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Киноблог » Вести с полей » 11 января 2017, 14:57:02
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Братья Коэны анонсировали вестерн-антологию

Итан Коэн, Джоэл Коэн

Братья Итан и Джоэл Коэны написали сценарий в жанре вестерна для телевизионной антологии под общим названием «Баллада Бастера Скраггса» ("Ballad of Buster Scruggs"). Партнёром режиссёров выступает компания Annapurna Television, которая планирует использовать в разработке проекта передовой комплексный подход — то есть совместить телевидение и кино. Минисериал разрабатывается также с привлечением производственной компании Коэнов — Mike Zoss Productions. Они не только написали сценарий, но ещё лично возглавят съёмки.

По мнению источника, Коэны всё это время присматривались к телеадаптации их фильма «Фарго» со стороны, не будучи лично вовлечёнными, хотя и дали пару указаний на ранней стадии разработки сериала. Адаптация не осталась незамеченной, более того, она вызвала у режиссёров желание и самим поучаствовать в подобном проекте.

Коэны собираются снять мини-сериал, в котором найдут отражение шесть основных сюжетных линий. Известно, что некоторое время они планировали его в виде кино, но из-за сложности внятно рассказать все истории в одном фильме, отказались от первоначальной затеи. Между тем такая возможность всё ещё остаётся. Вероятно, у Annapurna Television на этот счёт имеются некоторые идеи.

Когда планируется приступить к производству пока не сообщается. Проекту необходимо заручиться поддержкой одного из телеканалов или потоковых сервисов, и в ближайшее время за него, очевидно, развернётся нешуточная борьба.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/11/5030.shtml?0
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