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Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют героев музыкальной комедии
Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют главные роли в музыкальной комедии для Amazon Studios. Разработкой проекта, который пока не обзавёлся названием, руководит сценарист и продюсер Тим Лонг («Симпсоны») от компании Imagine Television.
Актёры изобразят культовый в прошлом музыкальный дуэт, состоящий из Мэтта Дауни (Голдблюм) и Арло Финклмана (де Вито). Несмотря на давнюю и взаимную ненависть музыканты вынуждены объединиться. Ради возможности более-менее мирного сосуществования, они обращаются за помощью к людям, которые их любят — жёнам, детям, бывшим жёнам и любовницам, друзьям, коллегам, менеджерам — каждый из которых так же ярок и оригинален, и способен взбесить, как Мэтт и Арло.
Исполнительными продюсерами музыкального сериала выступают: Брайан Грэйзер, Фрэнси Кэлфо, де Вито и Голдблюм. Показ состоится на Amazon Prime Video.
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