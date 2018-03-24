  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Дикие предки:

Дикие предки: Священный пластилин

Никита КОМАРОВ, 24 марта 2018
Статьи » Рецензия Фильм-детям
 
Поставьте фильму оценку!

Как ни печально это признавать, студия «Аардман» до такой степени сдала позиции в мире полнометражной коммерческой анимации, что возникает вопрос, не исчезнет ли она вскоре совсем — по меньшей мере, из кинотеатров. Буквально со времён «Побега из курятника» каждый её новый фильм собирает меньше, чем предыдущий, и даже временный переход на компьютеры в середине и конце нулевых не сделал ничего, чтобы остановить это падение; теперь же, когда аардмановцы вернулись к родному пластилину, дело дошло до того, что «Дикие предки» проходят практически незамеченными широкой публикой.

Другими словами, нельзя отрицать, что за британцев сейчас болеть легче, чем когда-либо; сами же они, если и понимают суровость своего положения, держат голову высоко поднятой. «Всего-навсего рисунки!», отмахивается один из персонажей «Предков» ближе к финалу, говоря о наскальных рисунках, но устами своих создателей отсылая к любым видам анимации, не предполагающим создания объёмных фигур своими собственными руками. «С куклами — не поспоришь!» С куклами «Аардмана» действительно не поспоришь; с их посаженными вплотную друг к другу глазами, широкими ртами и видимыми на них отпечатками пальцев они производят совершенно иное впечатление, нежели их собратья по бумаге и компьютеру, будучи обаятельными и экспрессивными в своей простоте и каждым своим движением напоминая о кропотливой физической работе.

«Дикие предки», впрочем, не обошлись без компьютера, следы которого видны в персонажах-статистах и в кадрах леса. На этом, к счастью, его роль заканчивается, а фильм, между тем, помнит, как использовать ради эффекта именно нарочитую ограниченность и грубость пластилина; идеальный пример — уже в доисторическом прологе, когда пресловутый астероид падает в точности на единственных двух находящихся в кадре динозавров. Когда дело доходит до более полной реализации места действия, физические материалы также подходят как нельзя лучше; мордорские скалы, крепости и катакомбы каменного века обретают дополнительный вес, удачно соседствующий с дурашливой завязкой.

Дикие предки

Всё это тем более ценно, поскольку сюжетно фильм не приближается к аардмановским вершинам. Предыдущие работы студии, помещавшие небанальных персонажей в знакомые сюжеты, были тем лучше, чем дальше они уходили в эксцентрику, но пещерные люди, открывающие для себя футбол — всё же не куры, сбегавшие из лагеря военнопленных, и уж тем более не Уоллес и Громит с их разножанровыми похождениями. По сути, «Дикие предки» — стандартная спортивная комедия, сталкивающая отчаянных, будто бы не имеющих шансов аутсайдеров с чемпионами, расставляя их при этом ещё по двум знакомым углам: дикари, родом из сегодняшнего Манчестера (в финале они сошьют себе красно-белую форму) — ребята, мягко говоря, простые и непретенциозные, зато надёжные, их противники — эгоистичные вылизанные снобы.

В процессе будут и тренировочные нарезки, и решительный удар по гендерной (и не только) дискриминации, и предкульминационный эмоциональный кризис, преодолённый с помощью семьи и командной работы. Всё это абсолютно предсказуемо, впрочем, главное — что исполнено с душой, энергией и приверженностью такому же старомодному, зато проверенному чувству юмора, как и сам пластилин.

Лучшие персонажи, в традиции, начатой Громитом — не люди, но кабан, кролик и летающий уткозавр с отсутствующим взором пингвина из «Неправильных штанов»; повсюду беззастенчивая игра слов, за которую даже не берутся отечественные переводчики, когда речь идёт о чём-нибудь вроде вывески «джурассик порк». Ник Парк, для которого это первая полнометражка со времён «Проклятия кролика-оборотня», не упускает юмор в деталях — тут и объединение голубиной и голосовой почты, и «я уже старик, мне 32», и мгновенный повтор с использованием, разумеется, всё тех же кукол. Этих деталей хватает для полутора часов, но лучшие работы Парка всё же находили способ помещать здоровый абсурд в самый центр повествования. Осталось надеяться, что у него и его родной студии ещё будут шансы к этому вернуться.

Дикие предки

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/03/24/earlyman.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Дикие предки: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Первому игроку приготовитьсяМстители: Война бесконечностиФантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаТренерЛара КрофтТихоокеанский рубеж 2ЧерновикИзлом времени

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ФИЛЬМ-ДЕТЯМ"

Приключения Паддингтона 2:
Я, моя семья и все мои друзья
Паддингтон продолжает сохранять впечатляющий и жизненно важный баланс: он абсолютно добродетелен, но не глуп, лишён эгоизма, но инициативен, является предметом шуток, не переходящих в насмешки, его никогда не покидает чувство собственного достоинства

Лего Фильм: Ниндзяго:
Свалка в голове
Смотреть «Ниндзяго» это всё равно что смотреть, как в лего, отчаянно пытаясь развлечь ребёнка, играет взрослый, которому поп-культура заменила воображение

«Тачки 3»:
Старость на колёсах
Мультфильм почти лишён юмора, если только не считать за него давно потерявшую свою свежесть игру слов на автомобильную тематику. Но реальная проблема в том, что на его месте не появляется ни толковой драмы, ни чувства приключения
Также на Кинокадре :

«Лара Крофт»:
Плоско
Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали. Все лишь отрабатывали гонорар, без трэша и дичи, без жанра и смысла, без феминизма и сексизма. Равнодушие хуже бездарности

«Аннигиляция»:
Близкие контакты
Фильм становится гибридом несопоставимых, казалось бы, элементов фантастики и хоррора, чередуя мутировавших аллигаторов, философские рассуждения и интерьеры в духе Тарковского

«Я худею»:
Бодипозитив
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Текст ей писали на основе мемасов из пабликов на тему фитнеса, и режиссёр не помогал. Нужный сёрфил мотивирующие картинки, когда был нужен

«Пассажир»:
Следующая станция
Режиссёр знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом. Он же стал главной причиной, по которой экшн-поворот в карьере Нисона не прошёл для него зря

«Довлатов»:
Каша во рту
Это трагикомедия с налётом абсурда о конфликте человека и его обстановки, с которой он, как художник, совершенно несовместим; комедия, впрочем, не злая и не конфронтационная, на что намекает уже наличие госорганизаций в титрах

Новинки марта: «Излом времени», «Лара Крофт», «Первому игроку приготовиться»
Вся мартовская сетка заполнена тысячеэкранниками посконного разлива, из которых, впрочем, кому-то нужен лишь один, остальные призваны исключительно выполнять план по валу
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Дикие предки:

Дикие предки
постеры фильма: 10
кадры из фильма: 16
трейлеры: 13


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Тихое место, Quiet Place
» Отрывок
» Русский ролик о съёмках
» TV-ролик

23 марта, пятница

Конечная, Terminal new
кадров: 1
» Тизер

Ночной полёт, Nightflyers new
кадров: 1
» Трейлер

Ты водишь!, Tag new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

Опасный бизнес, Gringo
» О съёмках 2

Остров собак, Isle of Dogs
» Отрывок
» О съёмках

22 марта, четверг
Пополнился актёрский состав спин-оффа «Людей в чёрном»
Актёрский состав спин-оффа «Людей в чёрном», начало производства которого Sony анонсировала в октябре 2017 года...
Генри Кэвилл сбрил скандальные усы
Генри Кэвилл наконец избавился от усов, из-за которых в 2017 году разгорелся конфликт между создателями «Лиги справедливости» и шестой части франшизы «Миссия:...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дэдпул 2, Deadpool 2
» Трейлер
» Русский трейлер
» Русский трейлер R

21 марта, среда

Новости кино:
Weinstein Company официально объявила о банкротстве
19 марта компания братьев Вайнштейнов The Weinstein Company официально объявила себя банкротом...
Бен Аффлек сыграет в триллере Netflix «Тройная граница»
Бен Аффлек сыграет главную роль в триллере «Тройная граница». Вместе с ним к съёмкам картины присоединился Оскар Айзек...
Сериал по мотивам повести Джорджа Мартина сменил шоураннера
Сценарист и продюсер Дэниел Церон, покинул адаптацию повести Джорджа Р. Р. Мартина «Ночной полёт» канала Syfy...
Трейлеры, кадры, постеры:

Монстры на каникулах 3, Hotel Transylvania 3
» Трейлер 2

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
Оба «Рубежа» воспринимаются сильно по-разному. Из продолжения полностью выветрились дельторовская вычурность и балаганность

Дикие предки: Священный пластилин
Лучшие персонажи, в традиции, начатой Громитом – не люди, но кабан, кролик и летающий уткозавр с отсутствующим взором

Горе-творец: Люди сегодня очень странные
Вся эта самобытная и неповторимая реальная история была лишь хлипким прикрытием для того, чтобы Франко мог покадрово переснять как можно большее число сцен «Комнаты», чтобы все поржали

Лара Крофт: Плоско
Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали

Аннигиляция: Близкие контакты
Фильм становится гибридом несопоставимых элементов фантастики и хоррора, чередуя мутировавших аллигаторов и философские рассуждения

Галерея: Мстители: Война бесконечности
В мае 2018 года на мировые экраны выходит кинокомикс «Мстители: Война бесконечности», в котором Стражи галактики

Я худею: Бодипозитив
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Текст ей писали на основе мемасов из пабликов на тему фитнеса

Пассажир: Следующая станция
Режиссёр знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом

Излом времени: Времяломка
Фильм с самого начала наступает буквально на все грабли «Земли будущего», как будто снимался теми же авторами
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 9%
кадры, постеры 3.4%
блоги, бокс-офис 2%
новости 4.1%
упрощённые сценарии 4.1%
афиша 3%
другое 3.1%



Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Оскар-2018, фото цермонии . «Тихоокеанский рубеж», отзыв . «Лара Крофт», рецензия . «Дикие предки», рецензия . «Пассажир», рецензия . «Чёрная пантера», рецензия . «Конец ***го мира», отзыв . «Немой», отзыв . «Я худею», рецензия . «Аннигиляция», рецензия . «Горе-творец», отзыв . «Излом времени», отзыв . «Мстители: Война бесконечности», кадры .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Тихоокеанский рубеж 2", "Дикие предки", "Кролик Питер", "Лара Крофт", "Шерлок Гномс", "Я худею", "Излом времени", "Незнакомцы: Жестокие игры"
Новинки кино 2018: "Не в себе", "Первому игроку приготовиться", "Я сражаюсь с великанами", "Мария Магдалина", "Такси 5", "Тренер", "Черновик", "Смешарики. Дежавю", "Мстители: Война бесконечности"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   