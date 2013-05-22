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Минкультуры грозится отодвинуть российскую премьеру «Форсажа 8»
Новости » Кинобизнес, 28 марта 2017, 22:27:51
История с конкуренцией за дату проката двух российских фильмов, приуроченных ко Дню космонавтики — «Времени первых» и «Салюта 7» — получила новое громкое продолжение. Минкультуры рассматривает вопрос о переносе релиза американского блокбастера «Форсаж 8» с 13 апреля на 20 апреля, чтобы расчистить второй уикенд для стартующего 6 апреля фильма кинокомпании «Базелевс» «Время первых», который является приоритетным проектом для руководства Минкульта, так как в него вложены государственные средства.
Как сообщает
Минкультуры не впервые берётся передвигать громкие мировые релизы в российском прокате, чтобы создать отечественным релизам условия для снижения конкуренции. Так в прошлом году в конце апреля была перенесена премьера кинокомикса «Первый мститель: Противостояние» в пользу «Экипажа» Николая Лебедева, а в конце года ради «Викинга» перенесли релизы боевика «Кредо убийцы» и мультфильма «Зверопой».
Напомним, подобная тактика стала возможна после того, как Минюст одобрил подготовленный Министерством культуры приказ о фиксировании даты релиза в прокатном удостоверении. Однако усилия Минкульта по поддержанию отечественного кино по сути не увенчались успехом. Несмотря на то, что в рублях росссийское кино в 2016 собрало рекордные деньги, его доля по-прежнему невысока: в прошлом году она составила 17.5%, в то время как в 2013 году доля отечественного кино составляла 19%.
Обновление: Как стало известно 30 марта, в результате переговоров киносети и Министерство культуры пришли к соглашению о том, что Минкульт не будет препятствовать выпуску «Форсажа 8» в России в день его мирового релиза, однако киносети должны будут обеспечить преференции в сеансах российскому блокбастеру как минимум на первые две недели проката.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/03/28/3712.shtml
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