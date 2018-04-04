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Жажда смерти:

Жажда смерти: Защищатель

Никита КОМАРОВ, 4 апреля 2018
Статьи » Рецензия Экшн
 
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Оригинальная «Жажда смерти» — кино, неотделимое от своего времени: выплёскивание на экран вызванного годами растущей городской преступности национального психоза, дававшее зрителю Нью-Йорк, в котором доведённый до предела обыватель мог взять в руки пистолет и забирать жизнь у несчётного числа гопников с ножами без каких-либо реальных последствий. Это редкий знаковый фильм 70-х, ставший таковым по сугубо неприятным причинам; даже при своём коммерческом успехе он оставался без сиквелов до следующего десятилетия, в котором мастера всего низкопробного Голан и Глобус довели новоиспечённый франчайз до абсолютного — и порой, как в случае «Жажды смерти 3», по-своему восхитительного — маразма.

Голанов и Глобусов в большом кино нынче не водится, но «Жажда смерти» в 21-м веке имела возможность стать чем-то ценным: для этого ей пришлось бы сделать то, на что не решился ни один из предыдущих пяти фильмов, и просто-напросто ответственно подойти к завязке, став в результате либо трагедией (как оригинальный роман Брайана Гарфилда, с которого всё и началось), либо сатирой; первый вариант был бы тем более эффектным при кастинге Уиллиса, по умолчанию куда более обаятельного и свойского, чем Чарльз Бронсон с его амплуа молчаливого ангела смерти. Единственной — и более простой — альтернативой был, пожалуй, прямолинейный римейк, в котором было бы заглажено максимальное количество острых углов, но его ждала неизбежная ловушка: не столь безвкусный на поверхности, как оригинал, он был бы и куда менее запоминающимся.

А впрочем, был ли на самом деле выбор? Фильм, добравшийся до кинотеатров, работает сверхурочно, пытаясь прикрыть свою задницу от откровенно неудобных моментов: семья добропорядочного протагониста становится жертвой не одержимой насилием шпаны, рисующей свастики на стенах, но профессиональных грабителей; главный герой не стреляет до тех пор, пока не стреляют в него; в кадр то и дело вторгаются комментаторы, выражающие разные мнения по поводу происходящего и тем самым дающие фильму иллюзию беспристрастности. И, наконец, если в оригинале Бронсону даже не приходило в голову искать конкретных людей, разрушивших его жизнь (что в более умном фильме служило бы высказыванием само по себе), то герой Уиллиса недолго убивает кого попало, прежде чем получает возможность вершить прямую месть.

Жажда смерти

Фильм явно не смущает то, каким он в результате становится нерешительным; весь изначальный провокативный фактор «Жажды смерти» в том, что Пол Кёрси — обычный человек, дерзающий вершить правосудие, однако в своей обновлённой версии он чистый герой комикса (хирург днём, мститель ночью; есть у него и костюм, и прозвище), переходящий в героя стандартного боевика про месть. Эли Рот, вдруг выбравшийся на среднебюджетный студийный уровень, какое-то время работает на удивление гладко, легко переходя, например, от сцены домашнего вторжения, снятой как хоррор и уместно тяжёлой, к остроумной нарезке с разделённым экраном, на котором Кёрси одновременно вынимает пули из тел и вставляет их в обойму.

Однако и он, и, что ещё более печально, сценарий, над которым в разное время работали Джо Карнахан и авторы «Эда Вуда» и «Народа против О. Джея Симпсона» Скотт Александер и Ларри Карашевски, вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом. Всё наоборот — начиная отправлять людей на тот свет, он залечивает себе душевные раны и находит повод вновь улыбнуться жизни; время до воссоединения с любимой доченькой вполне можно скоротать, невозмутимо пытая одного из напавших на неё с жестокостью, достойной «Хостела».

Так фильм, в целом активно паразитирующий на американском кризисе доступности огнестрелов, выдаёт свою приверженность аргументу о том, что лучший способ бороться с насилием — вооружить больше Полов Кёрси, которые, взяв в руки оружие после десятилетий мирной жизни, разумеется, будут обращаться с ним хладнокровно, точно и без лишнего ущерба. Одновременно он даже в финале продолжает раскрывать свою трусость: «Волна преступности пошла на спад», радостно вещает голос по радио, а значит, можно пока прекратить убивать, развеялся и хватит. В этом смысле как реакционерская фантазия эта «Жажда смерти» даже наглее оригинала, за тем лишь исключением, что ей через 40 лет не быть культурным артефактом.

Жажда смерти

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Жажда смерти:

Жажда смерти
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 24
трейлеры: 5


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