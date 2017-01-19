Голливуд планирует экранизацию японской манги «Атака титанов»

Warner Bros. планирует приобрести права на экранизацию постапокалиптической манги Хадзимэ Исаямы 2009 года «Атака на титанов» ("Attack on Titan") и привлечь к проекту продюсера франшизы о Гарри Поттере Дэвида Хеймана. В настоящее время все заинтересованные лица вступили в переговорный процесс.

Действие манги происходит в далёком будущем в вымышленной вселенной. За сто лет до описываемых событий человечество было практически уничтожено в результате нашествия титанов — огромных неразумных людоедов. Главные герои манги — подростки Эрен, Микаса и Армин, выросшие под защитой крепостных стен, отделяющих последние земли людей от захваченного титанами внешнего мира. После падения внешней стены и гибели их родного города осиротевшие герои вступают в ряды армии, охраняющей остатки человечества.

У себя на родине в Японии манга до сих пор является суперхитом. Её популярность способствовала появлению на свет мультсериала, двух художественных фильмов, четырёх видеоигр и нескольких литературных спин-оффов.

Есть мнение, что данный проект может стать не столько экранизацией, сколько голливудским римейком японского фильма 2015 года «Атака титанов: Жестокий мир» и его сиквела «Атака титанов: Конец света», вышедшего в том же году.

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