  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

В Москве вручили операторскую премию «Белый квадрат»

Новости » Номинации, 18 апреля 2017, 15:47:26
Белый квадрат

В понедельник в Москве прошло вручение профессиональной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Главный приз получил оператор Максим Осадчий за работу над фильмом режиссёра Алексея Мизгирева «Дуэлянт».

Максим Осадчий — один из самых востребованных операторов в отечественной киноиндустрии. Среди самых известных его работ — «Сталинград», «Обитаемый остров», «Защитники» и другие. В 2006 году Осадчий уже получал премию «Белый квадрат» за работу над фильмом Фёдора Бондарчука «9 рота».

Премия в категории «Операторское признание» вручена инженеру Анатолию Кокушу. Обладателем премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского стал кинооператор Геннадий Карюк.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/04/18/3715.shtml
Смотрите также:
«Рай» Кончаловского получил «Нику» как лучший фильм года
«Ученик» Кирилла Серебренникова получил наибольшее число номинаций на премию «Ника»
«Рай» Кончаловского отмечен «Золотым орлом» как лучший фильм года
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
Объявлена программа 70-го Каннского кинофестиваля
«Рай» Кончаловского получил «Нику» как лучший фильм года
Минкультуры грозится отодвинуть российскую премьеру «Форсажа 8»
Джон Гудман получил звезду на Аллее славы Голливуда
«Ученик» Кирилла Серебренникова получил наибольшее число номинаций на премию «Ника»
Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП
Прошедший «Оскар» завершился скандалом
«Ла-Ла Ленд» стал триумфатором церемонии вручения «Оскаров»
Американские киноакадемики аннулировали одну из номинаций на звуковой монтаж
«Лунный свет» получил шесть наград Independent Spirit

Обновления

20 апреля, четверг
Мадс Миккельсен снимается в триллере «Арктика»
Мадс Миккельсен играет ведущую роль в триллере о выживании «Арктика». Режиссёр — дебютант в большом кино Джо Пенна...
Уиллу Смиту предложили роль джина в сказке «Аладдин»
Уилл Смит договаривается об участии в фильме по мотивам полнометражного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин»...
Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан подписались на экранизацию «451 градуса по Фаренгейту»
HBO анонсировал адаптацию романа классика научной фантастики Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Роковое искушение, Beguiled
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Гадкий я 3
Гадкий я 3, Despicable Me 3
Прокат в России: 29 июня 2017 года
» TV-ролик 2
» TV-ролик

19 апреля, среда
Стив Бушеми, Грег Киннер и Мирей Инос сыграют в «Электрических мечтах Филипа К. Дика»
Стив Бушеми, Мирей Инос и Грег Киннер примут участие в съёмках научно-фантастического телесериала «Электрические мечты Филипа К...
У Кинг Конга будет свой телесериал
Компании MarVista Entertainment и IM Global Television объявили о создании совместными усилиями телесериала «Кинг Конг»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Стражи Галактики 2
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
» Отрывок 2
» Отрывок
» О съёмках
» Международный трейлер 2

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
постеров: +6, кадров: +17
» Международный трейлер 2

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Форсаж 8», отзыв . «Время первых», рецензия . «Рейд: Пуля в голове», отзыв . «Призрак в доспехах», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . Сериал «Девчонки», финал, отзыв . «Пустота», отзыв . «Последствия», рецензия . «Ходячие мертвецы», отзыв . «Уйти красиво», рецензия . «Жена смотрителя зоопарка», рецензия . «Открытие», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Форсаж 8", "Наваждение", "Рейд: Пуля в голове", "Кухня: Последняя битва", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Время первых", "Босс-молокосос", "Жена смотрителя зоопарка"
Новинки кино 2017: "Моя девушка — монстр", "Обещание", "Перестрелка", "Стражи Галактики 2", "Меч короля Артура", "Спасатели Малибу", "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Чудо-женщина"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   