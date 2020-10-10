Рецензия: Сезон 2: Борцы и дети

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 10 октября 2020

«Пацаны» — безусловно, главный антикомикс новой волны, по популярности обгоняющий тех же «Хранителей» и уж тем более Шьямалана с его «Стеклом». Сначала эта вывернутая наизнанку вселенная DC казалась именно хорошим стёбом. Классические супергерои — в тайне циничные мрази, а настоящие герои — простые, принципиально лишённые суперсил неудачники, которые пытаются их разоблачить или замочить. Кровь, мясо, ирония и твисты — это был новый «Пипец», и несмотря на цинизм Бутчера или обаятельный идиотизм Дипа, ситуация казалась вполне чёрно-белой.

Второй сезон уходит в серую зону, и этим обманывает дважды. Он начинается активным расширением вселенной и размножением новых конфликтов и фракций. То есть, обычная ситуация вторых сезонов успешных сериалов: они закладывают базу на много лет вперёд. Но финал, несмотря на хвосты для продолжения, это жирное завершение всех персональных сюжетов. Оба первых сезона превратились в отдельную, законченную историю, а дальше может быть что угодно, хоть детективный процедурал, хоть мыло с фан-сервисом (но скорее всего, будет и то, и другое). Хаус разогнал классическую команду, и теперь наберёт новую — именно такая ситуация. Но то, как удобно всё разрешилось, даже разочаровывает. Первый сезон остановился на безнадёге и красивом твисте, второй — на зоне комфорта и неожиданном твисте, на который всё-таки наплевать.

Дикие чёрные шутки, харизма и стиль — это всё, к счастью, было, и много, но когда пыль развеивается, вспоминаешь вообще не то, что, казалось бы, нужно. Не экшн (тем более, что финальная драка тупо на ближайшей поляне снята) или шутки (да, цинично и смешно, но эпизод с китом — это очевидное повторение случая с дельфинами, только масштабнее). Вспоминаешь не прикол про Джосса Уидона и «Лигу справедливости» или актуальную сатиру, которая прошлась по медийно-киношной показушной поддержке дайвёрсити и меньшинств. Тем более, что первый сезон тоже стебался над медийной двуличностью.

В первую очередь в голову приходит метаморфоза Хоумлендера из однозначного, карикатурного злодея в сложного драматического персонажа. Как только тема отцов и детей неожиданно вышла на первое место, главный сюжетный извращенец-убийца, живший ради лайков и грудного молока, быстро, но лаконично превратился в травмированного, но до сих пор умеющего сочувствовать человека и словно оказался в одном шаге от перехода на сторону добра (а Бутчер, по иронии, наоборот — ушёл в сторону карикатуры и почти перешёл на сторону зла).

В этом едва ли не главный плюс сериалов как продукта вообще. В лучших из них персонажи, которые одно время вызывали ненависть или отвращение, незаметно становятся всеобщими любимцами, гамлетами и котиками. Вот это манипулирование чувствами зрителей — то, ради чего мы смотрели «Игру престолов» или «Настоящую кровь». Неизвестно, что будет с Хоумлендером дальше — возможно, его и превратят обратно в Дарт Вейдера, но стать новым Джейме Ланнистером он ещё может, а сами «Пацаны» ещё имеют шансы не уйти в фан-сервис, а всё-таки дойти до глубины полнометражных «Хранителей».