился на свет «Скотт Пилигрим» — один из наиболее неформатных комиксов десятилетия, первая попытка молодого британского самородка выбраться из альбионского туманного болота, она же в общем могла стать и последней, с таким треском шестидесятимиллионный проект провалился. Пришлось возвращаться обратно на родину зализывать раны и снимать ещё одну сентиментальную комедию про бытовой британский алкоголизм.

Однако Райту каким-то чудом дали второй шанс, на этот раз по сценарной линии, старина Спилберг сначала зазвал группу бритишей на своего непонятно кому нужного Тинтина, потом Райт почувствовал в сценарии марвеловского «Человека-муравья», в общем, повезло, что в итоге продюсерам снимающей последнее время чёрт знает что «Сони» понравился и его сценарий к «Малышу на драйве», Райту же в итоге удалось убедить студию доверить ему и режиссуру.

Не думаю, что при этом у продюсеров была сильная вера в успех, во всяком случае денег на покатушки доверили по минимуму, график международного проката растянули на всё лето, актёров собирали по сусекам — уставший от «Карточного домика» Спейси на двух сменах плюс крадущий всё шоу Джейми Фокс в традиционном образе обаятельного мудака. Остальное время под плотно расписанный саундтрек Малыш должен был водить, изображать савантный аутизм и общаться с официанткой в кафе. Вот и весь несложный концепт, очень хорошо представленный в трейлере.

Малыш на драйве

В этом было нечто милое и атмосферное, что роднило проект с ранними проектами Райта, но уже на стадии промо было понятно, что это будет наименее райтовское из райтовских кино. Да и не та ситуация в карьере, чтобы ищущего художника изображать. Но фильм вышел, и с ним случилось то, что часто бывает, когда мы имеем дело с американским зрителем, внезапно обнаружившим, что кто-то ещё снимает хоть сколько-то оригинальное кино. Оно стало фанатским хитом. Собрало сто миллионов долларов, в итоге с миром дважды окупившись, но главное — взровало рейтинги заокеанской прессы, а также зрительские топы (фильм до сих пор не покинул топ-250 IMDb). Критики с традиционным для неформатного кино пылом неофита делились со своим читателем откровениями о невероятно изысканной драматургии, обзывая фильм «умным боевиком», в то время как зрители немудряще сравнивали новичка с «Драйвом». Ну, да, два фильма про фрустрированных водителей. Понятно, что ничего больше эти два фильма не связывает, разве что особая роль, отводимая в них саундтреку.

И его действительно много, по сути, Райт превратил весь свой фильм в набор видеоклипов на очередную композицию, где в большинстве случаев главгерой не только играет на «воздушной гитаре», пританцовывает под музыку, но и активно подпевает прямо в кадре. В общем, если не считать нескольких сцен с девушкой, где он без наушников, всё остальное время он или в очках и наушниках, или за рулём в очках и наушниках. Молчит и даже не движется. И в этом действительно есть свой шарм, хотя на весь фильм его не хватает, приходится снова вступать Джейми Фоксу в роли психа Психа. И да, на фоне гиперэмоциональных героев всех остальных фильмов Райта Малыш смотрится крайне непривычно.

Но на этом научная новизна собственно и заканчивается. Если не бредить по поводу ассоциаций с Рёфном, которые могут разве что померещиться, как говорится, любые совпадения случайны, то на выходе остаётся тот самый концепт из трейлера, только растянутый с двух минут до двух часов, достаточно динамичные и местами нескучные, но одновременно и довольно однообразные покатушки (Бессон сто лет назад снимал лучше), а также та самая мелодрама.

Малыш на драйве

Комедией это по факту не является вовсе, поскольку смеялись в зале один раз за весь фильм, да и то совсем не там, где предполагал автор. Криминалом это тоже можно назвать только условно, поскольку камера так настойчиво отворачивается или покидает здание в самые ответственные моменты, что начинаешь подозревать авторов в страстном желании детского рейтинга, только почему-то не получилось, причём даже у нас, где весь мат в переводе отсутствует.

Персонажи тоже не раскрываются. Малыш как был малышом, попавшим в аварию (про пресловутое нарушение слуха больше говорят, а сюжетообразующий свист в ушах звучит ровно две с половиной секунды за весь фильм). Чего он подался в угон тачек, с какого он такой крутой водила, как пацана доверили живущему в одиночестве немому неработающему нигде пенсионеру-инвалиду — непонятно, почему у него нет других родственников кроме родителей — загадка, зачем вся эта история про маму-певицу-официантку, ну вообще — чтобы вы спросили.

Мотивация поступков остальных героев тоже написана вилами по воде — чего этой девице такой аутист, рядом с которым её постоянно пытаются убить — непонятно, когда они успели полюбить друг друга — вообще непонятно, ну и наконец почему герой Спейси отпускает Малыша... даже не буду пытаться придумать. В этом просто нет логики. Что со всеми вами не так, чуваки!

По сути, лучший эпизод фильма — это вставная сцена из фильма «Перестрелка», где палят во всех, что, конечно, сделано не специально, но та всё-таки вышла раньше, потому сравнивать можно и нужно. Там это было концептом всего фильма, именно что со сложной драматургией, строгим сторилайном, очень точно прописанными характерами и мотивировками, а тут... просто очередной подростковый фильм, в котором есть хороший Джейми Фокс и едва шевелящий мимическими мышцами главный герой.

Если Эдгар Райт на фоне фанатских восторгов вдруг застрянет на этом формате не то плохого Содерберга, не то посредственного Рёфна, не то баянистого Бессона, не то укороченного Бена Уитли, то это, конечно, станет катастрофой для ценителей старого Райта. А для Голливуда — приобретением очередного ремесленника. Самое время идти снимать очередной спин-офф «Звёздных войн» или очередную марвеловскую стендэлонку. Правда, тут ходят небанальные слухи, что Райт собрался снимать мультфильм для «ДримВоркса», хм.

Малыш на драйве

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/08/25/babydriver.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Малыш на драйве: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Бегущий по лезвию 2049Удача ЛоганаKingsman: Золотое кольцоЛего Фильм: НиндзягоТор 3: РагнарёкТелохранитель киллераЛига СправедливостиПервому игроку приготовиться

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ЭКШН"

Телохранитель киллера:
Бесславные парни
В этом смысле перед нами подновлённая версия прошлогодних «Славных парней», только энергичнее и смешнее. Нам показывают идеальную мальчиковую дружбу двух взрослых дяденек, с приключениями, драками, разговорами про тёлочек и разбитыми тачками

Взрывная блондинка:
Обмани другого
Литч, второй и по техническим причинам внетитровый режиссёр первого «Уика», пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону

«Джон Уик 2»:
Хеллоу даркнесс, май олд френд
Ронины — обычные персонажи в боевиках, но до сих пор никто не превращал подобные фильмы в нечто среднее между бондианой и рыцарским турниром. Причём в такой цельной, ультимативной манере, как второй «Уик»
Также на Кинокадре :

Окно в Европу: Безумные поэты и Выборгский счёт по Чесноку
Были драмы и слэшеры, комедии и мистика, зрительское кино и чистый артхаус. Сегодня в тройке лауреатов — «Бабушка твоей мечты», «Аритмия» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». И это один и тот же зритель

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла:
Ребячество
Середина прошлого века, американская глушь. В семье кукольника погибает дочь, а спустя много лет он с больной женой приглашают маленький приют для девочек переехать к ним — и начинается страшное

Валериан и Город Тысячи Планет:
Странные картинки
Нет между Валерианом и его напарницей никакой химии, как нет между ними и никакой существенной разницы. Они вообще выглядят как близнецы, которых зачем-то заставляют по очереди произносить реплики

«Озарк»:
Рисковый бизнес
Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен. Бейтман играет одними глазами. Полутонами на лице. Он не закатывает истерик и не импульсивен

«Ветреная река»:
Мёртвые дочери
Шеридан рассказывает, что приберёг именно этот сценарий для личной постановки, поскольку считает его самым для себя важным. Однако фильм в итоге не выходит за рамки приличного эпизода криминально-детективного сериала

«Тёмная башня»:
Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Малыш на драйве:

Малыш на драйве
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 30
трейлеры: 12

Похожие фильмы

"Иллюзия обмана"
"Иллюзия обмана 2"


Обновления

24 августа, четверг

Новости кино:
Британскому комику Стивену Фраю — 60
24 августа исполняется 60 лет знаменитому британскому актёру-комику, писателю и драматургу Стивену Фраю...
Обсуждение работы Фонда кино обернулось скандалом
Рядовое заседание коллегии Минкультуры под председательством Владимира Мединского, состоявшееся в Сколково в среду 23 августа...
Гленн Фикарра и Джон Рекуа расскажут о романе Джокера и Харли Квин
Гленн Фикарра и Джон Рекуа планируют поучаствовать в создании фильма про отношения Джокера и Харли Квин в качестве сценаристов и режиссёров...
Крис Хемсворт и Джефф Бриджес сыграют в фильме Дрю Годдарда
Крис Хемсворт и Джефф Бриджес договариваются об участии в фильме Дрю Годдарда «Плохие времена в Эл Рояле»...
Мелисса Лео и Билл Пуллман возвращаются в сиквел «Великого уравнителя»
Village Roadshow и Columbia Pictures анонсировали возвращение в сиквел «Великого уравнителя» двух актёров — Мелиссы Лео и Билла Пуллмана...
Вера Фармига снимется в драме Джейсона Рейтмана
Вера Фармига сыграет вместе с Хью Джекманом в политико-биографической драме «Кандидат» о бывшем американском сенаторе Гэри Харте...
Роберт Земекис поучаствует в создании сериала о пропавшем самолёте
Телеканал NBC анонсировал разработку многосерийной драмы «Манифест» от Роберта Земекиса и Джеффа Рейка...
Трейлеры, кадры, постеры:

Игра престолов
Игра престолов, Game of Thrones
кадров: +27
» О съёмках: "Ледяное озеро"
» Трейлер финала 7 сезона

Дэдпул 2, Deadpool 2
кадров: +8

Американская история ужасов
Американская история ужасов, American Horror Story
постеров: +1
» Сезон 7, трейлер

23 августа, среда

Новости кино:
BBC назвала десять лучших комедий всех времён
Телекомпания BBC опубликовала на своём сайте список десяти лучших комедийных фильмов в истории...
Мультипликатору Давиду Черкасскому — 85
Сегодня, 23 августа, отмечает 85-летний юбилей культовый советский и украинский режиссёр-мультипликатор...
Марк Уолберг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров
Марк Уолберг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актёров 2017 года по версии журнала Forbes...
«Нелюбовь» Звягинцева и «Рай» Кончаловского попали в лонг-лист Европейской киноакадемии
В длинный список премии Европейской киноакадемии включены два российских фильма — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского...
«Очень странные дела 3 и 4»
Пока Netflix готовится к показу второго сезона «Очень странных дел», который состоится 27 октября, создатели и режиссёры сериала Мэтт и Росс Дафферы делятся своими...
Суперзлодей Джокер обзаведётся сольным фильмом
Warner Bros. Pictures и DC приступают к разработке сольной картины о суперзлодее вселенной DC Comics Джокере...
Билл Пуллман получил роль вице-президента в фильме о Дике Чейни
Билл Пуллман сыграет 46-го вице-президента Нельсона Рокфеллера в биографической картине Адама Маккея о Дике Чейни...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Малыш на драйве
Если Эдгар Райт на фоне фанатских восторгов вдруг застрянет на этом формате не то плохого Содерберга, не то баянистого Бессона, то это станет катастрофой для ценителей старого Райта. А для Голливуда — приобретением очередного ремесленника

Телохранитель киллера
Нам показывают идеальную мальчиковую дружбу двух взрослых дяденек, с приключениями, драками и погонями

Валериан и Город Тысячи Планет
Что вместо фантастики будут показывать космооперу, мы сразу поняли, но даже у космооперы должна быть какая-то своя логика!

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла
Второе «Проклятие Аннабель» — приквел приквела. Та самая предыстория, с которой логично было начинать

Тёмная башня
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 40%
На DVD или Blu-Ray 9.2%
По телевизору 4.7%
Через спутник в HD 2.2%
С торрентов 32%
В социальных сетях 3.9%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.3%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Малыш на драйве», рецензия . «Телохранитель киллера», рецензия . «Валериан и Город Тысячи Планет», рецензия . «Дюнкерк», две рецензии . «Проклятие Аннабель 2», рецензия . «Взрывная блондинка», отзыв . Сериал «Озарк», рецензия . Фестиваль «Окно в Европу», обзор . «Песня за песней», отзыв . «Ветреная река», рецензия . «Тёмная башня», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Малыш на драйве", "Валериан и город тысячи планет", "Телохранитель киллера", "Терминатор 2: Судный день", "Оно приходит ночью", "Эмоджи фильм", "Реальная белка 2", "Бабушка легкого поведения"
Новинки кино 2017: "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Удача Логана", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Бегущий по лезвию 2049", "Сделано в Америке", "Геошторм", "Снеговик"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   