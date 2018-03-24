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Дикие предки: Священный пластилин

Никита КОМАРОВ , 24 марта 2018

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Как ни печально это признавать, студия «Аардман» до такой степени сдала позиции в мире полнометражной коммерческой анимации, что возникает вопрос, не исчезнет ли она вскоре совсем — по меньшей мере, из кинотеатров. Буквально со времён «Побега из курятника» каждый её новый фильм собирает меньше, чем предыдущий, и даже временный переход на компьютеры в середине и конце нулевых не сделал ничего, чтобы остановить это падение; теперь же, когда аардмановцы вернулись к родному пластилину, дело дошло до того, что «Дикие предки» проходят практически незамеченными широкой публикой.

Другими словами, нельзя отрицать, что за британцев сейчас болеть легче, чем когда-либо; сами же они, если и понимают суровость своего положения, держат голову высоко поднятой. «Всего-навсего рисунки!», отмахивается один из персонажей «Предков» ближе к финалу, говоря о наскальных рисунках, но устами своих создателей отсылая к любым видам анимации, не предполагающим создания объёмных фигур своими собственными руками. «С куклами — не поспоришь!» С куклами «Аардмана» действительно не поспоришь; с их посаженными вплотную друг к другу глазами, широкими ртами и видимыми на них отпечатками пальцев они производят совершенно иное впечатление, нежели их собратья по бумаге и компьютеру, будучи обаятельными и экспрессивными в своей простоте и каждым своим движением напоминая о кропотливой физической работе.

«Дикие предки», впрочем, не обошлись без компьютера, следы которого видны в персонажах-статистах и в кадрах леса. На этом, к счастью, его роль заканчивается, а фильм, между тем, помнит, как использовать ради эффекта именно нарочитую ограниченность и грубость пластилина; идеальный пример — уже в доисторическом прологе, когда пресловутый астероид падает в точности на единственных двух находящихся в кадре динозавров. Когда дело доходит до более полной реализации места действия, физические материалы также подходят как нельзя лучше; мордорские скалы, крепости и катакомбы каменного века обретают дополнительный вес, удачно соседствующий с дурашливой завязкой.

Всё это тем более ценно, поскольку сюжетно фильм не приближается к аардмановским вершинам. Предыдущие работы студии, помещавшие небанальных персонажей в знакомые сюжеты, были тем лучше, чем дальше они уходили в эксцентрику, но пещерные люди, открывающие для себя футбол — всё же не куры, сбегавшие из лагеря военнопленных, и уж тем более не Уоллес и Громит с их разножанровыми похождениями. По сути, «Дикие предки» — стандартная спортивная комедия, сталкивающая отчаянных, будто бы не имеющих шансов аутсайдеров с чемпионами, расставляя их при этом ещё по двум знакомым углам: дикари, родом из сегодняшнего Манчестера (в финале они сошьют себе красно-белую форму) — ребята, мягко говоря, простые и непретенциозные, зато надёжные, их противники — эгоистичные вылизанные снобы.

В процессе будут и тренировочные нарезки, и решительный удар по гендерной (и не только) дискриминации, и предкульминационный эмоциональный кризис, преодолённый с помощью семьи и командной работы. Всё это абсолютно предсказуемо, впрочем, главное — что исполнено с душой, энергией и приверженностью такому же старомодному, зато проверенному чувству юмора, как и сам пластилин.

Лучшие персонажи, в традиции, начатой Громитом — не люди, но кабан, кролик и летающий уткозавр с отсутствующим взором пингвина из «Неправильных штанов»; повсюду беззастенчивая игра слов, за которую даже не берутся отечественные переводчики, когда речь идёт о чём-нибудь вроде вывески «джурассик порк». Ник Парк, для которого это первая полнометражка со времён «Проклятия кролика-оборотня», не упускает юмор в деталях — тут и объединение голубиной и голосовой почты, и «я уже старик, мне 32», и мгновенный повтор с использованием, разумеется, всё тех же кукол. Этих деталей хватает для полутора часов, но лучшие работы Парка всё же находили способ помещать здоровый абсурд в самый центр повествования. Осталось надеяться, что у него и его родной студии ещё будут шансы к этому вернуться.

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