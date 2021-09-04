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Шан-Чи и легенда Десяти колец

Трейлеры » Кино-комикс Мстители

Рецензия: Бесконечная история

Роман КОРНЕЕВ, 4 сентября 2021
Рецензия

Шан-Чи и легенда Десяти колец

Поход «Марвел» в сторону «Поднебесной» с одной стороны вполне логичен — этот рынок сейчас единственный способен приносить заметные деньги — а с другой настолько безыдеен, что диву даёшься. Если ту же Ваканду ну хоть как-то вписали в общий таймлайн, наскребя по сусекам целый дивный новый мир альтернативной Африки с вибраниумом и небоскрёбами, то все упоминания хоть чего-то китайского в этой вселенной покуда исчерпывалось фейспалмовым Мандарином из третьего «Железного человека» да второстепенным персонажем «Доктора Стрэнджа». Пришлось всё это безобразие исправлять за один фильм, он же приквел, он же ориджин, он же сразу всё на свете по имени «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Вся легенда при этом исчерпывается просто упоминанием, что то ли в вулкане нашёл, то ли сам выковал, то ли ещё чего, в общем, у папы главгероя есть набор загадочных браслетов (а вовсе не колец), а мама умерла, после чего папа сошёл с ума и на всех кидается, и вообще ему тысячу лет и он плохой.

На этом с кольцами и заканчивают, то есть ещё во вступлении, а дальше начинается традиционные для американского кино псевдоэтнические околокитайские сопли, в которых не хватает только удочерения (почему в этих историях столько удочерений? мы явно не понимаем какой-то остросоциальный контекст), зато есть сразу два побега из дома и одно убийство. Но это на слух звучит так энергично, на самом деле поездка на автобусе по Сан-Франциско — это почти всё бодрое, что тут есть. Весь остальной хронометраж нам пересказывают офигительные истории про маму с папой, девочкодруга с главгероем, а также невесть кем и зачем отправленную открытку. То есть перед нами этническая фэнтэзи-мелодрама пополам с местной попыткой снять «уся», но получается в лучшем случае Джеки Чан.

Шан-Чи и легенда Десяти колец

И папа этот непонятно чего такой злой (он таковым не выглядит ни в одной из сцен), и мама эта померла так померла, и неловкое извинение Бена Кингсли выглядит ещё нелепее, чем эта дверушка без головы, лучше бы они просто про этого несчастного Мандарина не вспоминали, зажмурившись, что ничего не было и «больше не канон». А уж вставной поединок из вселенной Тора выглядит настолько вставным, что аж смотреть больно.

По сути, вся эта «Кунг-фу панда» обретает смысл лишь по массовому прибытию обеих враждующих сторон в деревню. Тут нам, разумеется, расскажут про местную Ваканду, пусть и разрушенную тёмными силами, что подло гнетут, в итоге все тут же помирятся и поцелуются в дёсны, и только папенька будет по-прежнему настаивать, как рыба об лёд, на что всем пофигу, потому что кольца эти, разумеется, кинут папу без малейших проблем, все на просмотр картины второй. То есть финальная битва хороша, и фэнтэзи внезапно разошлось, и комикс нарисовался, и послетитровая сцена нам даже объяснит, зачем мы просидели столько в кинозале. Но весь остальной фильм как был никому не нужен, так и останется таковым. Если «Чёрная вдова» стала посмертным спин-оффом, то перед нами спин-офф чего-то ещё вообще не снятого, что окончательно сбивает с мысли, зачем это всё нужно было снимать.

Шан-Чи и легенда Десяти колец

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Название фильма: Шан-Чи и легенда Десяти колец
Оригинальное название: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Прокат в России фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец": 2 сентября 2021 года
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О фильме "Шан-Чи и легенда Десяти колец":

«Марвел» отправляется в Поднебесную.

В одной из ролей: Мишель Йео.

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Шан-Чи и легенда Десяти колец:

Шан-Чи и легенда Десяти колец
постеры фильма: 2
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Шан-Чи и легенда Десяти колец: Бесконечная история
Если «Чёрная вдова» стала посмертным спин-оффом, то перед нами спин-офф чего-то ещё вообще не снятого

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