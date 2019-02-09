  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Завод:

Завод: Нервы

Роман КОРНЕЕВ, 9 февраля 2019
Статьи » Рецензия Криминальное
 
Поставьте фильму оценку!

Юрий Быков снимает кино о конфликтах отчаянных индивидов с очевидно гнилой системой, сам являясь политически настроенным режиссёром внутри системы, которая скорее бы обошлась и без таких режиссёров, и без такого кино — позиция, усиливающая и искренний настойчивый гнев его фильмов, и в целом их значимость, хотя не призывающая к чувству меры. Мединский в этом уравнении теперь уже не обязателен, для режиссёров с хоть каким-то именем есть европейские продюсеры, отдельным же плюсом в копилку Быкова является то, что его послания о положении в стране склонны принимать форму бодрого жанрового кино, каковым «Завод» является в большей степени, чем всё, сделанное им ранее.

Фильм не тратит зря ни минуты, двигаясь куда проворнее, чем, например, «Дурак»; достаточно заметить, что если там на начальной стадии нужна была изматывающая чернушная перепалка за кухонным столом, чтобы обозначить все точки зрения, то здесь аналогичный момент в доме одного из героев длится несколько молчаливых секунд. Всё и так понятно. Есть завод (вновь в нарочито неназванном регионе), есть рабочие, денег нет и не будет; похищение владельца-олигарха с целью их вытрясти быстро переходит от слов к делу.

В ночи с высоты птичьего полёта завод с его тусклыми огнями выглядит почти футуристическим; Быков вырос и как стилист — он понимает чисто эстетическую ценность света фонарей и фар под непрерывным дождём, а для сопровождения пишет электронную музыку, живо напоминающую поочерёдно Клиффа Мартинеса и Йоханна Йоханнсона. Но если за дверьми завода холодно и сыро, но хотя бы красиво, то внутри — только ржавчина, грызня и растущая безнадёга, время от времени перетекающая в чёрный юмор: уместное отражение двойственности этого «социального боевика» в целом.

Завод

Работяги, решающиеся на преступление под давлением капиталистического унижения, имеют экранную родню ещё в героях превосходных «Синих воротничков» Пола Шредера, но исполнение завязки помещает фильм в более знакомую традицию криминального кино с опасной концентрацией тестостерона на квадратный метр — здесь всё от «Бешеных псов» до также политического «Противостояния в Спэрроу-Крик», вместе с которым «Завод» премьеровался на прошлогоднем кинофестивале в Торонто. Быков ближе к своим персонажам, и оттого дидактичнее; его диалоги какое-то время могут быть лаконичными или являть собой характерообразующую болтовню, но рано или поздно не могут не стать театральными, чему здесь только способствует ограниченность локаций.

К счастью, не в меньшей степени, чем устроить симпозиум по тому, как мы до такого дошли и что делать, режиссёру интересно поставить умелую перестрелку в темноте или классическим образом растянуть напряжение в сцене, где героям требуется открыть подозрительную сумку. Важная задача (остро)сюжетного кино в том, чтобы сюжет всегда опережал зрителя, а в подходящие моменты — и самих персонажей; Быков это знает и практикует в разных условиях, что приводит и его к разным последствиям. Жестокую прямолинейность «Дурака» в «Заводе» сменяет более шаткая структура, где менты после получаса исчезают, так ничего и не сделав, а ключевым персонажем оказывается оправдывающий своё прозвище, таскающий туда-сюда деньги герой Владислава Абашина, который здесь единственный актёр, не укладывающийся сходу ни в один типаж.

Неожиданным результатом становится «Дурак» наоборот, в котором главные герои сами лишают себя свободы, и траектория лежит от действий к монологам, поскольку других вариантов нет. Ветеран-одиночка в исполнении Шведова не вваливается в дурную ситуацию, но намеренно создаёт её сам — и, следовательно, место протагониста должен занять другой человек, чьим кульминационным действием является обличение планов первого как изначально ошибочных. Это интересное развитие событий, которое, тем не менее, завершает фильм на упадочной ноте, отличной от пессимистичных финалов, в которых всё же меняется статус кво. Откуда пришли, туда все равно придётся вернуться, говорят зрителю отражающие друг друга первый и последний кадры. Ночь прошла, ничего не изменилось. Только в нескольких квартирах стало на человека меньше.

Завод

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/02/09/zavod.shtml
Отзывы: [ 1 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Капитан МарвелАлита: Боевой ангелИстория игрушек 4Мстители 4: ФиналКак приручить дракона 3Форсаж: Хоббс и ШоуТайная жизнь домашних животных 2Лего. Фильм 2

Лучшие отзывы    |    Оставить отзыв
 Legat
никому не советую.

Честно говоря я и от "Дурака" был не в восторге но здесь режиссер и на дне смог выкопать яму ибо снимать на серьезных щщах такую ересь может либо идиот либо очень рассчетливый делец. А господин Белов всяко не идиот но к сожалению без божьей искры по этому и снимает плохие негодые фильмы, руководствуясь принципом... далее

Остальные отзывы: [ 1 ]
Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "КРИМИНАЛЬНОЕ"

Великий уравнитель 2:
Утраченное время
Вашингтон автоматически привносит в кадр определённую харизму и авторитет, но всё без толку. Здесь в его персонаже нет ничего любопытного, в диалогах нет остроты, в конфликтах нет идей

«8 подруг Оушена»:
Потуги на Оушена
Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии, где в кадре почему-то в основном тётки. Зачем такое снимать? Загадка. Зачем такое смотреть? Незачем.

«Конченая»:
Неоновый ад
Не всё потеряно потому, что в центре от начала до конца находится Марго Робби, всё ещё в той стадии карьеры, где огонь в её глазах не способно потушить даже такое безнадёжное окружение
Также на Кинокадре :

«Лего. Фильм 2»:
История легушек
Сценаристы решили снимать про взросление, и нашли в итоге правильную для него интонацию и должное визуальное исполнение. Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно

Новинки февраля: «Алита», «Лего 2», «Как приручить дракона 3»
После утрамбованного Минкультом январского проката февральская вольница представляется опытному синефилу отдушиной — небывалое по нынешним временам раздолье жанровых и узкопрокатных релизов

«Фаворитка»:
Постреляем
Фильм долго представляет собой, по большому счёту, серию комических зарисовок, не просто сменяющих, но задумчиво наплывающих друг на друга, что производит по-своему контринтуитивный эффект

«Зелёная книга»:
Неизлечимое
В лучших традициях фильмов, превозносящих Искусство и Оригинальность, но не желающих потерять ни одного потенциального зрителя, «Зелёная книга» игнорирует сама себя

«Стекло»:
Теперь я супергерой
Маленький фанатский кроссовер, в котором Шьямалан не удержался от второго дна. Антикомикс, который был нужен десять лет назад. Фанатский, но с большими оговорками

«Крид 2»:
Рокки против Драго
Три расставленных по углам боксёрских матча формируют традиционную траекторию: Крид должен подтвердить своё превосходство, потерпеть страшное поражение, вновь пробиться наверх
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 февраль март апрель май
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Завод:

Завод
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Игра престолов
Игра престолов, Game of Thrones
» Рекламный ролик с Суперкубка

8 февраля, пятница

Новости кино:
Умер Сергей Юрский
В Москве умер Сергей Юрский — народный артист России и ведущий актёр театра имени Моссовета. Юрскому было 83 года...
Трейлеры, кадры, постеры:

Капитан Марвел, Captain Marvel
» Дублированный отрывок
» Дублированный ролик с Суперкубка
» Ролик с Суперкубка

Шафт, Shaft new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Лучшие комментарии:
Завод : никому не советую. | Legat
Честно говоря я и от "Дурака" был не в восторге но здесь режиссер и на дне смог выкопать яму ибо снимать на серьезных щщах такую ересь может либо идиот либо очень рассчетливый... далее

7 февраля, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Кладбище домашних животных, Pet Sematary
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Королевский корги, Queen's Corgi
» Русский трейлер

Счастливого нового дня смерти, Happy Death Day 2U
» Отрывок

Дамбо, Dumbo
» Русский трейлер
» Международный трейлер

6 февраля, среда

Середина 90-х, Mid90s
» Русский трейлер

Папа, сдохни new
постеров: 1, кадров: 27
» Трейлер R

Код «Красный», Red Joan new
постеров: 2, кадров: 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Потерянное звено, Missed Link
» Трейлер 2

5 февраля, вторник

Ван Гог. На пороге вечности, At Eternity's Gate

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Лего. Фильм 2: История легушек

Сценаристы решили снимать про взросление, и нашли в итоге правильную для него интонацию и должное визуальное исполнение. Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно

Завод: Нервы
«Дурак» наоборот, в котором главные герои сами лишают себя свободы, и траектория лежит от действий к монологам

Ван Гог. На пороге вечности: Чего вы добиваетесь
Путь фильма лежит к диалогу, в котором Ван Гог прямым текстом сравнивает себя с Иисусом. Больше авторам о своём герое сказать нечего

Бархатная бензопила: Совриск
Эти картины в кадре представляют собой нечто большее, чем банальное повторение анекдота про нутряной садизм искусства

Фаворитка: Постреляем
Фильм долго представляет собой серию комических зарисовок, задумчиво наплывающих друг на друга

Зелёная книга: Неизлечимое
Это кино со взглядом блаженного дурачка, которому и в голову не приходит, что можно по-другому

Полярный: Приполярное
Выходящий на пенсию Чёрный Кайзер Дункан Визла это герой драмы совсем другого масштаба

Середина 90-х: Ностальгическое
Это первый серьёзный звонок волны, которая накроет нас в кино ближайшее десятилетие: миллениалы перестали фантазировать о 80-х и стали разбираться в 90-х

Холмс и Ватсон: Со-детектив
Всё это не смешно, а где смешно там зажёвано, потому что за бесконечным выпучиванием глаз тяжело разглядеть идею
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 72%
ролики 8.1%
кадры, постеры 3.5%
блоги, бокс-офис 2.2%
новости 4.2%
упрощённые сценарии 3.5%
афиша 3%
другое 3.3%



Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Лего. Фильм 2», рецензия . «Стекло», рецензия . «Алита: Боевой ангел», кадры . «Зелёная книга», рецензия . «Всё о сексе», отзыв . «Полярный», отзыв . «Ван Гог», отзыв . «Старик с ружьём», отзыв . «Завод», рецензия . «Холмс и Ватсон», отзыв . «Середина 90х», отзыв . «Бархатная бензопила», отзыв . «Фаворитка», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Лего. Фильм 2", "Снегоуборщик", "Завод", "Алита: Боевой ангел", "Ван Гог. На пороге вечности", "Как я стал русским", "Клаустрофобы", "Спасти Ленинград"
Новинки кино 2019: "Громкая связь", "Как приручить дракона 3", "Счастливого нового дня смерти", "Юморист", "Капитан Марвел", "Тень", "Время возмездия", "Курск", "Рождённый стать королём"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   