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Лего. Фильм 2:

Лего. Фильм 2: История легушек

Роман КОРНЕЕВ, 8 февраля 2019
Статьи » Рецензия Фильм-детям
 
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Начавшись пять лет назад как гимн креативу супротив «творчества по бумажке», «Лего» явно не мог дальше продолжать в том же амплуа, поскольку сюжет был в достаточной степени исчерпан. По этой же причине новоявленный франчайз надолго застрял в спин-оффах, и тоже с переменным успехом, поскольку если пластмассовый Бэтмен хорош сам по себе, и на фоне которого «Ниндзяго» были непонятно кому интересны с самого начала, то сюжета в общем не было ни там, ни там, просто ещё один набор аттракционов, помноженных на суперсемейку и черепашек-ниндзя. Так что подзадержавшийся «Лего. Фильм 2» в первую очередь упирался в то, смогут ли Фил Лорд и Крис Миллер придумать сюжет, достойный полнометражки.

Отдельное сомнение при этом вызывал выбор режиссёра — Майк Митчелл, это, кто помнит, могильщик четвёртого Шрека, с тех пор ничем заметным не отметившийся, а это, знаете, само по себе диагноз. Концепция сиквела, представленная им в трейлере, исчерпывалась смесью пародии на ещё свежего в момент начала работ, но уже порядком подзабывшегося сейчас Безумного Макса и довольно сырой идеи о противостоянии лего для больших с его укрупнённой детской версией для маленьких. Ну, и немного Бэтмана с Гэндальфом, поминающим некий «мамагеддон».

Собственно фильм в этом смысле в начале просмотра тоже не предлагает ничего сверх. Наскоро сляпанная предыстория, призванная что-то там буквально «объяснить», ничего толком не объясняет, выглядя как чистый маловразумительный сюр, и мелькнувшие в кадре одноразово живые актёры ситуацию только запутали. Ну, да, у пацана сначала появилась сестра, а спустя некоторое время она стала постарше. Получите ева-образную инопланетянку и заход на последующий детский извод феминизма. Надоевший ещё в прошлой серии мэр тоже не разбавлял уныния, как и ну совершенно вставная «Лига справедливости» в полном составе плюс многострадальный «Зелёный фонарь».

Лего. Фильм 2

То есть по сути мультфильм начинается дважды — достаточно скомканно и с объяснениями, и уже с нормальным темпом — существенное время спустя, на постапокалиптической лего-пустыне. Так и видишь, что все фальстартные объяснялки вставили потом, по итогам тестовых просмотров среди внуков продюсеров. Мол, «мы ничего не поняли». Но дальше, как ни странно, история внезапно избавляется от всего наносного (даже Бэтман надолго исчезнет с радаров) и начинает от печки.

Итак, пацан подрос, ему интересно в брутальность и афронт, никаких больше сю-сю и карамельных домиков, а тут отшитая было сестра снова пристаёт со своими кукольными свадьбами. Отсюда конфликт, Вандервуман и то самое сердечко в роли местной королевы. И прочие наклейки и блёстки. Классика. А у пацана-то играй гормон, ему уже неловко, что он задержался в развитии и продолжает играть в кубики, и появляющийся на горизонте двойник нашего безликого лего-героя рано или поздно поставит весь этот мир на грань того самого «мамагеддона».

То есть сценаристы в итоге решили снимать про взросление, и сумели найти правильную для него интонацию и должное визуальное исполнение (особенно когда кубики периодически возвращаются в свою естественную форму), какие-то многочисленные микроконфликты, песенные номера («я так и знал, что мы попали в мюзикл!») и уже куда более развёрнутые партии для живых актёров, чего пока не смогла та же «История игрушек», где люди всегда статисты. Тут же они действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно. Даже обрывочное вступление тут сумели под конец обыграть и даже оправдать обрывочным же ложным финалом, и сам настоящий финал хорош во всех смыслах. А уж как аниматоры за пять лет научились добавлять лего-запчастям уникальности при помощи ссадин-потёртостей-царапинок-сколов — любо-дорого. Даже начинаешь задумываться, а вдруг сценаристы-продюсеры сдюжат ещё и третью часть?

Лего. Фильм 2

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Лего. Фильм 2:

Лего. Фильм 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 9


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Лего. Фильм 2
Сценаристы решили снимать про взросление, и нашли в итоге правильную для него интонацию и должное визуальное исполнение. Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков за одно

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