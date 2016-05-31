Дуэйн Джонсон появится в «Отряде самоубийц 2»

Warner Bros. рассматривает возможность включить антигероя вселенной DC Чёрного Адама в исполнении Дуэйна Джонсона в сценарий «Отряда самоубийц 2». Об этом сообщает The Wrap.

Согласно источникам, близким к производству, студия планирует сделать Чёрного Адама главной целью для команды суперзлодеев Аманды Уоллер.

Ранее считалось, что Чёрный Адам впервые появится в экранизации комикса «Шазам». После задержек с запуском проекта, студия приняла решение запустить про Адама самостоятельный фильм, а персонажа представить в «Человеке из стали 2».

В мае Джонсон рассказал сайту Fandango, что создатели хотят удивить фанатов и придумали для персонажа неожиданный дебют.

7 сентября стало известно, что режиссёр спортивной драмы «Воин» Гэвин О’Коннор может поставить сиквел «Отряда самоубийц», а также вместе с Энтони Тамбакисом напишет сценарий картины.

Съёмки «Отряда самоубийц 2» должны начаться осенью 2018 года.

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