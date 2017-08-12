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Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла:

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла: Ребячество

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 12 августа 2017
Статьи » Рецензия Ужас!
 
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Второе «Проклятие Аннабель» — приквел к приквелу. Та самая предыстория, с которой логично было начинать. Середина прошлого века, американская глушь. В семье кукольника погибает дочь, а спустя много лет он с больной женой приглашают маленький приют для девочек переехать к ним — и начинается страшное.

В главных героях — дети. Взрослые подыгрывают. Все живут в красивом доме на холме с призраком. Вокруг одни поля, во дворе большое дерево, сарай и колодец — короче, полный набор. «Аннабель» пытается работать как завещал Джеймс Ван, по клише американской готики, но иронично и аккуратно, чтобы смотрелось достойно.

А Сандберг, до этого снявший сюжетно похожий «И будет свет», тоже про детей и демона в доме, старательно копирует манеру Вана пугать и шутить. Возможностей для этого много, и он использует их все. Напомню, что одной из основных фишек Вана стали медленные появления и приближения за спиной ничего не подозревающих героев. Приём стандартный, но он снимал его на статичную камеру, со стороны лица, а не спины — и этим добивался мощного саспенса, иногда парадоксально ещё и смешного. А тревожный эпизод необязательно завершался разоблачением, криками, погоней и так далее — иногда он резко заглушался без всяких причин.

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла

Такого в новом фильме завались. Больше, чем у Вана, но обычно не так изобретательно и внезапно. Хотя у Сандберга есть свои моменты, как, например, практически вставная короткометражка со второй девочкой, стрелявшей в демона из игрушечного ружья. Он украдкой копирует себя же в сцене, где девочка бегает от света к свету и закручивает лампочку, интуитивно считая, что это ей поможет. Разумеется, не помогло, но Сандберг пошутил для своих. И уже чуть более смело и часто, но всё равно осторожно он подражает «Экзорцисту» — с выкручиванием детских рук и ног, размахиванием крестами под «Отче наш» и прочим.

Но Сандбергу сильно мешает сценарий. Вторая «Аннабель» — максимально профессиональное кино, красиво и твёрдо поставленное, но в то же время — ужасно скучное. Ничего не происходит две трети фильма. Никаких серьёзных событий: только вода и пугалки на уровне скромных упражнений. В «Заклятиях» Ван тоже разгоняется долго, но у него всегда есть интрига, плюс обаятельный Патрик Уилсон, за которым интересно наблюдать. А тут кто? Модельная монашка, которая до конца ни во что не верит? Убитый горем отец? Заглавная девочка-инвалид, чересчур серьёзная и одновременно не всегда логичная (но тут спасибо сценарию)? Увольте, нет, пускай их жрут.

Переживать можно только за ту девочку с ружьём. Она, по сюжету, не очень умная, но смелая и решительная, и актриса сама по себе — как из лучших фильмов Криса Коламбуса, то есть типа Калкина или Рэдклифа — всегда прикольно дуется, щурится или сильно переигрывает глазами. Короче, смешная. Под неё отдать бы целое кино, но нет. Здесь её мало, а первую половину фильма ещё меньше, она там на периферии.

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла

Почему сценарист так долго тянул время, на финальной прямой становится понятно. Когда призрак прекращает играть втёмную (а с ним — и режиссёр прекращает заигрывать со зрителем), начинается экшн вокруг и внутри дома.

Все разбегаются кто куда — и тут у сценариста не хватает фантазии придумать для каждого череду испытаний. Он не придумал, как заставить толпу девушек и одного мужчину долго выживать против демона, который, по сути, мог всё. Если он тормозил, то лишь по своему желанию. Если к нему лезли с крестом, он просто ломал человеку все кости. На финале не верится, что всё закончилось так быстро, и расстраивает, что слишком много времени потратили впустую.

Ещё попытались связать оба фильма «Аннабель», но получилось неубедительно и, главное, не нужно. Демон ждал так много лет, чтобы в конце замочить приёмных родителей? Он идиот? Тогда должен быть. Вдобавок, прошлая часть была три года назад, её никто не помнит. Могли бы заплатить Уилсону, чтобы тот зашёл в кадр и подмигнул. Если уж играть для фанатов, то играть хорошо. Как в «Сплите», допустим.

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла

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Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла:

Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 24
трейлеры: 13

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