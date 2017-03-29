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«Рай» Кончаловского получил «Нику» как лучший фильм года
Лента Андрея Кончаловского «Рай» удостоена премии «Ника» как лучший игровой фильм года. 30-я церемония вручения Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника» состовялась во вторник 28 марта в театре имени Моссовета. Сам Кончаловский, являющийся президентом кинопремии, также награждён за лучшую режиссуру, а сыгравшая в картине супруга Кончаловского Юлия Высоцкая признана лучшей актрисой.
Награду за лучший сценарий получил Юрий Арабов («Монах и бес»).
За лучшую операторскую работу отмечен Максим Осадчий («Дуэлянт»).
Лучшим актёром назван Тимофей Трибунцев («Монах и бес»).
За роли второго плана награждены Борис Каморзин («Монах и бес»), а также Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Её звали Муму»).
Открытием года стал режиссёр, сценарист Алексей Красовский («Коллектор»).
Картина «В лучах солнца» Виталия Манского названа лучшим неигровым фильмом.
Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал режиссёр Александр Сокуров.
Александр Митта получил спецприз академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа.
Спецприз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» вручили кинокритику Андрею Плахову.
Картина «Салам Масква» Павла Бардина удостоилась приза Совета академии «За достижения в телевизионном кинематографе».
Всего на конкурс в этом сезоне было представлено 109 фильмов: 51 игровых, 32 документальных и 26 анимационных.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/03/29/3713.shtml
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