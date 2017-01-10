Объявлена дата премьеры продолжения «Твин Пикса»

Телеканал Showtime анонсировал премьеру долгожданного продолжения культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Двухчасовой эпизод стартует на канале 21 мая в 21:00, сразу после которого подписчики Showtime получат возможность посмотреть третий и четвёртый эпизоды через потоковый сервис Showtime Anytime и Showtime On Demand в любое удобное для них время.

Все остальные смогут увидеть эти эпизоды один за другим ровно через неделю после премьеры. Далее 18-серийный проект будет транслироваться по одному часовому эпизоду в неделю.

Продолжение истории застанет героев спустя двадцать пять лет в том же самом городке Твин Пикс на границе с Канадой, где когда-то произошло убийство старшеклассницы местной школы Лоры Палмер.

Из оригинального сериала 1990-х в его продолжение вернутся актёры: Кайл Маклохлан, Шерилин Фенн, Шерил Ли, Дана Эшбрук, Рэй Уайз, Мигель Феррер, Мэдкин Амик и Дэвид Патрик Келли. Дэвид Линч тоже повторит небольшую роль главы местного отделения ФБР Гордона Коула. Среди новичков проекта: Аманда Сейфрид, Роберт Неппер, Наоми Уоттс, Бальтасар Гетти и Дженнифер Джейсон Ли.

Проект полностью снят Дэвидом Линчем по сценарию, который он писал совместно с автором оригинала Марком Фростом. К работе над сериалом вновь привлекли композитора Анджело Бадаламенти. Продюсеры: Линч, Фрост и Сабрина С. Сазерленд.

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