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Мишель Монахан возвращается в фильм «Миссия невыполнима 6»
«Миссия невыполнима 6» в разгар съёмочного процесса пополнилась ещё одной актрисой. Мишель Монахан повторит роль Джулии, жены главного героя, которую она играла в третьей и четвёртой частях франшизы. Остальные роли в фильме исполняют: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Алек Болдуин, Генри Кэвилл, Анджела Бассетт, Ванесса Кирби и Шон Харрис.
В третьей картине Джулия выходит замуж за Итана Ханта, который решил, наконец, зажить обычной тихой жизнью, зарабатывая подготовкой курсантов. Она ничего не знает про его «другую работу», однако очень скоро её похищает крупнейший в мире нелегальный торговец оружием, потребовавший взамен женщины выкрасть у китайцев сверхсекретную военную разработку. В четвёртой части состоялась фальшивая смерть Джулии, чтобы сохранить её жизнь. Детали текущего проекта и роль в нём жены Ханта нам неизвестны.
Снимает картину Кристофер Маккуорри по своему собственному сценарию. Напомним, что он также является первым режиссёром в истории франшизы, который руководит съёмками повторно. Предыдущий фильм с подзаголовком «Племя изгоев» снимал тоже Маккуорри.
Том Круз, помимо съёмок в фильме, традиционно выступает его продюсером. Релиз шестой «Миссии» состоится 27 июля 2018 года.
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