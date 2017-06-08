  Поиск на Кинокадре     
Кинотавр 2017, фоторепортаж . Главные сериалы лета, анонс . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Твин Пикс», отзыв . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Одарённая», отзыв . «Чужой: Завет», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Спасатели Малибу», отзыв . Каннский кинофестиваль, фоторепортаж . «Меч короля Артура», рецензия .
Новинки кино 2017 Афиша Отзывы Киноблог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Лучшие фильмы Кинозвёзды Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Кинотавр 2017

Кинотавр: Кинотавр 2017 Кинотавр 2017: фото добавлено 8 июня 2017
         
1 2 3 4 5 6 ... 62
следующая »
Кинотавр: Кинотавр 2017
         
1 2 3 4 5 6 ... 62
следующая »

7 июня в Сочи фильмом Павла Чухрая «Холодное танго» начал свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В основную конкурсную программу в этом гожу вошли 14 фильмов, половина из них — дебюты. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актёр Евгений Миронов, в жюри вошли режиссёр Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с церемонии открытия, красной дорожки, фестивальных будней.

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Мой Мир Добавить на Facebook
Превью фотогалереи целиком
Ссылки по теме: Кинотавр
Кинотавр-2016, красная дорожка, открытие, фестивальные будни, фоторепортаж (113 фото)
Обзор » Кинотавр 2014: взвешенность против дерзости Зара АБДУЛЛАЕВА
Обзор » Кинотавр-2013: историческое воспитание Зара АБДУЛЛАЕВА
Обзор » Кинотавр-23. Парадоксы Зара АБДУЛЛАЕВА
Новости » В Сочи стартует 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
Новости » 27-й «Кинотавр» назвал победителей
Новости » В Сочи открылся 27-й «Кинотавр»

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.

Другие фотогалереи
Канны-2017, красная дорожка, фестивальные будни, награждение, фоторепортаж (264 фото)
Новый фильм Ридли Скотта о ксеноморфах «Чужой: Завет», кадры (59 фото)
Крис Пратт и Зои Салдана в кинокомиксе «Стражи Галактики 2», кадры (106 фото)
Хью Джекман в кинокомиксе Джеймса Мангольда «Логан: Росомаха», кадры (63 фото)
Оскар 2017, красная дорожка, вручение наград (265 фото)
Оскар 2017, подготовка к оскаровской церемонии, фоторепортаж (159 фото)
Кинотавр 2017, фоторепортаж . Главные сериалы лета, анонс . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Твин Пикс», отзыв . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Одарённая», отзыв . «Чужой: Завет», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Спасатели Малибу», отзыв . Каннский кинофестиваль, фоторепортаж . «Меч короля Артура», рецензия .
Свежие кадры
Взрывная блондинка кадров: 4
Тайна Коко кадров: 3
Человек-паук: Возвращение домой кадров: 3
Трансформеры 5: Последний рыцарь кадров: 36
Преследование: Унабомбер новый кадров: 7
Сделано в Америке новый кадров: 8
Дом кадров: 4
Время псов новый кадров: 8
Окджа кадров: 3
Семь сестёр новый кадров: 8
Тёмная башня кадров: 15
Его собачье дело новый кадров: 16
Мумия кадров: 15
Рик и Морти кадров: 22
Проповедник кадров: 35

Рецензии и обзоры

Галерея: Кинотавр 2017
7 июня в Сочи фильмом Павла Чухрая «Холодное танго» начал свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»

Время псов: Бегом от сюжета
Уортингтон — никак не Дэймон, чтобы наделять хмурого ассассина внутренней жизнью

20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Сериальное лето будет таким, какое нужно после невероятно насыщенной весны — спокойным, почти пустым и очень нишевым

Чудо-женщина: Строя глазки
Почти все эмоциональные моменты убиты тем, что на экране происходят самые предсказуемые, самые клишированные вещи в кино

Нелюбовь: Когда настанет конец
Режиссёр встаёт в знакомую позу – отстранённого наблюдателя – вот, мол, фильм про нелюбовь, а вы чего хотели?
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Кинотавр 2017, фоторепортаж . Главные сериалы лета, анонс . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Твин Пикс», отзыв . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Одарённая», отзыв . «Чужой: Завет», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Спасатели Малибу», отзыв . Каннский кинофестиваль, фоторепортаж . «Меч короля Артура», рецензия .
 


Рейтинг@Mail.ru HotLog
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Мумия", "Его собачье дело", "Время псов", "Чудо-женщина", "Пираты Карибского моря 5", "Спасатели Малибу", "Подводная эра", "Анна Каренина. История Вронского"
Новинки кино 2017: "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   