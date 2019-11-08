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Ахтунг! Фанатское кино

Доктор Сон:

Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 8 ноября 2019
Статьи » Рецензия Ужас!
 
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«Сияние» — самая знаковая и значимая экранизация Стивена Кинга, которую сам Кинг до сих пор не любит, потому что его в ней мало, и это чистая правда. Обсуждение разницы между Кубриком и Кингом максимально избито, но всё равно никогда не закончится, и «Доктор Сон» этой темой питается как те бездушные демоны, которые едят сияние. Это само по себе знак: фильм живёт только в контексте, который одновременно и губит, и оправдывает его. Разговор о продолжении рано или поздно уходит в спор об оригинале, после которого часто делают вывод, что «Доктор Сон» — это примирение двух непримиримых взглядов. Сам Кинг то же самое сказал. Но дедушка последнее время хвалит вообще всё подряд, включая «Тёмную башню». В этом плане слушать его не стоит. Как не стоит и много внимания уделять Кубрику, говоря про «Доктора Сон», потому что на самом деле авторы тоже не так много уделили ему внимания, и в основном это всё маркетинг и хайп.

От Кубрика здесь немного отсылок в начале, чтобы увлечь, и миллион отсылок в конце, чтобы взбодрить. Весь финал, где показывают воссозданный отель «Стэнли», показывают как аттракцион: со всех углов вылезают кубриковские страшилки, а герои ходят мимо них, хмыкают себе, рассматривают: вот тут папаша дверь ломал, а вот тут он книжку свою печатал, а вот тут у нас бар. Воспринимается исключительно как вставная фанатская экскурсия, допустим, как в «Первому игроку приготовиться», а не как органичная часть истории.

Виновато ещё то, что остальной «Доктор Сон» хуже в смысле уровня постановки. Он совсем не авторский. Как только создатели начинают досконально копировать Кубрика — от музыки и композиции до постановки света и движений камеры, появляется сильнейший контраст. Кино меняется. А своих сильных идей у фильма нет. Его главная звуковая находка — вставлять стук сердца во все эмоциональные эпизоды. За стиль в нём отвечает едкий цветокорр через самые популярные видеопресеты в интернете. Свет, композиция — всё просто нормально. Безлико. А монтажёр предпочитает резать все хоть немного затянутые планы. Он вечно спешит, несмотря на два с половиной часа хронометража.

Доктор Сон

По факту важных событий мало, но кино спешит. Оно тратит время на объяснения того, что в своё время Кубрик решил не объяснять, и этим действительно восстанавливают некую гармонию между первоисточником и первым фильмом, но забирает его у персонажей. Вообще все герои, кроме главного, либо однобокие, либо полупрозрачные. Они неинтересные, независимо от важности. Впрочем, тут это проблема больше режиссуры, чем монтажа и даже сценария, потому что даже хороший Макгрегор большую часть времени изображает только одно состояние загнанного зверя и бывшего алкоголика, и когда он внезапно начинает шутить и улыбаться — это незапланированно удивляет, как будто переключили канал, или актёр вышел из роли.

Ещё красноречивее, что стало с Ребеккой Фергюсон, которая должна была играть чуть более человечную версию клоуна из «Оно», а в итоге похожа на глупую безвкусную выпендрёжницу, но никак не могущественную ведьму, которая жрёт детей, чтобы жить вечно. В любой «Миссии: Невыполнимой» у неё интереснее, сложнее и убедительнее как персонаж, так и сама игра, чем в «Докторе Сон», хотя в «Миссиях» у неё в разы меньше экранного времени — она там не выходит из роли подружки Бонда, то есть Ханта.

Парадоксальным образом фильм всё равно не такой унылый, как можно подумать, хотя и совсем не пугающий. Его увлекательность выезжает за счёт Кинга, чьи истории если работают, то при любом уровне постановки. А если фильм бывает зрелищным, то уже за счёт обыгрывания Кубрика. Только в этом смысле ему и удалось примирить два лагеря. Нет ничего плохого в воскрешении классики, но делать это нужно, претендуя тоже стать классикой. Неделю назад это показал «Терминатор», а теперь «Доктор Сон».

Любите кино.

Доктор Сон

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/11/08/doctorsleep.shtml
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Доктор Сон:

Доктор Сон
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 10


Афиша

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Афиша кино

Доктор Сон
От Кубрика здесь немного отсылок в начале, чтобы увлечь, и миллион отсылок в конце, чтобы взбодрить. Весь финал, где показывают воссозданный отель «Стэнли», показывают как аттракцион

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