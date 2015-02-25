  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Арнольду Шварценеггеру — 70

Новости » Юбилеи, 31 июля 2017, 14:57:32
Арнольд Шварценеггер

30 июля исполнилось 70 лет легендарному голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру.

Культурист, киноактёр и губернатор Арнольд Шварценеггер родился в Австрии, в маленьком городке Таль близ Граца. В возрасте 13 лет, не отличаясь спортивным сложением, начал заниматься культуризмом, заявив, что завоюет титул «Мистер Вселенная» за пять лет, и завоевал его ценой двух операций на сердце из-за приёма стероидов, кроме того, семь раз был удостоен титула «Мистер Олимпия».

В 1968 году юный Шварценегген переехал в США и воплотил в жизнь американскую мечту: стал кинозвездой, сколотил состояние более чем в двести миллионов долларов и в 1983 году получил гражданство.

По общему признанию, Арнольд Шварценеггер не обладает выдающимся актёрским талантом. Знаменитый комик Робин Уильямс однажды сказал: «Арнольд Шварценеггер сыграл во множестве фильмов, но произнёс меньше слов, чем любой другой актёр — кроме разве что Лэсси». При этом Шварценеггеру удалось стать настоящей легендой массового кинематографа.

Амплуа Шварценеггера — супермен-одиночка, и наиболее полно оно раскрылось в фантастических боевиках: трилогия «Терминатор», цикл «Конан-варвар», «Вспомнить всё», «Бегущий человек», «Коммандо», «Хищник», хотя в нескольких фильмах Шварценеггер исполнял и комедийные роли («Близнецы», «Полицейский из детского сада», «Джуниор», «Правдивая ложь», «Подарок на Рождество», «Последний герой боевика»).

В 2003 году актёр был избран губернатором штата Калифорния после досрочного отзыва тогдашнего губернатора Грея Дэвиса и в 2006 году был переизбран на новый полный срок.

В 2011 году Арнольд Шварценеггер расстался со своей женой Марией Шрайвер после 25 лет брака, в течение которых они вместе воспитывали четверых детей — двух дочерей — Кэтрин и Кристину — и двух сыновей Патрика и Кристофера.

Шварценеггер продолжает сниматься в кино. Среди последних фильмов с его участием — «Возвращение героя» (2013), «План побега» (2013), «Неудержимые 3» (2014), «Мэгги» (2015), «Терминатор: Генезис» (2015). В 2017 году Шварценеггер выступил в нетипичной для него драматической роли в фильме «Последствия», снятом по мотивам авиакатастрофы над Боденским озером.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/31/3749.shtml
Смотрите также:
Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли»
Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
Одесский кинофестиваль назвал победителей
Филипу Сеймуру Хоффману исполнилось бы 50 лет
Андрей Кончаловский предложил ввести санкции против «Оскара»
Число подписчиков Netflix превысило 100 млн
Умер режиссёр Джордж Ромеро
Умер актёр Владимир Толоконников
Краудфандинговая кампания в поддержку «Искусства кино» собрала 2 млн рублей за два дня
В Одессе открывается 8-й Международный кинофестиваль
Enjoy Movies Сарика Андреасяна начинает процедуру банкротства
Китайская картина «Хохлатый ибис» получила главный приз 39-го ММКФ


Обновления

Новости кино:
Арнольду Шварценеггеру — 70
30 июля исполнилось 70 лет легендарному голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру...
Трейлеры, кадры, постеры:

Моди, Maudie
» Отрывок

30 июля, воскресенье
Бокс-офис США: 28-30 июля, Нолан воюет с эмоджи
За океаном ещё не закончился июль, но уже закончились блокбастеры — после того, как «Чужой: Завет» зачем-то свалил из пустого августа в май...
5 лучших роликов недели: Дуэйн Джонсон, «Гуччи», клипы Ивана Дорна и Кендрика Ламара
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...

29 июля, суббота
Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй снимаются в нуар-триллере Стивена Найта
Партнёры по съёмочной площадке научно-фантастической картины «Интерстеллар» Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй воссоединились в секретном проекте — нуар-триллере...
Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон подписались на сериал об утренних шоу
Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон впервые после ситкома «Друзья», где они сыграли сестёр, воссоединяются для съёмок в сериале об утренних телевизионных шоу. Объектом...
Брайс Даллас Ховард пойдёт по стопам отца-режиссёра
Брайс Даллас Ховард дебютирует в режиссуре с фильмом «Типа Рок-звезда» по одноимённому роману Мэттью Квика...
Трейлеры, кадры, постеры:

Линдон Б. Джонсон, LBJ new
кадров: 4
» Трейлер

Ингрид едет на запад, Ingrid Goes West
» Трейлер R 2

28 июля, пятница
«Настоящий детектив 3» нашёл главного исполнителя
Махершала Али официально утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива»...
Крис Пайн и Патти Дженкинс воссоединятся для участия в телевизионной драме
Телеканал TNT дал добро на съёмки многосерийной драмы «День, когда она потемнеет», главную роль в которой исполнит Крис Пайн...
Трейлеры, кадры, постеры:

Телохранитель киллера, Hitman's Bodyguard
» Русский отрывок
» Отрывок

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Дюнкерк», рецензия . ММКФ 2017, фоторепортаж . «Взрывная блондинка», рецензия . «Игра престолов», 7 сезон, отзыв . «Планета обезьян: Война», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Сырое», отзыв . Сериал «Каслвания», отзыв . «Роковое искушение», рецензия . «Матрица времени», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Взрывная блондинка", "Роковое искушение", "Матрица времени", "Дюнкерк", "Бигфут Младший", "Планета обезьян: Война", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой"
Новинки кино 2017: "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Телохранитель киллера", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Удача Логана", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   