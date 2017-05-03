  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Киноблог » Вести с полей » 03 мая 2017, 13:25:58
Написать комментарий

Мелисса Маккарти подписалась на криминальную комедию о кукольных убийствах

Мелисса Маккарти

Мелисса Маккарти получила главную роль в криминальной нуар-комедии с рейтингом R «Кукольные убийства» ("Happytime Murders"). Об участии в гибридном проекте с использованием кукол и актёров ранее договаривался Джейми Фокс, но его имя более не упоминается. Режиссёр картины — Брайан Хенсон («Маппеты», «Остров сокровищ Маппетов» и «Рождественская сказка Маппетов»). Сценарий написали авторы комедии «РЭД 2» Эрих Хобер и Джон Хобер по более раннему варианту Тодда Бергера и Ди Робертсона. Маккарти его отредактирует.

Действие разворачивается в криминальном мире Лос-Анджелеса, где люди живут бок о бок с куклами, которые считаются гражданами второго сорта. Частный детектив-кукла Фил Филипс, уволенный из полиции и ведущий аморальный образ жизни, идёт по следу серийного убийцы, убившего его брата, а теперь взявшегося одного за другим истреблять актёров популярного телешоу 1980-х The Happytime Gang. Когда следующей в списке маньяка оказывается бывшая подружка Фила — Дженни, он обращается за помощью к своему экс-напарнику, детективу Эдвардсу, бескомпромиссному типу с секретами, однако все имеющиеся в деле улики указывают на самого Фила.

Кого сыграет Мелисса Маккарти пока не упоминается. Видимо, одного из главных персонажей заменят на женщину.

Маккарти также выступит продюсером фильма вместе со своим мужем Беном Фальконе и их семейной компанией On the Day Productions. Съёмки стартуют в августе при участии кинокомпании STXfilms.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/03/5171.shtml?0
Читать остальные части этого выпуска
Написать комментарий | Обсудить на форуме | На главную | Рецензии | Афиша
Раздел Вести с полей
Джереми Реннер, Эван Макгрегор, Тео Джеймс, Кристина Агилера и София Бутелла | 02/05
Экранизации: «Воспламеняющая взглядом» и «Вампирские хроники» | 29/04
Дэмиан Шазелл, Джесси Айзенберг, римейк «Плутовства» и «Повелители Вселенной» | 28/04
«Хроники Нарнии», «Война миров Z 2», М. Найт Шьямалан, Хилари Суонк и Эван Макгрегор | 27/04
Уилл Смит и обновлённые даты релизов Walt Disney | 26/04
Также в блоге:
Кинокасса России: 27.04-01.05, «Форсаж 8» и худший уикенд за 19 месяцев » Бокс-офис » 02/05
Бокс-офис США: 28-30 апреля, «Форсаж 8», латиноамериканцы и Толливуд » Бокс-офис » 30/04
5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда» » Ссылка дня » 30/04
Кинокасса России: 20-23 апреля, «Форсаж 8» отрывается от премьер » Бокс-офис » 25/04
Ролики россыпью: «Звёздные войны: Последние джедаи», «Трансформеры 5» и «Телохранитель киллера» » Ссылка дня » 24/04
Кинозвёзды в новостях
Ридли Скотт
Брэд Питт
Роберт де Ниро
Джонни Депп
Шарлиз Терон
Кристиан Бэйл
Стивен Спилберг
Уилл Смит
Алисия Викандер
Майкл Бэй
Лайам Нисон
Кирстен Данст
Леонардо ди Каприо
Райан Рейнольдс
Том Харди


Обновления
Мелисса Маккарти подписалась на криминальную комедию о кукольных убийствах
Мелисса Маккарти получила главную роль в криминальной нуар-комедии с рейтингом R «Кукольные убийства»...
Клайв Оуэн сыграет в романтической драме «Офелия»
Клайв Оуэн, а также Том Фелтон, Джордж Маккей и Девон Террелл присоединились к романтической драме «Офелия»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Винсент и Рокси, Vincent N Roxxy new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Тёмная башня
Тёмная башня, Dark Tower new
Прокат в России: 3 августа 2017 года
постеров: 3, кадров: 15
» Трейлер

2 мая, вторник
Кинокасса России: 27.04-01.05, «Форсаж 8» и худший уикенд за 19 месяцев
Второй год подряд праздничный первомайский уикенд остался у нас без дежурного марвеловского кинокомикса...
Джереми Реннер сыграет легендарного стрелка Дока Холлидея
Джереми Реннер получил роль культового персонажа из вестернов про Дикий Запад и реально существовавшего американца Джона Генри «Дока» Холлидея в фильме по мотивам...
Эван Макгрегор, Тео Джеймс и Кристина Агилера снимутся в любовной драме
Загадочный проект режиссёра Дрейка Доримуса получил название, синопсис и команду актёров...
София Бутелла отправится в «Отель Артемис»
София Бутелла договаривается об участии в научно-фантастическом триллере «Отель Артемис». В фильме также снимаются Джоди Фостер и Дэйв Батиста...
Трейлеры, кадры, постеры:

Карточный домик
Карточный домик, House of Cards
» 5 сезон, трейлер

Дюнкерк
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
» Анонс ролика

Чудо-женщина
Чудо-женщина, Wonder Woman
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» Расширенный TV-ролик 2
» TV-ролик 2

1 мая, понедельник

Оно приходит ночью, It Comes at Night
» Трейлер 2

30 апреля, воскресенье
Бокс-офис США: 28-30 апреля, «Форсаж 8», латиноамериканцы и Толливуд
Последний уикенд весны традиционно должен был стать за океаном одним из самых проходных в году, однако стал одним из более интересных благодаря двум премьерам...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»

С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда не просто один блокбастер в неделю как по часам, а ещё и помимо этого вокруг совсем никого

Затерянный город Z: Чем дальше в лес
Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный

Перестрелка: Бэнг-Бэнг
Вместо простого развлекательного кино получается местами довольно трудное мультижанровое киноманское представление

Объезд: Всё не так, как на самом деле
«Объезд» долго прикидывается тарантиновским палпом, но в итоге вторит прошлому фильму автора, «Чёрной смерти»: что блаженство в неведении

Галерея: Стражи Галактики 2
4 мая 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит продолжение приключений команды космических наёмников — «Стражи Галактики 2»
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Форсаж 8», отзыв . «Время первых», рецензия . «Затерянный город Z», рецензия . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . Сериал «Девчонки», финал, отзыв . «Пустота», отзыв . «Призрак в доспехах», рецензия . «Наваждение», рецензия . «Уйти красиво», рецензия . «Стражи Галактики 2», кадры . «Объезд», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Стражи Галактики 2", "Форсаж 8", "Кухня: Последняя битва", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Время первых", "Секретный агент", "Сфера", "Перестрелка"
Новинки кино 2017: "Меч короля Артура", "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   