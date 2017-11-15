К новому проекту Тарантино присоединился продюсер «Гарри Поттера» Дэвид Хейман

Квентин Тарантино продолжает искать новую студию для своей новой безымянной картины. После скандала с Харви Вайншейном Тарантино больше не сотрудничает с Weinstein company. Практически все студии готовы рассматривать возможности финансирования ленты. Sony, Fox, Universal, Annapurna и Lionsgate предлагают Тарантино сотрудничество, но учитывая, что режиссёру требуется солидный бюджет (100 млн долларов), а также на TWC он привык работать без вмешательства продюсеров в финальный монтаж, выбрать студию не так просто.

Как сообщил 14 ноября Deadline, к проекту присоединился продюсер «Гарри Поттера» Дэвид Хейман. Предполагается, что участие Хеймана поможет Тарантино перейти на новую студию на таких же эксклюзивных условиях, какие были у него в TWC.

Среди претендентов на роли в новой картине Квентина Тарантино — Брэд Питт, Сэмюэл Л. Джексон и Леонардо ди Каприо. По информации инсайдеров, на днях Тарантино вёл переговоры также с Томом Крузом. Ожидается, что главную женскую роль исполнит Марго Робби.

Известно, что Тарантино снимет фильм, действие которого будет развиваться в 1969 году и затронет начало 1970-х и будет завязано на событиях, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, но по словам самого Тарантино, называть его «фильмом о Чарльзе Мэнсоне» было бы некорректно, так же как называть «Бесславных ублюдков» фильмом о Гитлере.

Съемки девятой ленты Тарантино начнутся в середине 2018 года и пройдут в Лос-Анджелесе. Релиз фильма ожидается в 2019-м.

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