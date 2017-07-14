Одесский кинофестиваль назвал победителей

22 июля завершил свою работу 8-й Одесский международный кинофестиваль. Церемония закрытия по традиции прошла в Одесском академическом театре оперы и балета. Гран-при по результатам голосования зрителей достался «Королю бельгийцев» Петера Бросенса и Джессики Вудворт.

Жюри международного конкурса распределило свои награды так: лучший фильм — «Лето 1993» (Испания), лучшая режиссура — Нана Эквтимишвили и Симон Гросс за фильм «Моя счастливая семья» (Грузия), лучший актёрский ансамбль — грузинские актрисы Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили, исполнившие главные роли в картине «Моя счастливая семья». Специальным дипломом жюри отмечен китайский фильм режиссёра Ген Цзюна «Свободно и легко».

В национальном конкурсе полнометражных фильмов «Золотого Дюка» получил «Dixie Land» Романа Бондарчука (Украина, Латвия, Германия).

В секции документальных фильмов победу одержала картина «Главная роль» Сергея Буковского.

Гостья церемонии закрытия, французская актриса Изабель Юппер, и член жюри, режиссёр Агнешка Холланд, получили премии «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство.

Фильмом закрытия фестиваля стала чёрно-белая комедия «Вечеринка» режиссёра Салли Поттер — участник основого конкурса Берлинале.

Одесский кинофестиваль проходил с 14 по 22 июля.

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