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Квентин Тарантино может стать режиссёром нового «Звёздного пути»
Квентин Тарантино поделился с Джей Джеем Абрамсом возникшим у него замыслом для нового полнометражного фильма франшизы «Звёздный путь». Вместе они планируют собрать сценарную группу для разработки картины. В случае запуска Тарантино может занять режиссёрское кресло, а Абрамс, перезапустивший «Звёздный путь» в 2009 году, но затем оставивший проект ради работы над седьмым эпизодом «Звёздных войн», возьмёт на себя роль продюсера. Об этом сообщает издание Deadline.
Представители Paramount и Квентина Тарантино пока официально не комментировали ситуацию.
Как известно, Тарантино заявлял о том, что до конца карьеры снимет всего два полнометражных фильма. Сейчас режиссёр работает над своим девятым фильмом о Лос-Анджелесе конца 1960-х. После этого у Тарантино останется лишь один проект из заявленных. Тарантино всегда предпочитал заниматься оригинальными проектами и за свою карьеру ни разу не брался за крупнобюджетные студийные франчайзы, где наёмному режиссёру редко достаётся право финального монтажа. Но если верить новой информации, Тарантино может завершить свою карьеру крупной студийной лентой.
Также стала известна дата выхода девятого фильма Тарантино — студия Sony выпустит его 9 августа 2019 года. Неизвестно, специально ли выбрана эта дата, но релиз ленты выпадает на 50-ю годовщину убийства актрисы Шэрон Тейт (жены режиссёра Романа Полански) последователями Чарльза Мэнсона.
Главным героем девятого фильма Тарантино станет телевизионный актёр, который после съёмок в одном удачном сериале ищет возможность пробиться в кинобизнес. События происходят в 1969 году во время деятельности секты Чарльза Мэнсона, одного из самых известных преступников XX века, осуждённого на девять пожизненных сроков, проведшего за решёткой всю сознательную жизнь и умершего 19 ноября 2017 года.
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