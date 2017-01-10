Николь Кидман присматривается к «Неприкасаемым»

Николь Кидман договаривается об участии в картине «Неприкасаемые» ("Intouchables") — англоязычном римейке французской драмокомедии 2011 года «1+1», которая стала суперхитом национального проката. На главные роли уже подписались Брайан Крэнстон и Кевин Харт. Также в фильме примет участие британская актриса Амара Каран.

В центре сюжета, основанного на реальной истории — богатый белый аристократ, парализованный в результате несчастного случая. В попытках найти подходящего помощника на роль сиделки он сближается с молодым иммигрантом, недавно выпущенным из тюрьмы. Вскоре мужчины приходят к выводу, что они идеально дополняют друг друга, чего никак нельзя было ожидать.

Инвалида и его сиделку сыграют Крэнстон и Харт соответственно, Кидман и Каран сыграют помощниц персонажа Крэнстона.

Режиссёр фильма — Нил Бёргер, который заменил выбывшего из проекта Саймона Кёртиса. Сценарий также используется новый от Джона Хартмира, прежний написал Пол Фейг. Weinstein Company обеспечивает производство.

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