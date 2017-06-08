7 июня в Сочи фильмом Павла Чухрая «Холодное танго» начал свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В основную конкурсную программу в этом гожу вошли 14 фильмов, половина из них — дебюты. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актёр Евгений Миронов, в жюри вошли режиссёр Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с церемонии открытия, красной дорожки, фестивальных будней.