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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет: Кровавый аквариум

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 7 августа 2021

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Новый «Отряд самоубийц» — кино человека, который оторвался. Который долго в себе что-то копил или в чём-то ограничивал, а потом не стал. Компромиссы между «Уорнерами» и Ганном наверняка были, они неизбежны, но их не видно, потому что фильм успешно усиживает на двух стульях. То есть, он изначально писался в духе «Дэдпула», а не перекраивался из криминальной драмы, как в прошлый раз. А взамен Ганн тащит в кино всех своих друзей, вплоть до Тайки Вайтити, который все ещё сильно диснеевское лицо, и позволяет себе что угодно: от издевательских персонажей и шуток про члены и кончающего бога до постановочных приколов вроде драки между персонажами в отражении шлема и чрезмерной расчленёнки. В каком-то смысле, впрочем, уорнеровские продюсеры и некогда изгнанный тем же «Диснеем» режиссёр нашли друг друга, и сделали фильм, который «вин-вин» для всех — их самих, и как следствие — для зрителя.

«Отряд» стремится быть быстрым, непредсказуемым и без тормозов: что в любой момент почти любой персонаж, кроме Харли Квин и Бладспорта, может идиотски и по-чёрному умереть, и что в любом момент всё пойдёт не так, как задумывалось, что-то взорвётся, сломается, убежит или погибнет. В то же время это такая же весьма герметичная история, как первый «Дэдпул», локально ограниченная и сюжетно похожая на отвлечённую от основной арки, самодостаточную серию внутри сериала. Как спин-офф, где некоторые персонажи встречают друг друга, словно старые друзья, и мы понимаем, что они действительно старые друзья, но этому уделяется минимум времени, и точно так же нам обещают какие-то продолжения в будущем, но так, чтобы не сильно о них беспокоиться. Отсюда есть и какая-то необязательность нового «Отряда» для всех, включая фанатов DC.

Он весь по лайту. Он ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных, сатирических, даже политически сатирических — они почти всегда отчасти шутка. Единственный персонаж, над которым так или иначе не стебётся Ганн — это почему-то персонаж Вайтити. Возможно, потому в кульминационный момент именно он, а даже не его дочь становятся моральным компасом для всех, именно он произносит и мораль фильма, где высокомерное правительство отправляет на самоубийство суперзлодеев, используя их ровно как тех самых крыс. И когда эта параллель наконец считывается, и одна большая крыса прекращает бояться крысу поменьше, намеренно дурдомный «Отряд» становится ещё и едким, поучающим замечанием.

Но на поверхности — это как те брызги разноцветного гороха, который сжигает всё. В первом акте это «Апокалипсис сегодня», в третьем — «Эволюция». Злобный инопланетный враг контрпрограммируется в нелепое создание, как это делали ещё в «Охотниках за привидениями» с Зефирным человеком, а оставшиеся суперзлодеи, ставшие супергероями, так же беспомощно смотрят на катастрофу, а потом всё равно бегут ей навстречу. У каждого по ходу дела, независимо от времени его смерти, есть свой звёздный час, пускай у некоторых, как у Харли Квин, их несколько, и это всегда большие вставные эпизоды. Хотя что тут ни вставного — вообще всё. Ганн стебётся на всех уровнях, от музыки до титров, докручивает до абсурда железные яйца персонажа Виолы Дэвис, которая в прошлый раз казалась немного неадекватной и карикатурной, а в этот раз — уже неадекватно охреневшей. Причём до такой степени, что это замечают остальные. Это, конечно, такое маленькое переосмысление и одновременно доработка предыдущего фильма — и таких доработок там много.

В действительности новый «Отряд» это даже не «Дэдпул», несмотря на множество параллелей, потому что ещё больше параллелей у него с «Солдатами неудачи». То же отношение к персонажам и, что важнее, к массовке. Тот же род шуток: ничего про пердёж, никаких миллионов отсылок к поп-культуре — только олдскульное ультранасилие и гадкие безумные звери. Правда, как следствие некоторые старые персонажи отупели. Тот же Бумеранг был Гамлетом у Дэвида Эйра, а тут дурачок нелепый. А у Харли Квин сильно развилась легкомысленность, из-за чего она ведёт себя ну совсем как безумный подросток. Но это было неизбежно при смене одного режиссера-с-видением на другого такого же, и по большому счёту — не так уж важно. Особенно в развалившейся дисишной вселенной, где теперь любое кино, видимо, будет восприниматься как спин-офф. Пока однажды люди не забудут, из чего эти фильмы выросли.

Но в данном случае, Ганн сделал всё, что мог. А это — невероятно много.

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