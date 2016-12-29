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Новинки 2017: «Призрак в доспехах», «Чужой: завет», «Бегущий по лезвию 2049»

Роман КОРНЕЕВ, 29 декабря 2016
Статьи » Рецензия Премьеры

Новинки 2017: Чужой завет

Начало нового года — всегда время надежд, особенно по сравнению с предыдущим сезоном, в случае с кинематографом эти надежды обычно лечатся информированием — да, будут очередные трансформеры и очередные комиксы, а смотреть всё равно придётся сериалы. Однако если взглянуть на планы грядущего проката, то каждый из нас найдёт себе пару любопытных релизов, долгожданных имён и внезапных откровений. Постараемся же предъявить вам таковые, начав, разумеется, с января.

Год начнётся выходящими из-под ёлочки тремя знаковыми релизами, тщательно подвинутыми лавиной бессмысленных отечественных новогодних релизов. Это игроэкранизация с Майклом Фассбендером «Кредо убийцы», главный арт-проект сезона мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун, а также гангстерский триллер «Закон ночи» с Беном Аффлеком.

Уже после затяжных выходных, 19 января, подтянутся первые внесезонные тяжеловесы — новая попытка Вина Дизеля оживить свои позабытые франчайзы по имени «Три икса: Мировое господство» и околофантастический триллер с Нуми Рапас «Трансформация».

Завершается же месяц 26 января со стартом внезапно лишённого возможности подмять под себя новогоднюю вакханалию отечественного фантастического боевика Фёдора Бондарчука «Притяжение». На московский спальный район Чертаново падает космический корабль инопланетян. Дальше в трейлере начинается почему-то патриотизм, разъяснится эта странность лишь по итогам кинопросмотра.

Если кому это совсем не интересно — вот вам альтернатива в виде историко-религиозной драмы Мартина Скорсезе о монахах-католиках в средневековой Японии «Молчание».

Февраль с новыми силами постарается заманить публику в кинозалы, по плотности проката этот февраль вообще больше похож на март-апрель, поскольку прошлогодняя касса «Дэдпула» подсказала, что тут можно и нужно хорошо зарабатывать на кинопоказе. Потому уже 2 февраля стартуют сразу три знаковых фильма: китайско-голливудская «Великая стена» с Мэттом Дэймоном рассказывает про героическое одоление нашествия на средневековую Поднебесную мистических сил с севера, подростковая фантастическая мелодрама «Космос между нами» повествует о романтичном парне с Марса, и наконец Дэнни Бойл представляет сиквел своей наркоманской элегии «Трейнспоттинг 2» с теми же, только очень постаревшими героями.

9 февраля знаковых премьер тоже три, загибайте пальцы: боевик с Киану Ривзом «Джон Уик 2», ожидаемый мультфильм из кубиков «Лего Фильм: Бэтмен» и сиквел вымученной девачковой бдсм-мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее».

16 февраля станет поспокойнее, по сути премьера одна: Мила Йовович неиллюзорно обещает завязать с ролью Элис в зомботрэше «Обитель зла: Последняя глава». Помогают же апокалиптическим поскакушкам сложносочинённый триллер Гора Вербински с претензией на визионерство «Лекарство от здоровья» и артхаус Джима Джармуша с Адамом Драйвером «Патерсон».

Наконец 22 февраля в строй вновь возвращается отечественное кино в лице заранее обруганного комикса «Защитники». Про отечественных супергероев. Помогают новичку отечественный же ужастик «Вурдалаки», подростковое фэнтэзи «Голос монстра» и заокеанская военная драма с Шиа Лабуфом «Война».

Март же, некогда полностью отдаваемый на откуп отечественным комедиям, в этом году снова окажется подмят заокеанскими тяжеловесами. Так 2 марта стартует заокеанский анимационный мюзикл «Зверопой», один из самых небанальных и потому ожидаемых комиксов года «Логан» про старых Логана и Ксавьера в мире, где не осталось людей-икс, приключенческая драма с Макконахи «Золото» и сложносочинённый девачковый детектив про день сурка «Прежде чем я уйду».

9 марта, почему-то не пожелав организовать фальстарт ради лишнего выходного выходит новая версия истории про гигантскую обезьяну «Конг: Остров Черепа». Том Хиддлстон возглавит экспедицию в затерянный мир, дело же вновь перенесено ближе к современности.

16 марта править бал станет очередная диснеевская игровая экранизация их же мультфильма «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в роли понятно кого. Альтернативой же этой вакханалии будет отечественное подростково-постапокалиптическое кино с дебильно-говорящим названием «Танцы насмерть».

Наконец 23 марта с началом весенних каникул разразится форменная битва титанов, когда разом стартуют очередные «Смурфики», циничный мультфильм «Босс-молокосос», фэнтэзи Гая Ритчи «Меч короля Артура» и подростковая фантастика «Могучие рейнджеры». Как они все поместятся в больших залах — загадка.

Наконец, 30 марта стартует некогда, пожалуй, самый ожидаемый релиз года, а именно, игровая экранизация «Призрака в доспехах». Скарлетт Йоханссон в роли майора Кусанаги, Такеши Китано в роли шефа Арамаки, почти покадровая экранизация культового киберпанк-мульфильма, казалось бы, прочь сомнения. Но нет — весьма неточный остальной кастинг (особенно плох Бато), достаточно блеклые тизеры, скажем так, спорное визуальное решение в некоторых моментах (трейлер без шансов проигрывает, простите, заставке «Вестворлда», ну что это такое), в общем, по итогам фанаты ждут премьеру с достаточно смешанными чувствами, которые будет тяжело перебороть.

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2016/12/29/premier2017.shtml
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