:

Веном 2: Теперь мы встречаемся

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 1 октября 2021

Поставьте фильму оценку!

Частое мнение, что первый «Веном» — счастливая неожиданность для всех, включая «Сони». Второй в любом случае был осознанной попыткой повторить то, что получилось случайно в прошлый раз, и действительно, в новом фильме чётко видно в каждой сцене, зачем её придумали, и вообще, какой главный вывод был сделан «Сони». «Веном 2» — это комедия о придурках. О неразлучных друзьях-придурках, как, например, в «Тупом и ещё тупее». Таких близких, что внутренний конфликт про сложности ужиться друг с другом постепенно превращается в открытый семейный, где в буквальном смысле Эдди Брок и Веном выступают как пара, которая принимает недостатки друг друга, признаётся во взаимной любви и заодно вместе закрывает гештальт с бывшей.

Второй фильм состоит из двух: житейского ситкома про двух болтливых, туповатых друзей и крипового готического комикса. Сколько свободы было у Сёркиса, который внезапно оказался тут режиссёром, сказать сложно, но кто бы ни принимал креативные решения, сшить эти два фильма ему не удалось. Карнаж и Веном хоть и анимированы мультяшно, но выглядят вполне натуралистично и любой экшн получается жутким. В том числе, к слову, из-за парадоксальной жестокости: когда подростковый рейтинг PG-13 встречает необходимость массовых убийств. Потому что Карнаж — это всё-таки не трансформер, который может только дома ломать. Он людей убивает, жестоко, безумно и в большом количестве.

Веном тоже так может, но в экранизации его сделали злым снаружи, но добрым внутри, и откусывать головы он хочет только плохим ребятам, и чтобы желательно этим кого-то спасать. Но в остальном «Сони» стремятся быть каноничными, а в каноне эти симбионты — чуть ли не самые мрачные и жестокие враги Человека-паука за всю его историю.

В итоге массовые убийства есть, а массовые смерти — за кадром. Когда Карнаж уничтожает тюрьму, это фильм «Нечто». Когда он и Веном вместе карабкаются по церкви, это едва ли не «Ворон» про Чужих. Но стоит им начать разговаривать, это всё равно комедия про придурков. Быдловатые версии Бонни и Клайда встречается с Гарри, Ллойдом и Мэри. Обиженные реднеки против алкоголиков-неудачников. Того же уровня конфликты и мотивации. Того же уровня рефлексии и шутки. Между строк легкомысленная подростковая комедия дерётся с фильмом ужасов, хотя — тут ирония, конечно — они должны представлять гармоничный симбиоз, чтобы фильм получился.

Но это претензии к последнему получасу. Несмотря на подзаголовок и позиционирование, что весь фильм — о противостоянии Венома и Карнажа, на самом деле это лишь кульминация, сбежавшего Красного хватило только на небольшой бардак и финальную битву.

До этого Эдди и Веном ругаются по поводу телевизора и выясняют, кто из них друг другу полезнее. Эдди тупит буквально во всём, удивляя не столько тем, как он стал журналистом, сколько тем, что он вообще дожил до своих лет с его умственными способностями. Веном же жалуется, что хочет убивать и периодически истерит, но иногда вворачивает неожиданно ёмкие замечания и комментарии на уровне многовекового мудреца, который в этой вселенной давно всем преисполнился.

«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его, как хотят, исключительно ради фан-сервиса. Есть большой эпизод на то, как психанувший Веном отдыхает на косплейном рейве, жалуется на Брока со сцены и потом грустно блюёт, скучая по нему. Это точно не «Рик и Морти»? Другой отдельный прикол, как Веном в теле Мишель Уильямс носит Брока на ручках, а потом ещё в этом образе ждёт от него прощения.

И безусловно, в этом уровне деграданства есть своё очарование, и свой эскапизм. Своё искусство.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/10/01/venom2.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте >

Ссылки по теме: