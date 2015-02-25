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Арнольду Шварценеггеру — 70
30 июля исполнилось 70 лет легендарному голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру.
Культурист, киноактёр и губернатор Арнольд Шварценеггер родился в Австрии, в маленьком городке Таль близ Граца. В возрасте 13 лет, не отличаясь спортивным сложением, начал заниматься культуризмом, заявив, что завоюет титул «Мистер Вселенная» за пять лет, и завоевал его ценой двух операций на сердце из-за приёма стероидов, кроме того, семь раз был удостоен титула «Мистер Олимпия».
В 1968 году юный Шварценегген переехал в США и воплотил в жизнь американскую мечту: стал кинозвездой, сколотил состояние более чем в двести миллионов долларов и в 1983 году получил гражданство.
По общему признанию, Арнольд Шварценеггер не обладает выдающимся актёрским талантом. Знаменитый комик Робин Уильямс однажды сказал: «Арнольд Шварценеггер сыграл во множестве фильмов, но произнёс меньше слов, чем любой другой актёр — кроме разве что Лэсси». При этом Шварценеггеру удалось стать настоящей легендой массового кинематографа.
Амплуа Шварценеггера — супермен-одиночка, и наиболее полно оно раскрылось в фантастических боевиках: трилогия «Терминатор», цикл «Конан-варвар», «Вспомнить всё», «Бегущий человек», «Коммандо», «Хищник», хотя в нескольких фильмах Шварценеггер исполнял и комедийные роли («Близнецы», «Полицейский из детского сада», «Джуниор», «Правдивая ложь», «Подарок на Рождество», «Последний герой боевика»).
В 2003 году актёр был избран губернатором штата Калифорния после досрочного отзыва тогдашнего губернатора Грея Дэвиса и в 2006 году был переизбран на новый полный срок.
В 2011 году Арнольд Шварценеггер расстался со своей женой Марией Шрайвер после 25 лет брака, в течение которых они вместе воспитывали четверых детей — двух дочерей — Кэтрин и Кристину — и двух сыновей Патрика и Кристофера.
Шварценеггер продолжает сниматься в кино. Среди последних фильмов с его участием — «Возвращение героя» (2013), «План побега» (2013), «Неудержимые 3» (2014), «Мэгги» (2015), «Терминатор: Генезис» (2015). В 2017 году Шварценеггер выступил в нетипичной для него драматической роли в фильме «Последствия», снятом по мотивам авиакатастрофы над Боденским озером.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/31/3749.shtml
Смотрите также:
Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли»
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