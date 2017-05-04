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Киноблог » Вести с полей » 04 мая 2017, 16:19:45
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Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют героев музыкальной комедии

Джефф Голдблюм

Дэнни де Вито и Джефф Голдблюм сыграют главные роли в музыкальной комедии для Amazon Studios. Разработкой проекта, который пока не обзавёлся названием, руководит сценарист и продюсер Тим Лонг («Симпсоны») от компании Imagine Television.

Актёры изобразят культовый в прошлом музыкальный дуэт, состоящий из Мэтта Дауни (Голдблюм) и Арло Финклмана (де Вито). Несмотря на давнюю и взаимную ненависть музыканты вынуждены объединиться. Ради возможности более-менее мирного сосуществования, они обращаются за помощью к людям, которые их любят — жёнам, детям, бывшим жёнам и любовницам, друзьям, коллегам, менеджерам — каждый из которых так же ярок и оригинален, и способен взбесить, как Мэтт и Арло.

Исполнительными продюсерами музыкального сериала выступают: Брайан Грэйзер, Фрэнси Кэлфо, де Вито и Голдблюм. Показ состоится на Amazon Prime Video.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/04/5172.shtml?1
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