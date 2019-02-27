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Новинки марта: «Капитан Марвел», «Дамбо» и отечественные релизы
Вослед февральскому прокату, который в итоге показал полтора тяжеловеса, наступает куда более потенциально богатый март, где и лишний выходной, и весенние каникулы, однако уже несколько лет, с тех пор как топовые отечественные премьеры в основном разочаровались в этом месяце за чрезмерную конкуренцию, март регулярно недобирает, и это год может оказаться не исключением.
Начинается же мартовский прокат своеобразным антифальстартом, отечественная полубиографическая драма «Юморист» выходит 1 марта, в пятницу, нарочно отстав от привычного четверга, чтобы, кто знает, выделиться, что ли.
Первый же настоящий уикенд месяца начнётся 7 марта, когда в бой вступает главный тяжеловес первой трети года, марвеловский комикс «Капитан Марвел». Приквел ко второй части «Войны бесконечности», в полном соответствии с
Неудивительно, что даже при таком соседстве в удлинённый уикенд нашлось немало желающих подобрать оставшиеся от лидера крохи, на этот раз в их число вошли отечественная анимация «Гурвинек: Волшебная игра», европейская анимация «Королевский корги», отечественная комедия «Лови момент», заокеанская комедия «Родители лёгкого поведения», китайский эпик «Тень» и заокеанский байопик «Частная война».
14 марта эта вакханалия второстепенных релизов, не видя очевидного лидера-новичка, будет благополучно продолжена. Самым широким прокатом выходят заокеанское подростковое фэнтэзи «Рождённый стать королём», а также приполярный байопик «Амундсен», более скромно стартуют женский криминальный боевик с Николь Кидман «Время возмездия», сиквел отечественного хоррора «Пиковая дама. Зазеркалье», ностальгическая независька Джоны Хилла «Середина 90х» и заокеанская экранизация отечественного сюжета «Чайка» с Сиршей Ронан.
21 марта отечественные киноделы всё-таки не выдерживают и пробуют набрать полную грудь патриотизма в форме околоисторического боевика «Балканский рубеж» о знаменитом рывке на приштинский аэропорт.
Альтернативу победительной истории о спасении братушек составят, соответственно, женский триллер с Хлоей Моретц «В объятиях лжи», анимация «Волшебный парк Джун», гендерный байопик «Стёртая личность» и отечественная комедия положений «Трезвый водитель».
И лишь 28 марта голливудское кино предоставляет подбирающему последние крохи отечественному кинопрокату шанс вновь поднять валовую кассу до приличных высот, впрочем, тоже весьма сомнительный. Лидером финального уикенда марта под каникулы станет очередная диснеевская игровая полнометражка про ранее анимационного слонёнка «Дамбо» за авторством Тима Бёртона. На него одна надежда.
А также на главную альтернативу слонёнку — комедию об отвязном наркоше в исполнении Мэттью Макконахи «Пляжный бездельник».
На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до апреля, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/02/27/premier.shtml
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