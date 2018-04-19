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Тренер:
Тренер: Дорвался
о фильме: рецензия | кадры: 45 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Происходящее в «Тренере» интересно переносить на самого Козловского, трактуя сценарий то как публичный самоанализ, то как мессидж для одной, другой, третьей группы людей. Сюжет про футболиста, который дебютирует в качестве тренера, в фильме актёра, который дебютирует в качестве режиссёра — прекрасный повод заняться диванным психоанализом. Тем более, тут и девушка Козловского в роли девушки Козловского, и завершается кино песней Шевчука «Это всё», то есть самой ультимативной песней на свете, из-за чего первый фильм автора воспринимается как последний фильм автора. Это удобный подход. Но в реальности кино не столь нарциссично, как может показаться или кому-то хочется.
С той же Зуевой дело наверняка проще. Человек всего лишь влюблён и всеми силами продвигает свою девушку. Сегодня он её в «Тренере» показал, завтра — спродюсировал её режиссёрский дебют «На районе» с собой же на постере. Это лишний раз подтверждается тем, что только Зуева в «Тренере» откровенно неубедительная. В любой сцене с Козловским между ними зияет неловкая профессиональная пропасть.
Но в остальном Козловский грамотно окружил себя актёрами, способными не теряться и быть живыми в тех непростых условиях, когда играть толком нечего, а сам Козловский старается показать всё, на что он способен. К счастью, это не похоже на выпендрёж и самолюбование. В таких случаях всегда выходит претенциозная муть, а «Тренер» совсем другое кино, очень зрительское и универсальное.
Автор искренне пытается продемонстрировать максимум — и развлечь, и эмоционально раскрепостить, и высказать жизненную позицию, и просто объяснить свою любовь к футболу, и чтоб картинка с музыкой были модные, но со вкусом (из-за чего начальные титры идут под Way Down We Go “Kaleo”, а финальные — под Believer “Imagine Dragons”, то есть Козловский ещё и меломан). Из-за этого, во-первых, «Тренер» словно создавался под влиянием второго «Духлесса», а не более логичных, казалось бы, «В каждое воскресение» или «Легенды 17», а во-вторых, Козловский наступает на классические грабли многих дебютантов — делает кино избыточным.
До поры до времени «Тренер» выглядит в целом ровным фильмом, который просто иногда перескакивает через лишние слова и приступает сразу к делу. Но когда конфликты почти изживают себя, и приходит время сворачиваться, Козловский начинает без перерыва бомбить в самые разные эмоциональные точки, чем скоро утомляет. За кульминацией романтической линии сразу следует кульминация отцовской линии, потом сразу кульминация карьерной линии, а потом главный матч, который фактически состоит из череды ложных счастливых финалов. Последнюю битву Козловский незаметно обезличивает, почти прекращает следить за персонажами (хотя как раз там лучшая сцена с Горбачёвой), показывая больше классическую трансляцию с комментатором, только в клиповой манере. Но каждый гол похож на хеппи-энд, и потому ты словно на горках — типа, ура, у них получилось... а нет, не получилось… ура, у них получилось… а нет, не получилось…. ура, у них получилось… а нет. И так, пока не запоёт Шевчук.
«Тренеру» совсем не нужна линия отца, которая, к тому же, завершается ну слишком слезоточиво. Она ничего важного не привносит. Да, добавляет герою бэгкраунда и лишнюю драму, но по-хорошему драму нужно тащить из главного персонажа, а не пририсовывать её с помощью второстепенных. И тут же — не такая вставная, но тоже необязательная и не работающая на общую тему мелодрама.
Фильм, разумеется, далеко не про спорт: он говорит, что нужно поддерживать любимых, любить себя и, главное, любить то, чем ты занимаешься. Тут дружба с детским футбольным тренером даёт главному герою в разы больше, чем служебный роман.
Козловскому, конечно, не должно быть стыдно за такое кино — всё-таки оно лучше многих. Оно открытое, искреннее и приятное, чем подкупает. Но когда в свой первый фильм режиссёр вкладывает столько всего, то в следующие часто не вкладывается совсем.
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/04/19/trener.shtml
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