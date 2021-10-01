  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI Форум  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #15: «Дюна» Дени Вильнёва

Ахтунг! Фанатское кино

Веном 2:

Веном 2: Теперь мы встречаемся

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 1 октября 2021
Статьи » Рецензия Кино-комикс
 
Поставьте фильму оценку!

Частое мнение, что первый «Веном» — счастливая неожиданность для всех, включая «Сони». Второй в любом случае был осознанной попыткой повторить то, что получилось случайно в прошлый раз, и действительно, в новом фильме чётко видно в каждой сцене, зачем её придумали, и вообще, какой главный вывод был сделан «Сони». «Веном 2» — это комедия о придурках. О неразлучных друзьях-придурках, как, например, в «Тупом и ещё тупее». Таких близких, что внутренний конфликт про сложности ужиться друг с другом постепенно превращается в открытый семейный, где в буквальном смысле Эдди Брок и Веном выступают как пара, которая принимает недостатки друг друга, признаётся во взаимной любви и заодно вместе закрывает гештальт с бывшей.

Второй фильм состоит из двух: житейского ситкома про двух болтливых, туповатых друзей и крипового готического комикса. Сколько свободы было у Сёркиса, который внезапно оказался тут режиссёром, сказать сложно, но кто бы ни принимал креативные решения, сшить эти два фильма ему не удалось. Карнаж и Веном хоть и анимированы мультяшно, но выглядят вполне натуралистично и любой экшн получается жутким. В том числе, к слову, из-за парадоксальной жестокости: когда подростковый рейтинг PG-13 встречает необходимость массовых убийств. Потому что Карнаж — это всё-таки не трансформер, который может только дома ломать. Он людей убивает, жестоко, безумно и в большом количестве.

Веном 2

Веном тоже так может, но в экранизации его сделали злым снаружи, но добрым внутри, и откусывать головы он хочет только плохим ребятам, и чтобы желательно этим кого-то спасать. Но в остальном «Сони» стремятся быть каноничными, а в каноне эти симбионты — чуть ли не самые мрачные и жестокие враги Человека-паука за всю его историю.

В итоге массовые убийства есть, а массовые смерти — за кадром. Когда Карнаж уничтожает тюрьму, это фильм «Нечто». Когда он и Веном вместе карабкаются по церкви, это едва ли не «Ворон» про Чужих. Но стоит им начать разговаривать, это всё равно комедия про придурков. Быдловатые версии Бонни и Клайда встречается с Гарри, Ллойдом и Мэри. Обиженные реднеки против алкоголиков-неудачников. Того же уровня конфликты и мотивации. Того же уровня рефлексии и шутки. Между строк легкомысленная подростковая комедия дерётся с фильмом ужасов, хотя — тут ирония, конечно — они должны представлять гармоничный симбиоз, чтобы фильм получился.

Но это претензии к последнему получасу. Несмотря на подзаголовок и позиционирование, что весь фильм — о противостоянии Венома и Карнажа, на самом деле это лишь кульминация, сбежавшего Красного хватило только на небольшой бардак и финальную битву.

Веном 2

До этого Эдди и Веном ругаются по поводу телевизора и выясняют, кто из них друг другу полезнее. Эдди тупит буквально во всём, удивляя не столько тем, как он стал журналистом, сколько тем, что он вообще дожил до своих лет с его умственными способностями. Веном же жалуется, что хочет убивать и периодически истерит, но иногда вворачивает неожиданно ёмкие замечания и комментарии на уровне многовекового мудреца, который в этой вселенной давно всем преисполнился.

«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его, как хотят, исключительно ради фан-сервиса. Есть большой эпизод на то, как психанувший Веном отдыхает на косплейном рейве, жалуется на Брока со сцены и потом грустно блюёт, скучая по нему. Это точно не «Рик и Морти»? Другой отдельный прикол, как Веном в теле Мишель Уильямс носит Брока на ручках, а потом ещё в этом образе ждёт от него прощения.

И безусловно, в этом уровне деграданства есть своё очарование, и свой эскапизм. Своё искусство.

Веном 2

Добавить на Вконтакте Затвиттить Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/10/01/venom2.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Веном 2: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Неисправимый РонВеном 2Спенсер: Тайна принцессы ДианыАллея кошмаровХолодный расчётПрошлой ночью в СохоВечныеДюна

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте >
Ссылки по теме:
Киноблог » Кинокасса России: «Веном» не сдаётся «Хэллоуину»
Киноблог » Кинокасса России: «Веном» лидирует на фоне масс-старта
Киноблог » Бокс-офис США: «Веном» и «Звезда родилась» не пускают «Человека на Луне»
Рецензии в рубрике "КИНО-КОМИКС"

Отряд самоубийц 2: миссия навылет:
Кровавый аквариум + подкаст
Фильм ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных. Он также стремится быть непредсказуемым и без тормозов: в любой момент почти любой персонаж может идиотски умереть

«Чёрная вдова»:
Сёстры по абьюзу + подкаст
Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Лига Справедливости Зака Снайдера:
Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет, и концепт наконец соберётся во что-то объяснимое
Также на Кинокадре :

«Холодный расчёт»:
Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе, потому что его последние работы достаточно жёсткие, уверенные и чётко осмысленные, и выглядят не как желание повторить успешное старое, а как личная авторская одержимость

«Дюна»:
Мессии Дюны + подкаст
Обилие почти не описанного в книге Каладана и разнообразных построений на плацу - чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить, смонтировав всё максимально неспешно

Легенда о зелёном рыцаре:
Шутки ради
Серьёзное кино по факту оказывается шуточным, мрачное тёмное фэнтези — сказочной притчей с хитрым, добрым сюрпризом. Но всё равно остаётся претенциозным

«Воспоминания»:
Мы всё забыли + подкаст
Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

«Время»:
Это старость + подкаст
Фильм спорно работает как триллер: он скорее отталкивающий и артхаусно неуютный, автор словно пытается необычной для себя подачей замаскировать сюжетную пустоту

«Локи»:
Приключение на 40 минут + подкаст
Несмотря на уже десятки марвеловских фильмов, до «Локи» только в «Железном человеке 3» ключевые марвеловские персонажи подвергались относительно взрослой терапии и переосмыслению
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2022
Новинки кино: 2021 октябрь ноябрь декабрь 2022 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Веном 2:

Веном 2
постеры фильма: 5
кадры из фильма: 2
трейлеры: 10


Обновления

30 сентября, понедельник
Трейлеры, кадры, постеры:

Последняя дуэль, Last Duel
» Дублированный ролик о съёмках
» Русский TV-ролик
» TV-ролик 2

Неисправимый Рон, Ron's Gone Wrong
» Промо-ролик
» Русский TV-ролик

Веном 2, Venom: Let There Be Carnage
» TV-ролик
» О съёмках 3
» О съёмках 2
» Отрывок
» Репортаж с премьеры
» О съёмках

Семейка Аддамс: Горящий тур, Addams Family 2
» Музыкальный отрывок
» Музыкальный ролик
» Отрывок
» Промо-ролик
» TV-ролик

29 сентября, понедельник

Энканто, Encanto
» Русский трейлер
» Трейлер

28 сентября, понедельник

Ампир V
постеров: +1
» Расширенный тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

Лакричная пицца, Licorice Pizza new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

27 сентября, понедельник
Бокс-офис США: «Шан-Чи» ставит постковидный рекорд сборов, «Дюна» продолжает покорять мир
Заокеанский прокат, уже месяц живущий при единоличном лидере, пережил под занавес этой затяжной монополии очередное падение сборов...

26 сентября, воскресенье
Кинокасса России: «Дюна» собирает миллиард
Российский прокат, несмотря на обилие премьер, продолжает собирать за счёт единственного релиза, которому достаётся две трети общей кассы выходных...

25 сентября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Армия воров, Army of Thieves
» Русский трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Веном 2
«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его, как хотят, исключительно ради фан-сервиса

Дюна
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность

Холодный расчёт
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей

Бестселлер
Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным

Петровы в гриппе
Разрозненная и разбросанная хтонь к финалу, как и в романе, успешно собирается воедино, оставляя вполне целостный образ
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 72%
ролики 7.9%
кадры, постеры 3.5%
блоги, бокс-офис 2.2%
новости 4.2%
упрощённые сценарии 3.5%
афиша 3.1%
другое 3.3%



Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Веном 2», рецензия . «Дюна», рецензия + подкаст . «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв . «Кэндимен», отзыв . «Петровы в гриппе», отзыв . «Аннетт», отзыв . «Рик и Морти», 5 сезон, отзыв . «Холодный расчёт», рецензия . «Мужские слёзы», отзыв . «Бестселлер», отзыв . «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия . «Сколько стоит жизнь», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Веном 2", "Дюна", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Бестселлер", "Клаустрофобы 2", "Главный герой", "Холодный расчёт", "Босс-молокосос 2"
Новинки кино 2021: "Не время умирать", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Монстры на каникулах: Трансформания", "Неисправимый Рон", "Французский вестник", "Хороший, плохой, коп", "Хэллоуин убивает", "Последняя дуэль", "Прошлой ночью в Сохо"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   