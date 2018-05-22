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451 градус по Фаренгейту: Пепелище

Никита КОМАРОВ , 22 мая 2018

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Казалось бы, если в экранизации «451 градуса по Фаренгейту» что-то должно выглядеть правильно, то это огонь — именно та сила, что раз и навсегда превращает угрозу в реальность, проводит черту между старым миром и новым. В экранизации HBO — теперь, в эпоху «Нетфликса», уже редком заметном представителе снятого для телевидения кино — нарисованный на компьютере огонь выглядит не просто фальшиво, но как спецэффект, созданный лет 15 назад людьми с ограниченными ресурсами. Когда женщина с обнаруженной библиотекой сжигает себя вместе с книгами на глазах у Гая Монтэга — один из определяющих моментов его жизни, — нет возможности даже попытаться поверить, что люди и пламя в самом деле находятся рядом.

Этот просчёт не убивает фильм, но указывает на его недостаточную продуманность и склонность выбирать лёгкий и эффектный путь, который в итоге лишь приносит вред. Сложность с экранизацией этого конкретного романа во многом состоит в том, что он мог позволить себе быть схематичным, от начала до конца оставаясь у Монтэга в голове и пропуская сюжет через поток сознания; фильм не ищет этому визуальный эквивалент и быстро становится более отстранённым, коммуницируя со зрителем на языке прилизанной фантастики — тут и сияющий (и тоже напрочь фальшивый с высоты птичьего полёта) мегаполис как актуальное для 2010-х место действия, и зловещий суперкомпьютер, чья роль в происходящем меняется от сцены к сцене, и упрямый альтернативный лексикон («угри», «граффити» и пр.), который ничего толком не привносит, а лишь отвлекает.

Фильм не забывает громко озвучить самую сильную и резонирующую идею Брэдбери — о том, что общество само пришло к такому порядку вещей, — но окружает её более противоречивым контекстом. Антиинтеллектуализм на экране более агрессивен — отвращение к литературе внушают школьникам, вокруг книгосожжений собираются злые толпы, чтобы зрителю было на кого смотреть с неодобрением — при этом что же развлекает людей большую часть времени, нам так и не показывают. Место двух упомянутых в романе ядерных войн занимает явно чисто американская «Вторая Гражданская война», но за пределами Штатов копий Стейнбека, судя по всему, тоже не осталось; впрочем, не всё потеряно, поскольку некие канадские учёные ещё помогут нам восстановить справедливость с помощью птиц и ДНК.

Комфортнее всего в этих условиях чувствуют себя ведущие актёры, оба в хорошо проверенных ролях. В молодой карьере Майкла Б. Джордана это уже третий (менее чем за три года) фильм, где ему предлагается сыграть анта/протагониста с горящими глазами и печальным прошлым, связанным с отцом, и его энергия подходит Монтэгу как персонажу, у которого меньше времени на раздумья, чем на действия (в этом смысле ранние сцены находчивы в том, как они делают его суперзвездой с фолловерами), и которым движут импульсы и реакции на непредвиденные события. С другой стороны, с моментами, в которых сознание главного героя меняет не чьё-то самосожжение, а нарочито подходящие его жизненной ситуации цитаты из Достоевского, не справляется даже он, но здесь тяжело пришлось бы любому актёру.

Шеннон, меж тем, получает на руки очередного мерзавца, но капитан Битти, достоверно перенесённый со страниц — мерзавец обаятельный, а не жалкий, как тот же антагонист «Формы воды», что уже делает отношения главных героев живыми и способными нести часть фильма на себе. Чего не хватает, так это второстепенного человеческого фактора, персонажей, которые бы не находились по ту или иную сторону баррикад.

До поры до времени это не слишком заметно. Но с началом финальной трети, когда фильм с нуля изобретает сюжетный элемент, закрепляющий его на территории тривиального антиутопического боевика, все люди в нём окончательно делятся на агентов власти и героическое немытое сопротивление, монологами выдающее неловкую экспозицию в перерывах между заучиванием книг (кто берёт одну, кто 13 тысяч). Режиссёр Рамин Бахрани в середине нулевых сделал себе имя на эффектных социально-реалистических драмах, избегавших многих клише этого направления, однако в искусственном «Фаренгейте», несмотря на то, что он работал и над сценарием, его самобытного голоса не чувствуется вовсе. Максимум, что он может — сделать достаточно адекватную работу, чтобы 100 минут не казались длиннее.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/05/22/fahrenheit451.shtml

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