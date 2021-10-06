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Не время умирать: Семейное дело

Роман КОРНЕЕВ , 6 октября 2021

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Долгоиграющая залипуха о том, что надо бы Бонда сменить на чернокожего, женщину, чернокожую женщину и так далее никогда не была столь актуальной и никогда ещё не была столь близкой к фактической реализации. Сэм Мендес мощными гребками отправил Крейга в отставку, ему уже благополучно нашли да, чернокожую женскую замену, и даже кодовое имя ей дали с двумя нулями, и даже смертушку Бонду придумали мелодраматичную, и даже «Спектр» решительно уничтожили, одна проблема — никому это не было нужно, на студии вовремя призадумались и снова дали по тормозам. Дэнни Бойла уволили с проекта, вместо него назначили Фукунагу, скрипт потом ещё четыре раза переписывали, чтобы в итоге дотянуть до ковидных переносов и выпустить проект только сейчас, когда он перезрел настолько, что, кажется, готов произвести фурор уже самим фактом, что нам есть, чего смотреть, когда нечего смотреть.

Если бы не последнее обстоятельство, «Не время умирать» куда логичнее было бы переименовать в «умирать надо вовремя». В самом деле, окончательный сценарий настолько притянут за уши к предыдущим частям бондианы, что даже неловко. Тут всё, буквально всё состоит из обрывков прежнего материала, как если бы Крейгу снимали всем миром дембельский альбом, включая артиллерийский салют и всеобщее вставание. Но главная проблема даже не в этом, перед нами не полный метр, а затяжной гранд-эндинг сериала.

Крейг настолько пересидел на службе Её величества, что к следующему фильму наверняка стал бы самым старым исполнителем Джеймса Бонда в истории (Роджеру Муру было 57). Невероятно постарел и его Бонд — каждое его движение в кадре отдаёт какой-то смертельной усталостью, а постановочные трюки буквально требуют присутствие пенсионерского омбудсмена. Ребят, сказано же вам — Бонд на пенсии, отаньте!

Но не отают. То Блофелд могилку подвзорвёт, то мутный гражданин в маске присунется, то девушка окажется (или покажется) предателем. В общем, тоска смертная, но всё это неважно, пока жив братишка из Лэнгли, когда же и он героически идёт на дно, тут уж не до пенсионных накоплений и романтических видов на Ямайку. Придётся надевать любимые подтяжки и двигать в сторону родного «МИ-6», где и встречаться нос к носу с новоявленной «ноль-ноль».

А ещё это кино про вирус, точнее наноботов, точнее вирусных наноботов. По сути, главная сценарная придумка этой серии должна бы оказаться удачным спойлером ковидной пандемии, но не оказалась, зато в результате выглядит пародией на «Миссию невыполниму», которая в свою очередь и была во многом задумана как свежая альтернатива броснановской бондиане, но в итоге быстро это переросла, тогда как вот, Кейг стараниями продюсеров дошёл и до такого.

Тут почти все прощаются в кадре и почти никто не пытается играть. Особенно недо-переигрывают Леа Сейду и Ана де Армас, которым не то что руки в кадре негде деть — им зачастую даже реплики прописать забыли. Там и сям обе появляются, чтобы изобразить дайвёрсити, пока Крейг, Малек и Вальц меряются в кадре причиндалами. Причём делают это так же, как и всё в этом фильме, устало и непонятно зачем. Зачем уничтожен «Спектр»? Потому что! Зачем в кадре бионический глаз? Ни за чем! Что это за мутное вступление с подлёдной ловлей на живца? Чтобы было! И так тут в общем и почти всё.

Если семейство Брокколи собирается сжать зубы и всё-таки снять следующий фильм про Бонда без Бонда, то им надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля». Потому что иначе всё кончится гораздо быстрее, чем летели эти ракеты.

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