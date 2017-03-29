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«Рай» Кончаловского получил «Нику» как лучший фильм года

Новости » Номинации, 29 марта 2017, 02:14:52
Андрей Кончаловский

Лента Андрея Кончаловского «Рай» удостоена премии «Ника» как лучший игровой фильм года. 30-я церемония вручения Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника» состовялась во вторник 28 марта в театре имени Моссовета. Сам Кончаловский, являющийся президентом кинопремии, также награждён за лучшую режиссуру, а сыгравшая в картине супруга Кончаловского Юлия Высоцкая признана лучшей актрисой.

Награду за лучший сценарий получил Юрий АрабовМонах и бес»).

За лучшую операторскую работу отмечен Максим ОсадчийДуэлянт»).

Лучшим актёром назван Тимофей ТрибунцевМонах и бес»).

За роли второго плана награждены Борис КаморзинМонах и бес»), а также Юлия АугУченик») и Елена КореневаЕё звали Муму»).

Открытием года стал режиссёр, сценарист Алексей КрасовскийКоллектор»).

Картина «В лучах солнца» Виталия Манского названа лучшим неигровым фильмом.

Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал режиссёр Александр Сокуров.

Александр Митта получил спецприз академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа.

Спецприз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» вручили кинокритику Андрею Плахову.

Картина «Салам Масква» Павла Бардина удостоилась приза Совета академии «За достижения в телевизионном кинематографе».

Всего на конкурс в этом сезоне было представлено 109 фильмов: 51 игровых, 32 документальных и 26 анимационных.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/03/29/3713.shtml
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