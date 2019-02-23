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Власть:

Власть: Американский политик

Никита КОМАРОВ, 23 февраля 2019
Статьи » Рецензия Драма
 
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Успех «Игры на понижение» подарил Адаму Маккею возможность снимать кино о недавней американской истории так, как это не делает никто другой в Голливуде: с сочетанием глубокого праведного гнева, эссеистического стиля и предельно развлекательной подачи. И вот, три года спустя, в помещение с грохотом вваливается «Власть», на пути из головы своего создателя на экран не встретившая, похоже, ничего, что она не готова была бы вобрать в себя. Отнюдь не просто прямолинейный портрет Дика Чейни, она охватывает пять десятилетий его жизни и отслеживает связь его восхождения с формированием, помимо прочего, всего сегодняшнего американского консервативного пласта и ИГИЛ, в процессе закидывая в этот бульон сатиру, пояснения, статистику, ехидные комментарии и прямые обращения к зрителю.

В этом материале есть история, а в истории есть мрак, на который фильм мог бы не просто указать — как напрямую, так и через сатирическое преувеличение — но и заставить зрителя его прочувствовать. Но проблема Маккея в том, что ему куда меньше важна история, чем его собственное отношение к ней, и вместо того, чтобы позволить людям в кадре жить и действовать в их текущем моменте, он делает их частью своего пыхтящего выступления перед микрофоном. «Власть» относится к личностям и историческим событиям, как к запутанным финансовым конструкциям «Игры на понижение», без надобности объясняя происходящее и нарушая правило «показывай, не рассказывай» более грубо и безосновательно, чем любой заметный фильм последних лет.

Власть

Вставной рассказчик обращается к публике показательно усталым тоном, звучащим как «поверить не могу, что мне приходится вам это рассказывать, но что делать» — главный, но далеко не единственный симптом недоверия «Власти» к собственному зрителю. Когда вы обретёте власть, у вас всегда будут пытаться её отобрать, наставляет после Уотергейта дочерей дошкольного возраста Линн Чейни (Эми Адамс, в одном и том же парике с 20 до 60 лет), которую фильм ни на минуту не в состоянии себе представить кем-то, кроме леди Макбет. Никсон стал небрежен, считает нужным вслух подчеркнуть её муж, обращаясь к воздуху. «А во что мы верим?», спрашивает он до этого Рамсфельда, и тот в ответ лишь ржёт, как конь, что меньше говорит о них обоих, чем о режиссёре и его самодовольстве.

Эту сцену можно было бы назвать худшей в фильме, но нет, для этого впереди есть перерыв на шекспировщину в спальне, потому что «Власти» в какой-то момент больше нечем заняться, кроме как ёрнически уклоняться от воображаемых замечаний. Вообще, за исключением разве что шутки с фальшивыми финальными титрами, ни один из саркастических приёмов Маккея не несёт в себе ничего остроумного или продуктивного, при этом их многочисленность не позволяет укрепиться никакому другому подходу или настроению; фильм, агрессивно оправдывающийся ещё до того, как он успел хоть что-то сделать («Мы, б*, старались как могли» — нет, не старались), ни на чём не заостряется и бежит через десятилетия со всем изяществом сделанной наспех школьной презентации.

Власть

Лучшее и самое последовательное, что в нём есть — работа Бэйла, который как раз до последнего момента не общается со зрителем сам, но и, за исключением редких семейных сцен, демонстративно не копает глубже социопатической поверхности, изображая Чейни как медленно говорящее существо, бессмысленную и беспощадную власть в человекоподобной форме, чьи поступки говорят о нём куда больше, чем любая внутренняя жизнь, какая может там быть. Ему удаётся редкая вещь — найти магнетизм в отсутствии харизмы; это больше, чем можно сказать про разделяющего с ним часть фильма Рокуэлла, чья игра сводится к сносному подражанию.

«Власти» требуется добраться до войны в Ираке, чтобы немного успокоиться и начать обдавать зрителя реальным холодом, исходящим из того факта, что в подходящий момент это попавшее в Белый дом пацанское сборище развязало себе руки и угробило несчётное количество жизней. Но происходит это в финальной трети, и фильм уже смешал слишком много дурных идей с хорошими. Обидно то, что озлобленность Маккея справедлива, и разделить её ничуть не сложно, но самое впечатляющее итоговое достижение его фильма — в том, как яро он наступает сам себе на хвост, указывая на правильные вещи.

Власть

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/02/23/vice2018.shtml
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Власть:

Власть
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 13
трейлеры: 5


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Как приручить дракона 3, How to Train Your Dragon: The Hidden World

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