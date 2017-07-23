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Филипу Сеймуру Хоффману исполнилось бы 50 лет

Новости » Юбилеи, 23 июля 2017, 20:28:06
Филип Сеймур Хоффман

Сегодня, 23 июля, исполнилось бы 50 лет известному американскому актёру Филипу Сеймуру Хоффману.

Карьера Хоффмана в кино и на телевидении началась в 1991 году, и уже через год он обратил на себя внимание публики второстепенной ролью в драме «Запах женщины». В конце 1990-х и первой половине 2000-х Хоффман заслужил дальнейшее признание своей работой в таких фильмах, как «Роковая восьмёрка», «Ночи в стиле буги», «Магнолия» и «Любовь, сбивающая с ног» Пола Томаса Андерсона, «Большой Лебовски» Джоэла и Итана Коэнов, «Счастье» Тодда Солондза, «Талантливый мистер Рипли» и «Холодная гора» Энтони Мингеллы, «Почти знаменит» Кэмерона Кроу, «25-й час» Спайка Ли и многих других.

В 2005 году Хоффман исполнил главную роль писателя Трумана Капоте в биографической драме «Капоте», за которую был удостоен свыше 20 наград, в том числе «Оскара». Годом позже он сыграл главного злодея в «Миссии невыполнимой 3», получив и за эту роль превосходные отзывы критиков и зрителей. Далее последовала новая череда признанных драматических ролей: «Игры дьявола», «Дикари», «Синекдоха, Нью-Йорк», «Война Чарли Уилсона», «Сомнение», «Мастер». За каждый из последних трёх фильмов Хоффман был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

2 февраля 2014 года Филип Сеймур Хоффман был найден мёртвым в своей квартире. Причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Последним фильмом с участием актёра, вышедшим на экраны, стали «Голодные игры: И вспыхнет пламя».


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