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Новинки апреля: «Гоголь. Вий», «Рэмпэйдж», «Тренер»

Роман КОРНЕЕВ, 1 апреля 2018
Статьи » Рецензия Премьеры

Тренер

С некоторых пор апрель воспринимается как последняя попытка мединского кино перед началом длительного периода царствования голливудских летних блокбастеров оторвать свой кусок бокс-офисного пирога, но в этом году сошлось в одной точке три момента — с одной стороны двухмесячный период безуспешного затишья в заокеанском прокате почти не предоставил на отчётный месяц каких-либо заметных релизов (а единственный комикс чуть не отправили на середину мая), а с другой собственно отечественный кинопром частично просочился на май и массово успел отстреляться ещё в марте, а снимать каждый год по космической драме как-то не получается. В итоге те два отечественных релиза, что всё-таки приехали на апрель, чисто арифметически не могут покрыть собой четыре премьерных уикенда, а ничего другого просто нет. В общем, представляем вашему вниманию полупустой прокатный календарь, больше похожий на какой-нибудь сентябрь, чем на считавшийся ещё недавно хлебным апрель.

Начинается же всё 5 апреля, когда главным и практически единоличным лидером станет сиквел «Гоголь. Вий». Четыре года назад «Вий» (другой) совершенно поперёк всех предсказаний и безо всякой господдержки стал кассовым хитом, надолго оставшись по сути единственным в своём роде, с тех пор утекло много воды, продюсеры нашли китайского партнёра, много раз переименовывали проект, заманили в него Шварценеггера, но с тех пор постоянно переносят дату премьеры, но в прошлом году нашлись люди, которые умело воспользовались затяжной паузой в тематике и выпустили в прокат тупо склеенные воедино две серии сериала «Гоголь. Начало», после чего, опять же поперёк всех предсказаний, фильм, повинуясь странной гоголевской магии, опять же стал хитом, и тоже единственным в своём роде, так что продюсеры поспешили перенести назначенный на октябрь выход вторых двух склеенных серий на следующее полугодие, и вот, получите. Кино от этого лучше не стало, это всё то же неровное, незавершённое, кое-как склеенное мыло, но теперь с полноценными амбициями жанрового внесезонного блокбастера, распишитесь.

Поскольку этот фильм тоже не снискал благоволения минкульта, то прокат под него расчищать не стали, да он, повторюсь, и так небогат. Альтернативой отечественному мылу станут боевик со стремительно выходящим в тираж Брюсом Уиллисом «Жажда смерти», евангельское кино «Мария Магдалина» и военно-политический ЖЗЛ с замысловато локализованным названием «Операция «Шаровая молния».

12 апреля стартует единственный мало-мальски блокбастерный заокеанский релиз. Дуэйн Джонсон в роли стереотипного Дуэйна Джонсона и кинконгообразная горилла в фантастическом боевике «Рэмпейдж» про гигантских животных-мутантов. Больше про фильм ничего и не скажешь.

Альтернативой же главной премьере становится небанальный триллер про то, как важно хранить тишину «Тихое место». В главной роли — Эмили Блант.

19 апреля вновь лидирует отечественная премьера. Данила Козловский в роли самого себя и с самим собой в режиссёрском кресле снялся в спортивной драме «Тренер» о том, как мы типа умеем в футбол. Фильм формально приурочен к ЧМ-2018, но то ли Мединский совсем не верит в его кассовые возможности (с чего бы), то ли, наоборот, абсолютно уверен, что конкуренция конкретно этому фильму не повредит (опять же, с чего бы), но расчищать неделю от конкурентов на этот раз не стали. Впрочем, что там за конкуренция: 

Зомбо-драма с Эллен Пэйдж «Третья волна зомби», Сэм Уортингтон в аватароподобном вонаби-блокбастере «Титан» и безуспешная за океаном криминальная комедия с Шарлиз Терон «Опасный бизнес». Плюс почему-то три штуки традиционно широко выходящих у нас ноунэйм-мультфильмов.

Наконец 25 апреля, благополучно лишившись стараниями всё того же Мединского главного релиза в лице «Войны бесконечности», вновь досталось отечественным премьерам, на этот раз уже вообще непонятно кому нужным, разве что им с барского плеча был подарен лишний выходной 1 мая, который в этом году попал на невнятный вторник, смысла в этом бодании вокруг «Марвела» на этот раз было вообще никакого, поскольку указанные фильмы — это всего-то очередные «Смешарики» и никому не впившиеся, но любезные мединскому сердцу «Танки», где всё, и добрый Сталин, и поклейка танчиков прямо в кадре, и ВОВ, и заокеанские шпионы, в общем, вот это всё. Провалится это кино с таким треском, что только дым от двигателей будет стоять, несмотря на лишний выходной (на самом деле два, согласно свежей новине минкульта 9 мая у нас теперь тоже «день российского кино», в смысле — только его, заранее наши соболезнования владельцам кинотеатров, и без того пострадавших от зрительской фобии после трагедии в «Зимней вишне»).

Альтернативой отечественному дуплету таким образом высочайше дозволено стать нижесреднепрокатным жанровым фильмам «Дыши во мгле», «Правда или действие» и «Привидение».

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до мая, когда всё-таки выйдут переносившиеся у нас трижды и уже упоминавшиеся выше «Мстители», за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.


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