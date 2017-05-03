Мелисса Маккарти подписалась на криминальную комедию о кукольных убийствах

Мелисса Маккарти получила главную роль в криминальной нуар-комедии с рейтингом R «Кукольные убийства» ("Happytime Murders"). Об участии в гибридном проекте с использованием кукол и актёров ранее договаривался Джейми Фокс, но его имя более не упоминается. Режиссёр картины — Брайан Хенсон («Маппеты», «Остров сокровищ Маппетов» и «Рождественская сказка Маппетов»). Сценарий написали авторы комедии «РЭД 2» Эрих Хобер и Джон Хобер по более раннему варианту Тодда Бергера и Ди Робертсона. Маккарти его отредактирует.

Действие разворачивается в криминальном мире Лос-Анджелеса, где люди живут бок о бок с куклами, которые считаются гражданами второго сорта. Частный детектив-кукла Фил Филипс, уволенный из полиции и ведущий аморальный образ жизни, идёт по следу серийного убийцы, убившего его брата, а теперь взявшегося одного за другим истреблять актёров популярного телешоу 1980-х The Happytime Gang. Когда следующей в списке маньяка оказывается бывшая подружка Фила — Дженни, он обращается за помощью к своему экс-напарнику, детективу Эдвардсу, бескомпромиссному типу с секретами, однако все имеющиеся в деле улики указывают на самого Фила.

Кого сыграет Мелисса Маккарти пока не упоминается. Видимо, одного из главных персонажей заменят на женщину.

Маккарти также выступит продюсером фильма вместе со своим мужем Беном Фальконе и их семейной компанией On the Day Productions. Съёмки стартуют в августе при участии кинокомпании STXfilms.

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