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Киноблог » Вести с полей » 19 января 2017, 14:36:51
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М. Найт Шьямалан просится в «Очень странные дела»

М. Найт Шьямалан

Прежде чем братья Мэтт и Росс Дафферы обрели известность благодаря сериалу «Очень странные дела», покорившему телезрителей во многих странах мира, они работали с М. Найтом Шьямаланом над телеадаптацией трилогии Блейка Крауча «Вэйворд Пайнс». Дафферы занимались разработкой сценария, Шьямалан снимал пилотную серию и служил исполнительным продюсером вместе с шоураннером Чедом Ходжем. Теперь режиссёр надеется, что в память о тех днях, когда братья всегда были поблизости, они позовут его снять хотя бы один эпизод второго сезона «Очень странных дел».

Режиссёр вовсе не требует работы, а просто полагает, что его последний хоррор-проект «Сплит», о котором уже ходят восторженные слухи, даёт ему возможность надеяться. В «Сплите» главную роль сыграл Джеймс Макавой, и завтра у картины состоится мировая премьера. В российском прокате фильм стартует в марте. Эту работу сравнивают с ранними фильмами Шьямалана, сделавшими его «известным голливудским режиссёром».

Между тем, шансов на исполнение шьямалановского желания практически нет, поскольку съёмки второго сезона «Очень странных дел» уже идут и рабочие места полностью укомплектованы. Сами братья снимают первые два эпизода, затем кресло режиссёра, тоже на две серии, займёт Шон Леви, а затем его вновь сменят Дафферы. Впрочем, они ранее уже говорили, что подумывают и над третьим сезоном.

Напомним читателю, что продолжение будет состоять из девяти серий. События происходят в 1984 году, на год позднее первого сезона. В центре сюжета — приключения компании подростков и тайны загадочной лаборатории Министерства энергетики. Кроме того, история обогатится четырьмя новыми участниками, другим городом и новыми движущими силами, которых не было в первом сезоне. Все, дожившие до финала персонажи, вернутся. Шон Леви, который является также продюсером проекта, обещает ещё более мрачную историю.

Премьера сезона должна состояться в этом году на Netflix.


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