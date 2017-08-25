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Малыш на драйве: Райт без Райта

Роман КОРНЕЕВ , 25 августа 2017

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Пока Эдгар Райт с Ником Фростом и Саймоном Пеггом, выбравшись с британского телевидения в британское кино, снимали свои чисто английские фильмы про типа мёртвых зомбей и типа крутых легавых, процесс этот смотрелся в должной степени оригинально, и в ещё более должной степени аутентично. Персонажи их фильмов всё время заглядывали в паб и в стиле Дживса и Вустера смешно пучили глаза. А какие там при этом для себя задачи решал режиссёр — дело десятое. Однако Райту явно хотелось больше своеобразия, да и больше денег. Так появился на свет «Скотт Пилигрим» — один из наиболее неформатных комиксов десятилетия, первая попытка молодого британского самородка выбраться из альбионского туманного болота, она же в общем могла стать и последней, с таким треском шестидесятимиллионный проект провалился. Пришлось возвращаться обратно на родину зализывать раны и снимать ещё одну сентиментальную комедию про бытовой британский алкоголизм.

Однако Райту каким-то чудом дали второй шанс, на этот раз по сценарной линии, старина Спилберг сначала зазвал группу бритишей на своего непонятно кому нужного Тинтина, потом Райт почувствовал в сценарии марвеловского «Человека-муравья», в общем, повезло, что в итоге продюсерам снимающей последнее время чёрт знает что «Сони» понравился и его сценарий к «Малышу на драйве», Райту же в итоге удалось убедить студию доверить ему и режиссуру.

Не думаю, что при этом у продюсеров была сильная вера в успех, во всяком случае денег на покатушки доверили по минимуму, график международного проката растянули на всё лето, актёров собирали по сусекам — уставший от «Карточного домика» Спейси на двух сменах плюс крадущий всё шоу Джейми Фокс в традиционном образе обаятельного мудака. Остальное время под плотно расписанный саундтрек Малыш должен был водить, изображать савантный аутизм и общаться с официанткой в кафе. Вот и весь несложный концепт, очень хорошо представленный в трейлере.

В этом было нечто милое и атмосферное, что роднило проект с ранними проектами Райта, но уже на стадии промо было понятно, что это будет наименее райтовское из райтовских кино. Да и не та ситуация в карьере, чтобы ищущего художника изображать. Но фильм вышел, и с ним случилось то, что часто бывает, когда мы имеем дело с американским зрителем, внезапно обнаружившим, что кто-то ещё снимает хоть сколько-то оригинальное кино. Оно стало фанатским хитом. Собрало сто миллионов долларов, в итоге с миром дважды окупившись, но главное — взровало рейтинги заокеанской прессы, а также зрительские топы (фильм до сих пор не покинул топ-250 IMDb). Критики с традиционным для неформатного кино пылом неофита делились со своим читателем откровениями о невероятно изысканной драматургии, обзывая фильм «умным боевиком», в то время как зрители немудряще сравнивали новичка с «Драйвом». Ну, да, два фильма про фрустрированных водителей. Понятно, что ничего больше эти два фильма не связывает, разве что особая роль, отводимая в них саундтреку.

И его действительно много, по сути, Райт превратил весь свой фильм в набор видеоклипов на очередную композицию, где в большинстве случаев главгерой не только играет на «воздушной гитаре», пританцовывает под музыку, но и активно подпевает прямо в кадре. В общем, если не считать нескольких сцен с девушкой, где он без наушников, всё остальное время он или в очках и наушниках, или за рулём в очках и наушниках. Молчит и даже не движется. И в этом действительно есть свой шарм, хотя на весь фильм его не хватает, приходится снова вступать Джейми Фоксу в роли психа Психа. И да, на фоне гиперэмоциональных героев всех остальных фильмов Райта Малыш смотрится крайне непривычно.

Но на этом научная новизна собственно и заканчивается. Если не бредить по поводу ассоциаций с Рёфном, которые могут разве что померещиться, как говорится, любые совпадения случайны, то на выходе остаётся тот самый концепт из трейлера, только растянутый с двух минут до двух часов, достаточно динамичные и местами нескучные, но одновременно и довольно однообразные покатушки (Бессон сто лет назад снимал лучше), а также та самая мелодрама.

Комедией это по факту не является вовсе, поскольку смеялись в зале один раз за весь фильм, да и то совсем не там, где предполагал автор. Криминалом это тоже можно назвать только условно, поскольку камера так настойчиво отворачивается или покидает здание в самые ответственные моменты, что начинаешь подозревать авторов в страстном желании детского рейтинга, только почему-то не получилось, причём даже у нас, где весь мат в переводе отсутствует.

Персонажи тоже не раскрываются. Малыш как был малышом, попавшим в аварию (про пресловутое нарушение слуха больше говорят, а сюжетообразующий свист в ушах звучит ровно две с половиной секунды за весь фильм). Чего он подался в угон тачек, с какого он такой крутой водила, как пацана доверили живущему в одиночестве немому неработающему нигде пенсионеру-инвалиду — непонятно, почему у него нет других родственников кроме родителей — загадка, зачем вся эта история про маму-певицу-официантку, ну вообще — чтобы вы спросили.

Мотивация поступков остальных героев тоже написана вилами по воде — чего этой девице такой аутист, рядом с которым её постоянно пытаются убить — непонятно, когда они успели полюбить друг друга — вообще непонятно, ну и наконец почему герой Спейси отпускает Малыша... даже не буду пытаться придумать. В этом просто нет логики. Что со всеми вами не так, чуваки!

По сути, лучший эпизод фильма — это вставная сцена из фильма «Перестрелка», где палят во всех, что, конечно, сделано не специально, но та всё-таки вышла раньше, потому сравнивать можно и нужно. Там это было концептом всего фильма, именно что со сложной драматургией, строгим сторилайном, очень точно прописанными характерами и мотивировками, а тут... просто очередной подростковый фильм, в котором есть хороший Джейми Фокс и едва шевелящий мимическими мышцами главный герой.

Если Эдгар Райт на фоне фанатских восторгов вдруг застрянет на этом формате не то плохого Содерберга, не то посредственного Рёфна, не то баянистого Бессона, не то укороченного Бена Уитли, то это, конечно, станет катастрофой для ценителей старого Райта. А для Голливуда — приобретением очередного ремесленника. Самое время идти снимать очередной спин-офф «Звёздных войн» или очередную марвеловскую стендэлонку. Правда, тут ходят небанальные слухи, что Райт собрался снимать мультфильм для «ДримВоркса», хм.

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