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Ахтунг! Фанатское кино

Довод:

Довод: Нет судьбы

Роман КОРНЕЕВ, 1 сентября 2020
Статьи » Рецензия Фантастика

Когда в 2014 году после выхода «Интерстеллара» творческий тандем режиссёра Кристофера Нолана и сценариста Джонатана Нолана как минимум взял паузу, сразу стало понятно, что этот кризис вызван скорее старшим братом Крисом, нежели младшим братом Джоном. У последнего всё было на тот момент прекрасно, он расстался со своим долгоиграющим сериальным проектом «Подозреваемый», его новый «Мир Дикого Запада» стал одним из самых громких релизов 2016 года, в то время как «Дюнкерк» оказался, мягко говоря, спорным, путаным, донельзя фрагментированным и каким-то неоправданно артхаусным.

И если дальнейшие два сезона «Мира Дикого Запада» и были спорными, то в целом творческая метода Нолана-младшего пока в строю, и никаких заметных угроз его будущему проекту по «Фоллауту» не просматривается, то возвращение Нолана-старшего в традиционный для него жанр сложносочинённой фантастики со спутанным сценарием и играми со временем для начала ни в коем случае не выглядело шагом вперёд, скорее одним жирным самоповтором.

Так даже на уровне трейлера «Довод» (на самом деле в названии могло стоять любое слово-палиндром, никакого дополнительного смысла оно не несёт) представлял собой сборник цитат из всего раннего творчества братьев-Ноланов. Персонажи, картинка, музыка, сюжет — всё это так или иначе уже было, автор словно осознанно выстроил свой новый проект так, чтобы он смотрелся едва ли не автопародией.

Довод

Довод

При попадании же в кинозал (что тоже случилось не без приключений, спасибо ковиду) зритель получает к собственно набору уже неоднократно виденного ещё и совершенно непрошенный приквел, который неловким костылём занимает в фильме первые полчаса и не нужен ровным счётом ни за чем. Всё, что до собственно попадания на ветряк, является чистой объяснялкой, которая зачем-то спойлерит все те же объяснялки, которые будут ближе к концу, и к тому же начисто ломает всю концепцию основного хронометража, принцип которого состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно.

Так автор самостоятельно рушит собственную концепцию, поскольку вступление «наоборот» показано не будет, и в нём нет ключевого персонажа, которого играет Паттинсон, и да, в нём вообще нет никакого смысла, потому что единственный инвертированный выстрел там так и не будет ничем и никогда объяснён. Он просто был, да и тот в молоко.

Строго говоря, он вроде как знакомит нас с главным героем, но и он сюжету не нужен. В отличие от русских олигархов, их жён и детей, того же Паттинсона и присных участников заговора, он в общем ни на что не влияет, а только изображает такую фигуру умолчания, которая когда-то там в будущем что-то сделает, но не здесь и не сейчас.

Пока остальные воюют, террористят, гоняют, взрывают, угоняют, взламывают замки и катаются на яхтах, он просто делает, что скажут, с трудом успевая за нитью повествования. Я дерусь потому что дерусь, вот кредо Портоса и безымянного чернокожего оперативника, которого в титрах так и зовут — Протагонист. И в этом смысле «Довод» окончательно становится повтором повтора, потому что по сути он экранизирует неофициальный фанатский «монтаж по хронологии» ключевого в карьере Ноланов фильма «Мементо», где герой не вместе со зрителем теряет ключевые воспоминания одно за другим, а напротив, слепой марионеткой движется обратно к первой сцене. Только там не было ни навязчивой объяснялки на полчаса, ни глупых вымышленных русских городов из «лего», ни анонимных врагов, бегающих, как в тире, на заднем плане.

Довод

Кто вообще эти враги, нам как раз забывают объяснить. Будущее сражается с прошлым, как нам это знакомо в России XXI века, но мотивация будущего глупа (господи, испарились океаны, серьёзно?), мотивация инвертированных олигархов ещё глупее (баба разлюбила), мотивация их подручных вообще отсутствует (у Колокольникова вообще все роли такие), да ещё и вселенная тут настолько жёстко детерминирована, что смысла в любых попытках сопротивления не больше, чем у персонажей сериала «Разрабы».

Ну и да. Если бы этот фильм был снят сразу после «Мементо», это смотрелось бы свежо. Но когда позади у нас три сезона сериала «Тьма», сказать что-то новое в перемещениях во времени практически нереально, а вставные аттракционы с инвертированными драками вызывают в большинстве своём только недоумение, поскольку выглядят ну очень странно.

И потом, вы же сами во вступиловке сказали про аннигиляцию. И где? Нету. В остальном в фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо. То механизм инвертирования ещё не изобретён, и всё присылают из будущего, то, через минуту, аппараты по инвертированию уже стоят повсюду и штампуют целые бригады безымянных болванчиков, которые потом бегают задом наперёд по визуальной цитате из «Космического десанта», не пытаясь даже изобразить хоть какую-нибудь тактику или стратегию, основанную на бесценном опыте «встречной» команды. Все просто бегают из точки Альфа в точку Браво без особого смысла и цели.

В итоге только у мелодрамы вокруг жены местного Абрамовича в исполнении Кеннета Браны есть какая-то внятная сюжетная арка, а у Паттинсона есть удачный момент, который внезапно отсылает нас... к Нолану-младшему, который, как известно, фанат «Терминатора». Но местный Кайл Риз пришёл спасать не Сару Коннор, и потому прощание с ним внезапно отдаёт таким неуместным гей-романсом, что в зале раздаётся смех. Вот такое кино.

Довод

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Довод:

Довод
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 10


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Трейлеры, кадры, постеры:

Довод, Tenet
кадров: +14
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