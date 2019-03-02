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Оскар 2019 : фото церемонии

Счастливого нового дня смерти:

Счастливого нового дня смерти: Чудеса науки

Никита КОМАРОВ, 2 марта 2019
Статьи » Рецензия Ужас!

Думали, больше не повторится? Подумайте ещё раз. Персонажи «Счастливого нового дня смерти» тоже ничего не ждали, но сначала один угодил в свою собственную временную петлю на следующий же день после событий оригинала, а затем и саму героиню последнего забросило обратно в злосчастный понедельник, 18-е. Сиквелизация сама по себе потенциально неловко отражает здешнее сюжетообразующее затруднение: как правило, никто не хочет бесконечно переживать одно и то же с вариациями. Второй «День смерти» не комментирует сам себя слишком открыто, но становится фильмом о своих собственных попытках функционировать в качестве сиквела, отправляя главную героиню назад, но в параллельную вселенную: всё снова так, только не совсем так.

Что более заметно и важно, в своих попытках избежать полного повторения пройденного фильм сводит практически до нуля элемент слэшера и вообще хоррора. На их месте появляются либо становятся более заметными гиковская псевдофантастика, бодрая комедия (в этот раз с пародиями на театр), семейная драма и даже фильм про ограбление, причём последний случается целиком из-за того, что в кульминации второстепенный персонаж заходит в помещение на двадцать секунд раньше, чем нужно.

Творческую команду нельзя обвинить в недостатке энергии, но по ходу дела эта энергия выдаёт скорее отчаянное стремление оправдать само существование того, на что она направлена, нежели подлинную изобретательность; последнюю здесь видно лишь в нарезке растущих в креативности суицидов, кульминирующей в прыжке из самолёта в бикини. Персонажи (а через них и создатели), впрочем, явно не переживают. Это как «Назад в будущее 2», восклицают они, поняв, куда их завёл собранный ими экспериментальный квантовый реактор — и радостно дают друг другу пять, как бы давая понять, что фильм только рад считаться раздутым, необязательным продолжением.

Счастливого нового дня смерти

«Дню смерти» не помогает то, что ровно месяц назад его из ниоткуда подрезала на его собственной дороге нетфликсковская «Матрёшка», раскрывшая ту же тему через комбинацию сардонического юмора, психологических раскопок и поразительной Наташи Лионн в главной роли. Помимо завязки, (мини)сериал и два фильма объединяют такие детали, как антигероиня-именинница и травма, связанная с покойной матерью, но четыре часа первого выносят из путешествий по временной петле больше, чем уступающий им объединённый хронометраж «Дней» — в немалой степени, вероятно, потому, что в ней практически всё исходит непосредственно от персонажей, а не от требований жанра.

Вряд ли это совпадение, что все лучшие вариации на «День сурка», включая «Матрёшку», в итоге теми или иными путями приходят к необходимости саморазвития. Первый «День смерти» удачно исполнил этот трюк на своих условиях, и сиквелу приходится разбираться с тем, что повторить его не выйдет, а ничем равным его не заменить. Джессика Рот по-прежнему готова на всё и легко перемещается между тонами и жанрами, но, когда в её Триш просыпается дух Сары Коннор, надолго этого не хватает, а тип персонажного развития, через которое ей в итоге предлагается пройти, даже близко не подходит к её трансформации в первой части, ибо зависит, с одной стороны, от универсальных чувств, но с другой — от незнакомых зрителю людей, ванильных сантиментов и того простого факта, что в этот раз героине требуется не прийти к новой жизни, а вернуться к старой.

Фильм пытается заполнить освободившееся пространство другими персонажами, но и эта стратегия сработает лишь для той явно малой части аудитории, которая не только помнит, как там всех звали, но и заботится о том, кто из них в этот раз надевает маску страшного младенца и зачем. Ключевой, пожалуй, момент «Нового дня» — краткая рефлексия во время передышки: Триш полагала, что вселенная хотела её воспитать, а оказывается, что всё дело в чужих научных экспериментах. Да, но тебе же это все равно помогло, возражают ей. В реальной жизни достаточно было бы кивнуть в ответ, но на экране это ещё одно напоминание о том, как попытки обогатить эффектную историю могут привести скорее к обратному результату.


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Счастливого нового дня смерти:

Счастливого нового дня смерти
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 5


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Трейлеры, кадры, постеры:

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