Минкультуры грозится отодвинуть российскую премьеру «Форсажа 8»

История с конкуренцией за дату проката двух российских фильмов, приуроченных ко Дню космонавтики — «Времени первых» и «Салюта 7» — получила новое громкое продолжение. Минкультуры рассматривает вопрос о переносе релиза американского блокбастера «Форсаж 8» с 13 апреля на 20 апреля, чтобы расчистить второй уикенд для стартующего 6 апреля фильма кинокомпании «Базелевс» «Время первых», который является приоритетным проектом для руководства Минкульта, так как в него вложены государственные средства.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» , российские киносети написали письмо в Министерство культуры, в котором высказались против переноса релиза «Форсажа 8». Под документом подписались представители «Синема Парка», «Формулы кино», «Каро», «Киномакса» и других крупнейших игроков российского проката. Киносети обеспокоены потенциальной потерей прибыли, поскольку «Форсаж 8» является единственным блокбастером апреля с кассовым потенциалом выше полутора миллиаров рублей. Сообщается, что если решение по переносу «Форсажа» будет всё же принято, перечисленные киносети откажут фильму «Время первых» в большом количестве сеансов в своих залах, а со второй недели ленту вообще угрожают снять с проката. Для релиза, попавшего в ситауцию такого бойкота, это может оказаться критичным, так как по некоторым оценкам, десятка крупнейших киносетей страны приносит чуть более половины всех кассовых сборов российского рынка.

Минкультуры не впервые берётся передвигать громкие мировые релизы в российском прокате, чтобы создать отечественным релизам условия для снижения конкуренции. Так в прошлом году в конце апреля была перенесена премьера кинокомикса «Первый мститель: Противостояние» в пользу «Экипажа» Николая Лебедева, а в конце года ради «Викинга» перенесли релизы боевика «Кредо убийцы» и мультфильма «Зверопой».

Напомним, подобная тактика стала возможна после того, как Минюст одобрил подготовленный Министерством культуры приказ о фиксировании даты релиза в прокатном удостоверении. Однако усилия Минкульта по поддержанию отечественного кино по сути не увенчались успехом. Несмотря на то, что в рублях росссийское кино в 2016 собрало рекордные деньги, его доля по-прежнему невысока: в прошлом году она составила 17.5%, в то время как в 2013 году доля отечественного кино составляла 19%.

Обновление: Как стало известно 30 марта, в результате переговоров киносети и Министерство культуры пришли к соглашению о том, что Минкульт не будет препятствовать выпуску «Форсажа 8» в России в день его мирового релиза, однако киносети должны будут обеспечить преференции в сеансах российскому блокбастеру как минимум на первые две недели проката.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/03/28/3712.shtml

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