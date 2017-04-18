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В Москве вручили операторскую премию «Белый квадрат»
В понедельник в Москве прошло вручение профессиональной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат».
Главный приз получил оператор Максим Осадчий за работу над фильмом режиссёра Алексея Мизгирева «Дуэлянт».
Максим Осадчий — один из самых востребованных операторов в отечественной киноиндустрии. Среди самых известных его работ — «Сталинград», «Обитаемый остров», «Защитники» и другие. В 2006 году Осадчий уже получал премию «Белый квадрат» за работу над фильмом Фёдора Бондарчука «9 рота».
Премия в категории «Операторское признание» вручена инженеру Анатолию Кокушу. Обладателем премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского стал кинооператор Геннадий Карюк.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/04/18/3715.shtml
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