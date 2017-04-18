В Москве вручили операторскую премию «Белый квадрат»

В понедельник в Москве прошло вручение профессиональной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Главный приз получил оператор Максим Осадчий за работу над фильмом режиссёра Алексея Мизгирева «Дуэлянт».

Максим Осадчий — один из самых востребованных операторов в отечественной киноиндустрии. Среди самых известных его работ — «Сталинград», «Обитаемый остров», «Защитники» и другие. В 2006 году Осадчий уже получал премию «Белый квадрат» за работу над фильмом Фёдора Бондарчука «9 рота».

Премия в категории «Операторское признание» вручена инженеру Анатолию Кокушу. Обладателем премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского стал кинооператор Геннадий Карюк.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/04/18/3715.shtml

Смотрите также:

Написать отзыв:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек. Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.